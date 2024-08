عجیب‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن ۱؛ از پپسی‌من تا کولا ورلد

خواه این یک اثر تعاملی سورئال باشد یا یک اودیسه‌ی کابوس‌وار پین‌​​بال، پلی‌استیشن ۱ همه چیز را داشت. این بازی‌ها اغلب تجربی بودند و بازیکنان را به چالش می‌کشیدند تا خارج از چارچوب فکر کنند و چیز‌های غیرمتعارف را در آغوش بگیرند. آن‌ها معادل فیلم‌های سینمایی زیرزمینی بودند و نگاهی اجمالی به ذهن توسعه‌دهندگانی که جرات متفاوت بودن را داشتند، ارائه می‌کردند. این آثار عجیب و غریب با ترکیب منحصربه‌فردی از هنر، داستان و گیم‌پلی، اثری محو نشدنی بر چشم‌انداز صنعت بازی بر جای گذاشتند و الهام‌بخش سازندگان بی‌شماری برای کشف عجایب دنیای سرگرمی‌های تعاملی شدند. حال در این مقاله به ۱۰ تا از عجیب‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن ۱ خواهیم پرداخت.

۱۰. Kula World

تهیه‌کننده: Sony / سازنده: Game Design Sweden AB

سال انتشار: ۱۹۹۸

کولا ورلد دنیای عجیب و غریب دارد و در آن بازیکنان نقش یک توپ ساحلی شاد را بر عهده می‌گیرند که در یک هزارتوی شناور مسحورکننده در پس زمینه‌ی یک آسمان روشن ماجراجویی می‌کند. این بازی سه‌بعدی که به نام Roll Away نیز شناخته می‌شود، در سال ۱۹۹۸ منتشر شد. منتقدان مفهوم نوآورانه‌ی بازی کولا ورلد و جلوه‌های بصری جذاب را ستایش کردند و بازی بازیکنان را در سفری سورئال غوطه‌ور کرد که شبیه هیچ‌چیز نبود. با این حال برخی افراد از ارزش تکرار نه چندان بالای بازی و عدم وجود حالت تقسیم صفحه برای بازی دو نفره انتقاد کردند که باعث شد علاقه‌مندان به بازی‌های چندنفره منتظر اضافه شدن این قابلیت بمانند. با این حال، اگرچه بازی کولا ورلد ممکن است از کانون توجه محو شده باشد اما درخشش خود را در طول سالیان از دست نداده است و حتی پس از گذشت بیش از ۲۵ سال از انتشار اولیه‌ی بازی، یک جامعه‌ی اختصاصی از طرفداران بازی همچنان به ارسال امتیازات بالا در تابلو‌های امتیازات اینترنتی ادامه می‌دهد.

۹. Sentinel Returns

تهیه‌کننده: Sony / سازنده: Hookstone

سال انتشار: ۱۹۹۸

تا به حال در مورد بازی‌ای شنیده‌اید که در آن بازیکنان از یک برج عجیب و غریب بالا ‌می‌روند تا به یک مغز غول پیکر تبدیل شوند؟ بازی The Sentinel Returns دنباله‌ای بر یک بازی کامپیوتری عجیب و غریب ماقبل تاریخی است که دارای گیم‌پلی استراتژیک، دنیایی ترسناک و کابوس‌وار است که با یک موسیقی ساخته شده توسط جان کارپنتر (John Carpenter) افسانه‌ای به ژانر وحشت پیوند خورده است. در این بازی بازیکنان یک سینتوئید را کنترل می‌کنند، یک موجود رباتیک که قادر به تغییر و جذب عناصر محیط است. هدف بازیکن در این اثر رسیدن به بالای سطح و شکست دادن Sentinel است اما این کار آنقدر‌ها هم که به نظر می‌رسد ساده نیست.

در واقع همانطور که گفته شد، بازی نیاز به تفکر سریع، حرکات دقیق و برنامه‌ریزی استراتژیک دارد. بازیکنان باید با دقت انرژی خود را مدیریت کنند، از موانع مرگبار اجتناب کنند و از دفاع نگهبان پیشی بگیرند. به طور کلی چالش بسیار زیاد است، اما رضایت از غلبه بر یک سطح دشوار به همان اندازه بااهمیت است. در نهایت گفتنی است که بازی The Sentinel Returns برای همه مناسب نیست، گیم‌پلی مبهم و آهسته‌ی آن ممکن است عده‌ای را که به دنبال اکشن بیشتری هستند دلسرد کند. با این حال، بازیکنانی که می‌توانند ترکیب منحصر به فرد استراتژی و عجیب بودن این بازی را بپذیرند، متوجه خواهند شد که بازی The Sentinel Returns یک چالش واقعاً منحصر به فرد را ارائه می‌دهد.

۸. PepsiMan

تهیه‌کننده: KID / سازنده: KID

سال انتشار: ۱۹۹۹

بازی پپسی‌من (PepsiMan) که در سال ۱۹۹۹ توسط استودیوی کید منتشر شد، به اندازه‌ی نام خود عجیب و غریب است. در این بازی متفاوت، ابرقهرمان نوشابه‌ای نقش‌آفرینی می‌کند که در مناطق مختلف می‌چرخد و با قوطی‌های نوشابه‌ی پپسی افرادی که دچار کم‌آبی شده‌اند را نجات می‌دهد. از فرار از ترافیک در یک شهر شلوغ گرفته تا فرار از ازدحام گاو‌ها، ماجرا‌های پپسی‌من به شدت غیرقابل پیش‌بینی و خنده دار هستند. پپسی‌من ترکیبی عجیب از سبک پلتفرمر و اکشن آرکید است که قهرمانی را به نمایش می‌گذارد که به اندازه نوشیدنی همنامش خاص است.

بازیکنان پپسی‌من را از طریق یک سری مراحل پر از موانع، دشمنان و افراد دچار کم‌آبی هدایت می‌کنند. جذابیت بازی در پوچ بودن آن نهفته است، با انیمیشن‌های فوق‌العاده و موسیقی‌ای که به همان اندازه جذاب و عجیب است. پپسی‌من انتظارات را زیر پا می‌گذارد و تأثیری ماندگار بر جای می‌گذارد. این بازی علیرغم عمر کوتاه و انتشار محدود، طرفداران اختصاصی را به خود اختصاص داده است. ترکیب منحصر به فرد بازی از پوچی، چالش و نوستالژی، قلب گیمر‌های سراسر جهان را تسخیر کرده است. محبوبیت آن حتی منجر به محتوای ساخته شده توسط طرفداران، سرعت اجرا‌ها و می‌م‌های بی‌شماری شده است.

۷. LSD: Dream Emulator

تهیه‌کننده: Asmik Ace Entertainment / سازنده: Asmik Ace

سال انتشار: ۱۹۹۸

بازی LSD: Dream Emulator که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد، یک بازی مخصوص پلی‌استیشن ۱ است که به سختی در سبک خاصی طبقه‌بندی می‌شود. این بازی یک تجربه‌ی سورئال و روانگردان است که مرز بین یک بازی ویدیویی و آثار هنری انتزاعی را محو می‌کند. بازیکنان در دنیایی گمراه‌کننده و همیشه در حال تغییر بدون هیچ هدف مشخصی ر‌ها می‌شوند. عنوان بازی تا حدودی گمراه‌کننده است، هیچ ارتباطی ناشی از مواد مخدر وجود ندارد اما در عوض این بازی نمایشی دیجیتالی از یک رویا است که ماهیت عجیب و غیرمنطقی ناخودآگاه را به تصویر می‌کشد.

تصاویر بازی ترکیبی بهم‌ریخته از رنگ‌ها، شکل‌ها و متن‌هایی هستند که دائماً تغییر شکل می‌دهند. بازیکنان بدون شک با سرگردانی در این مناظر عجیب، با شخصیت‌ها و‌ اشیائی به همان اندازه عجیب و غریب، احساس ناراحتی و انزوا خواهند داشت. بازی LSD: Dream Emulator مناسب همه نیست. این بازی یک اثر خاص است که به صبری زیاد و ذهنی باز نیاز دارد. این بازی یک سفر به اعماق چیز‌های عجیب و غریب است، جایی که منطق و عقل جایی ندارند.

۶. Paranoiascape

تهیه‌کننده: SCEI / سازنده: SCEI

سال انتشار: ۱۹۹۸

بازی Paranoiascape یک بازی متمایز است که ایده‌ی پین‌بال را می‌سازد. بازی به دور از بازی‌های آرکید با نورهای زیبای نئونی، بازیکنان را به دنیایی ترسناک و دلهره‌آور وارد می‌کند که در آن بازی پین‌بال به نبردی سورئال و اغلب آزاردهنده برای بقا تبدیل می‌شود. با سبک هنری پیچیده و تصاویری آزاردهنده، بازی Paranoiascape اثری است که به همان اندازه که ترسناک است، اعتیاد‌آور نیز محسوب می‌شود. از لحظه‌ای که بازی را شروع می‌کنید، بازیکنان با رگباری از تصاویر عجیب و غریب و صدا‌های ناراحت‌کننده بمباران می‌شوند. میز‌های پین‌بال این بازی بیشتر شبیه مناظر پیچیده هستند که پر از موجودات عجیب و غریب هستند. این بازی اثری است که مرز‌های بین وحشت و سرگرمی را محو می‌کند و عقلانیت بازیکنان را با هر بار بازی زیر سؤال می‌برد. برای بازیکنانی که به دنبال تجربه‌ای از بازی هستند که عجیب و غریب و چالش برانگیز است، بازی Paranoiascape یک بازی مناسب است.

۵. Skullmonkeys

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: The Neverhood

سال انتشار: ۱۹۹۸

بازی Skullmonkeys یک بازی پلتفرمر است که به همان اندازه که عجیب و غریب محسوب می‌شود، جذاب نیز است. این بازی دنباله‌ای بر بازی ماجراجویی کلاسیک The Neverhood است، اما سبک اشاره و کلیک را با پرش و دویدن عوض می‌کند. بازیکنان یک بار دیگر قهرمان داستان یعنی کلیمیشن کلیمن (Claymation Klaymen) را کنترل می‌کنند که با ارتشی از میمون‌های صورت جمجمه‌ای برای نجات خانه‌ی خود می‌جنگد. با این حال، چیزی که بازی Skullmonkeys را واقعاً منحصر به فرد می‌کند، سبک بصری آن است. کل بازی انگار از خاک رس ساخته شده است که منجر به حس و حال سورئال و اغلب خنده‌دار آن می‌شود.

از شخصیت‌های رسا گرفته تا طراحی رضایت‌بخش مراحلی عجیب، همه چیز در بازی Skullmonkeys به صورت غیرقابل انکاری عجیب است. طنز بازی نیز به همان اندازه بی‌نظیر است، با ترکیبی از موانعی سورئال و بی‌نظیر که باعث می‌شود با صدای بلند بخندید. در نهایت فراتر از جلوه‌های بصری عجیب و غریب، بازی Skullmonkeys یک تجربه‌ی پلتفرمر به شدت چالش برانگیز ارائه می‌دهد. کنترل‌ها می‌توانند خسته‌کننده باشند و طراحی مراحل پر از اسرار پنهان و تله‌های مرگبار است. اما این جذابیت غیرقابل انکار و عجیب و غریب بازی Skullmonkey است که آن را متمایز می‌کند.

۴. Sentient

تهیه‌کننده: Psygnosis / سازنده: Psygnosis

سال انتشار: ۱۹۹۷

بازی Sentient که در سال ۱۹۹۷ توسط ذهن‌های رویاپرداز استودیوی Psygnosis منتشر شد، در‌ایستگاه فضایی محکوم به فنای ایکاروس (Icarus) می‌گذرد و در آن بازیکنان نقش یک پزشک را بر عهده می‌گیرند که وظیفه دارد خدمه را از شیوع تشعشعات مرگبار نجات دهد. اما این بازی یک ماجراجویی علمی تخیلی معمولی نیست، زیرا ویژگی منحصر به فرد بازی Sentient هوش مصنوعی انقلابی آن است. هر شخصیت در‌ ایستگاه با انگیزه‌ها و شخصیت‌های مستقل خود هدایت می‌شود و دنیایی پویا و غیرقابل پیش‌بینی را ایجاد می‌کند. این سطح از پیچیدگی در آن زمان ناشناخته بود و منجر به یک تجربه‌ی بازی خاص و گیج‌کننده می‌شود.

از لحظه‌ای که بازیکنان بر روی ایکاروس فرود می‌آیند، به دنیایی پر هرج و مرج از مشکلات انسانی، دسیسه‌های سیاسی و ترس وجودی پرتاب می‌شوند. چیزی که بازی Sentient را متمایز می‌کند توانایی آن در محو کردن مرز بین شخصیت‌های قهرمان و شرور است. هیچ خیر یا شر واضحی وجود ندارد و اقدامات هر بازیکن عواقب گسترده‌ای دارد. در نهایت همراه با اتمسفر ظالمانه‌ی بازی و تهدید دائمی فاجعه‌ای قریب‌الوقوع، بازی Sentient یک تجربه‌ی واقعاً فراموش‌نشدنی است.

۳. Spider: The Video Game

تهیه‌کننده: BMG Interactive / سازنده: Boss Game Studios

سال انتشار: ۱۹۹۷

بازی عنکبوت (Spider) در سال ۱۹۹۷ هنجار‌های معمول صنعت بازی را به چالش کشید. اساس این بازی به همان اندازه که جالب محسوب می‌شود، پوچ نیز است. در این بازی یک دانشمند باهوش پس از یک آزمایش ناموفق خود را در بدن عنکبوت خود گرفتار می‌بیند. از اینجا بازیکنان در حالی که یک عنکبوت را کنترل می‌کنند، در دنیایی پر از موانع و خطرات میکروسکوپی حرکت می‌کنند. چشم‌انداز و جلوه‌های بصری بازی چندان عالی کار نشده است و کنترل‌ها عذاب‌آور هستند و این یک تجربه‌ی واقعاً منحصر به فرد از منظر بد بودن را ایجاد می‌کنند.

از مبارزه با حشرات بزرگ گرفته تا گشت و‌ گذار در محیط‌های پرخطر شهری، عنکبوت اثری است که هرگز خود را جدی نمی‌گیرد اما به طرز شگفت‌انگیزی چالش برانگیز است. فراتر از مفهوم عجیب و غریب خود، بازی عنکبوت دارای یک خط داستانی عجیب است که شامل یک شرکت شوم و یک مغز در یک شیشه است. جلوه‌های بصری بازی در حالی که مطابق با استاندارد‌های امروزی نیست، هنوز هم با دشمنان عجیب و غریب و محیط‌های وهم‌آورش عذاب‌آور است.

۲. Koudelka

تهیه‌کننده: SNK / سازنده: Sacnoth

سال انتشار: ۱۹۹۹

بازی Koudelka که در سال ۱۹۹۹ در قالب یک بازی نقش‌آفرینی عرضه شد که در یک صومعه‌ی گوتیک اتفاق می‌افتد. این بازی ترس، رمز و راز و نبرد‌های نوبتی را با هم ترکیب می‌کند، به گونه‌ای که به همان اندازه که جذاب است، دلهره‌آور نیز محسوب می‌شود. این بازی داستان یک روانشناس به نام کودلکا را دنبال می‌کند که در حال بررسی یک سری اتفاقات عجیب در محوطه‌ی وهم‌آور صومعه است. چیزی که بازی کودلکا را از دیگر آثار دورانش متمایز می‌کند، اتمسفر عجیب و غریب آن از شخصیت‌های عجیبش گرفته تا دشمنان عجیب‌ترش است. پس‌زمینه‌های از پیش رندر شده به طور همزمان زیبا و آزاردهنده هستند و باعث ایجاد ناامیدی می‌شوند. این بازی اثری است که به راحتی قابل تعریف نیست و عناصر ترسناک کلاسیک را با سبک بازی‌های نقش آفرینی ژاپنی به گونه‌ای که هم جذاب و هم ناراحت‌کننده است، ترکیب می‌کند.

۱. Eggs of Steel

تهیه‌کننده: Atlus / سازنده: Rhythm and Hues Studios

سال انتشار: ۱۹۹۸

در دنیای عجیب و غریب بازی Eggs of Steel، بازیکنان با چارلی (Charlie) به یک محیط کارخانه‌‌ای سوررئال وارد می‌شوند. چالی تخم مرغی است که در یک شیفت شب دیوانه‌وار گرفتار شده است. این ماجراجویی تخم مرغی نامتعارف که توسط استودیوی پشت جلوه‌های ویژه‌ی فیلم زندگی پای (Life of Pi) ساخته شده است، سفر خود را به عنوان یک بلاک‌باستر آغاز کرد.

بازی Eggs of Steel علی رغم داستان عجیبش، نتوانست صنعت بازی را دگرگون کند و به سرعت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. متأسفانه ترکیب منحصربه‌فرد اکشن، حل معما و پلتفرمر آن با کنترل‌های خشن و زوایای نامناسب دوربین تکمیل شد. در نتیجه این بازی به سرعت از یاد‌ها فراموش شد. بازی Eggs of Steel یادآوری از دوره‌ای خاص با محوریت تمایل صنعت بازی برای آزمون و خطا و ریسک کردن است، حتی اگر این آزمایش‌ها همیشه به نتیجه نرسیده باشند. در نهایت گفتنی است که در بازی Eggs of Steel چیز‌های شگفت‌انگیز و عجیبی مملو از کات سین‌های CG و بالای پنجاه مرحله وجود دارد.

