تیزر انیمیشن استاپ موشن و فانتزی Wildwood منتشر شد

به تازگی تیزری از انیمیشن سینمایی استاپ موشن و فانتزی Wildwood منتشر شده که نیم نگاهی از درون آن را به نمایش در می‌آورد.

استودیو انیمیشن سازی LAIKA Studio که سابقه ساخت انیمیشن‌های استاپ موشن برجسته و سرشناسی همچون ParaNorman و Coraline را در کارنامه خودش دارد، ششمین اثر انیمیشنی و استاپ موشن خودش را خلق کرده که به تازگی تریلری برای آن منتشر شده و همچنین عنوان آن آشکار شده است.

این تیزر تازه منتشر شده را در ادامه می‌توانید مشاهده یا دانلود کنید که نیم نگاهی از درون این انیمیشن سینمایی را آشکار کرده و همچنین عنوان آن را مشخص می‌کند. این انیمیشن سینمایی تازه Wildwood نام دارد و این تیزر نیز یک اثر سینمایی فانتزی، حماسی و تاریک را نوید می‌دهد.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

کریس باتلر که سابقه کار در انیمیشن ParaNorman، انیمیشن Coraline و انیمیشن Missing Link را در کارنامه خودش دارد،‌ نویسنده فیلم‌نامه این انیمیشن سینمایی بر اساس رمانی نوشته کالین ملوی است. کارگردان انیمیشن Kubo and the Two Strings و فیلم Bumblebee یعنی تراویس نایت نیز مسئولیت کارگردانی این انیمیشن را برعهده دارد. تراویس نایت خودش مدیر عامل استودیو انیمیشن سازی LAIKA است.

صداپیشه‌های برجسته و سرشناسی در انیمیشن سینمایی «وایلوود» حضور دارند که شامل پیتون الیزابت لی، کری مولیگان، ماهرشالا علی، جیکوب ترمبلی، آکوافینا، آنجلا باست، چارلی دی و تعدادی دیگر است. این انیمیشن سینمایی داستانی از عشق، فقدان، فداکاری و اسرار و جادوهایی را روایت می‌کند که شما می‌توانید در نزدیکی خانه خود پیدا کنید، اگر مایل باشید که به دنبال آن بگردید.

منبع: bloody-disgusting