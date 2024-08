بازی Black Myth: Wukong که معرفی شد، خیلی‌ها گمان می‌کردند که با یک عنوان سولزلایک طرف هستیم، اما بعدها مشخص شد که اینطور نیست و هدف استودیوی Game Science ارائه تجربه‌ای نزدیک به یک بازی اکشن است. اما همچنان برخی عناصر سولزلایک، از جمله سطح سختی در این بازی حفظ شده است. تا جایی که یکی از نقدهای منتشر شده حتی سطح سختی را با بسته‌الحاقی بازی Elden Ring مقایسه کرده‌ و مبارزاتش را چالش‌برانگیزتر خوانده‌.

بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree به عنوان چالش‌برانگیزترین اثر استودیوی FromSoftware تا به امروز محسوب می‌شود و اشکالات زیادی به این قضیه وارد شده بود. منتقد IGN در خصوص سختی بازی، پاداش‌های آن را نسبتاً بخشنده‌تر از Shadow of the Erdtree توصیف کرده، اما تاکید کرده که مواجهه با دشمنان به هیچ وجه آسان نیست و باس‌های Wukong او را بیشتر به چالش کشیده‌اند.

این منتقد تایید کرده که چالش‌ها و مبارزات علی‌رغم سختی، به هیچ عنوان ناعادلانه نیستند. این همیشه یکی از نقاط قوت عناوین FromSoftware هم بوده، زیرا بازیکنان در نهایت با پیروزی در مبارزات، پاداش خوبی می‌گیرند.

بنابراین طرفداران باید انتظار تجربه‌ای چالش‌برانگیز در طول ماجرای Wukong داشته باشند. نقدها و نمرات این بازی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.