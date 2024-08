۳۰ بازی ترسناک مستقل برتر تاریخ بازی‌های ویدیویی؛ از اینساید تا اوت‌لست

۳۰. Daydream: Forgotten Sorrow

تهیه‌کننده: Ravenage Games / سازنده: Frozen Line

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: PS5, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X/S

بازی Daydream: Forgotten Sorrow ممکن است ترسناک‌ترین بازی در ژانر وحشت نباشد، اما شاید برای کسانی که از آثار کمتر ترسناکی مانند بازی Among the Sleep استقبال می‌کنند، جالب باشد. اگر به بازی‌های پر از ترس و وحشت علاقه دارید، بازی Daydream: Forgotten Sorrow ارزش بررسی دارد. بازی Daydream: Forgotten Sorrow بازیکنان را به همراه شخصیت اصلی خود یعنی گریفین (Griffin) در داستانی که یادآور بازی Among the Sleep است، به یک سفر فکری می‌برد. بازی حول مبارزات درونی گریفین در هنگام رویارویی با شیاطین درونی خود متمرکز می‌شود و داستانی عمیقاً شخصی و درونی ایجاد می‌کند.گریفین برای مبارزه با سختی‌هایی که با آن مواجه است، از بیرلی (Birly)، خرس وفادار عروسکی خود، کمک می‌گیرد. بیرلی بخشی جدایی ناپذیر از سفر گریفین می‌شود و به او در غلبه بر موانع و ارائه‌ی حمایت عاطفی کمک می‌کند.

۲۹. The Whispering Valley

تهیه‌کننده: Studio Chien d’Or / سازنده: Studio Chien d’Or

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PC

بازی The Whispering Valley یک بازی ترسناک مستقل با سبک اشاره و کلیک است که با وجود زمان نسبتاً کوتاهش، به طرز ماهرانه‌ای تجربه‌ای کاملاً وحشتناک و فراموش نشدنی را ارائه می‌دهد. نقطه قوت بازی در استفاده از معما‌هایی است که توانایی‌های حل مشکل هر بازیکنی را آزمایش می‌کنند و همچنین فضای جذابی که شما را میخکوب نگه می‌دارد. بازی The Whispering Valley که توسط یک توسعه‌دهنده مستقر در کبک کانادا ساخته شده است، بازیکنان را به یک سفر هیجان‌انگیز می‌فرستد که در آن دهکده‌ای به ظاهر متروکه را کشف می‌کنند، اما با پیشرفت بازیکنان متوجه می‌شوند که این یک دهکده‌ی معمولی نیست. به عنوان بازیکن شما راز‌ها را کشف خواهید کرد، با محیط تعامل خواهید داشت، معما‌ها را حل می‌کنید و غیره. بازی The Whispering Valley یکی از معدود بازی‌های مستقلی است که می‌تواند به بازی‌های مورد الهام خود مانند بازی Scratches و بازی The Dark Eye ادای احترام کند، بدون اینکه کاملاً شبیه به آن‌ها باشد.

۲۸. Bramble: The Mountain King

تهیه‌کننده: Merge Games / سازنده: Dimfrost Studio

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

بازی Bramble: The Mountain King یک تجربه‌ی ترسناک اکشن ماجراجویی راضی‌کننده ارائه می‌کند که از افسانه‌های نورس الهام می‌گیرد و ترکیبی منحصربه‌فرد را ارائه می‌کند که یادآور بازی‌هایی مانند اینساید (Inside) و Little Nightmares است. البته این بازی صرفاً یک کپی نیست بلکه از الهامات اساطیر نورس خود برای ایجاد دنیایی جذاب و همه‌جانبه برای طرفداران این سبک استفاده می‌کند. این بازی که توسط یک استودیوی کوچک سوئدی ساخته شده است، بازیکنان را با پسر جوانی به نام اوله (Olle) به سفری جذاب می‌برد. در این داستان تاریک و شوم، اوله برای نجات خواهرش که قربانی چنگال یک ترول بدخواه شده است، ماموریتی تلخ را آغاز می‌کند. بازی Bramble: The Mountain King یکی از بهترین بازی‌های ترسناک مستقل سال ۲۰۲۳ است.

۲۷. Signalis

تهیه‌کننده: Humble Games / سازنده: rose-engine

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

بازی سیگنالیس یک بازی سبک ترس و بقای آینده‌نگرانه به سبک آثار رترو است که به آثار کلاسیکی مانند رزیدنت ایول (Resident Evil)، Dino Crisis و سایلنت هیل (Silent Hill) ادای احترام می‌کند. برخلاف آثار مدرن تکراری برای پلی‌استیشن ۱ در این سبک، این بازی مستقل رویکردی متمایز دارد و دیدگاهی از بالا به پایین ارائه می‌کند که بازیکنان را در تجربه‌ای منحصربه‌فرد غرق می‌کند. بازیکنان به جای الستار (Elstar)، یک کارمند ماهر در یک کشتی فضایی که برای جستجوی مناطق ناشناخته‌ی مناسب برای استعمار برای انسان‌ها فرستاده می‌شود، بازی می‌کنند. بازیکنان از لحظه‌ای که پا بر روی کشتی فضایی می‌گذارند بلافاصله وارد دنیای خطرناکی می‌شوند که مملو از موجودات دلهره‌آوری است که در هر گوشه‌ای در کمین هستند و در هر لحظه آماده‌ی ضربه به شما هستند. اگر از طرفداران سبک وحشت بقا هستید، نباید بازی سیگنالیس یعنی آخرین نسخه در این سبک محبوب را از دست بدهید.

۲۶. Nun Massacre

تهیه‌کننده: Puppet Combo / سازنده: Puppet Combo

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, Android, Xbox One

بازی Nun Massacre یکی دیگر از آثار شگفت‌انگیز است که ساخته‌ی استودیوی Puppet Combo است. این بازی با تأثیرپذیری از آثار کلاسیک مختلفی مانند The Nun، شما را میخکوب می‌کند. جلوه‌های بصری بازی در Nun Massacre یادآور کیفیت نوارهای وی‌اچ‌اس (VHS) با هدف ایجاد تجربه‌ای دلخراش و ناراحت‌کننده برای بازیکنان، همراه با برخورد‌های غیرمنتظره است. بدون هیچ وسیله‌ای برای دفاع، بازیکنان باید هر بار که شکل ظاهری راهبه در مقابل آن‌ها ظاهر می‌شود، برای جان خود فرار کنند. او یک دشمن شیطانی است که با حضور تهدیدآمیز خود و توانایی حرکت با سرعت زیاد ترس زیادی را در بازیکنان ایجاد می‌کند.

۲۵. Insomnis

تهیه‌کننده: Path Games / سازنده: Path Games

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PS5, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X and Series S

بازی Insomnis یکی از بهترین بازی‌های سبک وحشت روانشناختی اخیر است که احتمالا در ذهن بسیاری از بازیکنان فراموش شده است اما طرفداران پر و پا قرص وحشت احتمالا با آن آشنایی دارند. این بازی که توسط تیم کوچکی از توسعه‌دهندگان مستقر در شهر بارسلونای اسپانیا ساخته شده است، سفر شخصیتی به نام جو کاستوت (Joe Castevet) را دنبال می‌کند که در یک عمارت خالی از سکنه کاوش می‌کند، راز‌ها را کشف می‌کند و اسرار تاریک را در طول مسیر خود کشف می‌کند. بازی Insomnis ممکن است در درجه‌ی اول به عنوان یک بازی ترسناک به بازار عرضه نشود زیرا تمرکز اصلی آن در داستان سرایی، کاوش و حل معما‌های سرگرم‌کننده است و ممکن است به اندازه‌ی آثار دیگر ترسناک نباشد.

۲۴. Iblis

تهیه‌کننده: FND GAME / سازنده: Bulut ULU

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PC

ابلیس (اسم عربی شیطان) یک پروژه‌ی جاه‌طلبانه است که توسط یک تیم مستقل کوچک مستقر در کشور ترکیه توسعه یافته است. این بازی که در سبک شبیه‌ساز راه رفتن قرار می‌گیرد، به دلیل ترکیب منحصر به فرد خود از افسانه‌های محلی مسلمانان از باقی بازی‌ها متمایز است و احتمالا ترس آن برای ما گیمرهای ایرانی نیز بیشتر از سایر بازی‌ها باشد و با آن ارتباط نسبتا خوبی بگیریم. به طور کلی ایده‌ی بازی جذاب است و محیط آشنای یک خانه را به یک هزارتوی کلاستروفوبیک پر از سایه ها و صداهای ترسناک تبدیل می‌کند. هنگامی که بازیکنان در خانه حرکت می‌کنند، با یک سری رویدادهای عجیب مواجه می‌شوند که تا مدت‌ها از ذهنشان پاک نخواهد شد.

۲۳. Forewarned

تهیه‌کننده: Dreambyte Games / سازنده: Dreambyte Games

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PC

بازی Forewarned بنا به دلایلی حس نوستالژیکی را از زمانی که بازیکنان برای اولین بار بازی‌هایی مانند Obscure: The Aftermath و Eternal Darkness: Sanity’s Requiem را تجربه کردند، برمی‌انگیزد. این بازی یک ترس و بقای کوآپ است که شما را در قلب خرابه‌های مصر باستان فرو می‌برد. به عنوان تیمی از باستان‌شناسان بی‌باک، بازیکنان مقبره‌های ترسناک را کاوش خواهند کرد، گنجینه‌های پنهان را کشف و در اسرار گذشته کاوش خواهید کرد. اما مراقب باشید، زیرا این مکان‌های باستانی بدون خطر نیستند. اتمسفر بازی یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی آن است. راهرو‌های تاریک و کلاستروفوبیک، طراحی صدای وهم‌آور و ترس‌های غیرمنتظره با هم ترکیب شده‌اند تا تجربه‌ای واقعاً وحشتناک را ایجاد کنند.

۲۲. Paranormal HK

تهیه‌کننده: Ghostpie Studio / سازنده: Ghostpie Studio

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC

بازی Paranormal HK یک انتخاب مناسب برای کسانی است که به دنبال هر چیزی با محوریت افسانه‌های محلی هستند. اگر قبلاً فیلم‌های ترسناک کلاسیک مانند کندی‌من (Candyman)، حلقه (The Ring) و پروژه‌ی بلیر ویچ (The Blair Witch) را دیده‌اید، این بازی ممکن است علاقه‌تان را جلب کند چرا که به خاطر اتمسفر ترسناک آن قابل توجه است، بازیکنان در سالن‌های یک مجتمع آپارتمانی جن‌زده قدم می‌زنند، در حالی که هر چیزی ممکن است در هر زمان ظاهر شود. گفتنی است که اگرچه ممکن است برخی جامپ اسکر‌ها را ناخوشایند بدانند، اما ترکیب این بازی از فولکلور چینی و افسانه‌های محلی همراه با داستان جذاب آن ارزش تجربه را دارد.

۲۱. My Beautiful Paper Smile

تهیه‌کننده: V Publishing / سازنده: ۲ Star Games

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC

بازی My Beautiful Paper Smile شاید یکی از ترسناک‌ترین بازی‌های لیست نباشد اما داستان پیچیده‌ی پشت این بازی و جلوه‌های بصری تک رنگ آن، چیزی است که این اثر را شایسته‌ی ذکر در این لیست می‌کند. در این اثر بازیکنان نقش گروهی از کودکان را بر عهده می‌گیرند که مجبورند لبخند‌های دائمی ناراحت‌کننده‌ای را به نوعی بپوشند. بازیکنان با پیشروی بیشتر در بازی اتفاقاتی غیرعادی را تجربه خواهند کرد که آن‌ها را میخکوب می‌کند. برای درک بهتر این اثر بهتر است که خودتان آن را تجربه کنید تا با جادوی آن آشنا شوید.

۲۰. Mundaun

تهیه‌کننده: MWM Interactive / سازنده: Hidden Fields

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S

بازی Mundaun یک بازی ترسناک طراحی شده با دست است که بازیکنان را در یک داستان ترسناک غرق می‌کند که در دره‌ای تاریک و دورأفتاده از کوه‌های آلپ اتفاق می‌افتد. بازیکنان باید با محیط اطراف خود تعامل داشته باشند، معما‌های مختلف را حل کنند و ادامه‌ی داستان را کشف کنند. علی رغم طول کوتاه بازی، بازیکنان از تعهدی که برای ساختن این شاهکار بصری خیره‌کننده صرف شده است، قدردانی خواهند کرد. اگرچه ممکن است بازی به سطح سایر بازی‌های ترسناک معروف نرسد، اما داستانی استثنایی دارد.

۱۹. Fran Bow

تهیه‌کننده: Killmonday Games / سازنده: Killmonday Games

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: PC, Android, iOS, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PS4

بازی Fran Bow که توسط استودیویی سوئدی توسعه یافته است، برداشتی پیچیده از سبک اشاره و کلیک است. داستان بازی فرن، دختر ده ساله‌ای را دنبال می‌کند که پس از مشاهده‌ی به قتل رسیدن والدینش با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم می‌کند. عذاب او در اینجا متوقف نمی‌شود زیرا زندگی یکی پس از دیگری موانعی را برای او ایجاد می‌کند. شاید این بازی شبیه به بازی Alice Madness Returns نظر برسد، اما طرفداران بازی ذکر شده بهتر است که بازی Fran Bow را امتحان کنند.

۱۸. Amnesia: The Dark Descent

تهیه‌کننده: Frictional Games / سازنده: Frictional Games

سال انتشار: ۲۰۱۰

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android

بازی امنژیا دارک دیسنت یکی از بهترین و تأثیرگذارترین بازی‌های ترسناک روانشناختی است که تاکنون ساخته شده است. قابل ذکر است که این بازی از نظر ترس به خوبی روی بازی‌هایی مانند Slender: The Arrival و اوت‌لست را کم می‌کند! این بازی اضطراب‌آور است، شما را میخکوب نگه می‌دارد و فقط با یک فانوس، شما در اعماق ناشناخته‌ها ماجراجویی می‌کنید به این‌امید که چیز ترسناکی ظاهر نشود. در زمان انتشار این بازی، ژانر ترسناک در وضعیت بدی قرار داشت، بازی‌هایی مانند رزیدنت ایول (Resident Evil) سبک ترسناک را به سمت سبک اکشن تغییر داده بودند. بازی امنژیا دارک دیسنت مسیری مخالف را طی کرد و یک اثر ترسناک در مورد تنگناهراسی را با یکی از آزاردهنده‌ترین محیط‌هایی که تا کنون ساخته شده، ارائه کرد.

۱۷. Omori

تهیه‌کننده: OMOCAT / سازنده: OMOCAT

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4

بازی Omori ممکن است شبیه یک بازی زیبا با سبک نقش‌آفرینی به نظر برسد که می‌توانید راحت آن را تمام کنید، اما در اصل این اثر یک بازی در سبک ترسناک روانشناختی است که برخی از مسائل مربوط به سلامت روان مانند افسردگی، اضطراب و حتی خودکشی را به تصویر می‌کشد. بازیکنانی که به چنین تصویرسازی‌هایی عادت ندارند شگفت‌زده خواهند شد.

به عنوان یک پسر هیکیکوموری (hikikomori) به نام سانی (Sunny) و بهترین دوستانش، بازیکنان به یک ماجراجویی پیچیده ‌می‌روند که هم در دنیای واقعی و هم دنیایی سورئال که در آن باید با شیاطین درونی خود مقابله کنند، کاوش می‌کنند.

۱۶. Devotion

تهیه‌کننده: Red Candle Games / سازنده: Red Candle Games

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC

برخلاف تمرکز بر فضای عجیب و غریب و مملو از ارواح و افسانه‌های محلی از تایوان، بازی Devotion به طور کلی مسیر متفاوتی را طی می‌کند. روایت بازی که اول‌شخص است، ماجرای دو فنگ یو (Du Feng Yu) را دنبال می‌کند که سعی می‌کند اسرار تاریک خانواده‌ی دو (Du)، یعنی یک فرقه‌ی مذهبی پیچیده را کشف کند. بازیکنان در راهرو‌های کم نور پرسه می‌زنند در حالی که تلاش می‌کنند از رویارویی با اعضای ترسناک خانواده‌ی دو جان سالم به در ببرند. در این بازی باید باید مخفی شوید و راه خود را از بین وحشت‌های درون این خانه‌ی غم‌انگیز پیدا کنید در حالی که به سلامت عقل خود نیز توجه می‌کنید. برخلاف باقی آثار در این سبک، داستان بازی Devotion جذاب است و گیم‌پلی آن اصلاً بی‌ارزش به نظر نمی‌رسد. توسعه‌دهندگان مصمم بوده‌اند که تجربه‌ای خاص را برای ترساندن بازیکنان به ارمغان بیاورند و این کار را کاملاً عالی انجام داده‌ند.

۱۵. Among the Sleep

تهیه‌کننده: Krillbite Studio / سازنده: Krillbite Studio

سال انتشار: ۲۰۱۴

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC

بازی Among the Sleep ممکن است به عنوان یک اثر ترسناک معمولی پر از جامپ اسکر و جلوه‌های بصری زیبا به نظر برسد، اما اگر شخصیت اصلی و داستانی منحصر به فرد نبود، این بازی در این لیست قرار نمی‌گرفت. داستان باید شما را به جای یک کودک نوپا قرار می‌دهد که ناامیدانه برای فرار از منظره‌ای وحشتناک که توسط نیرو‌های تاریک تسخیر شده است تلاش می‌کند. با یک خرس عروسکی در کنارش، هر دو معما‌ها را حل می‌کنند و در حالی که سعی می‌کنند از رویارویی با نیرو‌های تاریک فرار کنند، محیط اطراف را کشف می‌کنند.

۱۴. Martha is Dead

تهیه‌کننده: Wired Productions / سازنده: LKA

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم:, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Luna

بازی Martha is Dead دلیل دیگری از این واقعیت است که توسعه‌دهندگان مستقل تا چه حد می‌توانند بازی‌هایی در حد و اندازه‌ی آثاری با بودجه بالا یا همان AAA ارائه دهند. داستان بازی Martha is Dead که در ایتالیا و در طول سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم می‌گذرد، برداشتی تیره‌تر از ژانر ترسناک روانشناختی با زاویه‌ی اول شخص است. این بازی با بهره‌گیری از بهتری عناصر این سبک، گرافیک باورنکردنی، فراتر از انتظار و داستانی جذاب که شما را تا انتها مجذوب خود نگه می‌دارد، برای طرفداران این سبک ضروری است.

۱۳. Poppy Playtime

تهیه‌کننده: Mob Entertainment / سازنده: Mob Entertainment

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PC, Android, iOS, PS4, PS5, Nintendo Switch

این بازی ممکن است شبیه یک بازی کودکانه به نظر برسد، اما واقعیت جالب این است که اینطور نیست. شرکت Playtime که زمانی یک شرکت محبوب اسباب‌بازی و پر از کودکان زیادی بود، اکنون به مکانی متروکه و ترسناک تبدیل شده است. کارگران آن به طور مرموزی ناپدید شدند، اما پیامی برای درخواست حضور فوری برای شما ارسال شده است. همانطور که در راهرو‌های به ظاهر خالی پرسه می‌زنید، به سرعت متوجه می‌شوید که تنها نیستید. راهرو‌های آن توسط جسمی طلسم شده از شرکت یعنی پاپی (Poppy)، تسخیر شده است. یک هیولای بلند و آبی با دندان‌های تیز که آماده است تا شما ببلعد. در این ترکیب از بازی‌های معمایی و ترسناک، بازیکنان باید با استفاده از GrabPack یک سری معما را حل کنند و از ابزاری برای به فعال کردن سوئیچ‌ها، جعبه‌های برق و گرفتن‌ اشیا از دور استفاده کنند. مطابق انتظار بازیکنان در حین راه رفتن در هزارتو باید مراقب هیولای آبی رنگی باشند که در اطراف کمین کرده است.

۱۲. Lone Survivor

تهیه‌کننده: superflat games / سازنده: superflat games

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PC, PS3, PS Vita, PS4, Wii U, Nintendo Switch

بازی Lone Survivor یک مثال عالی از این است که چگونه برای ترساندن مخاطب خود به بهترین جلوه‌های بصری یا بهترین مکانیک‌ها نیاز ندارید. گفتنی است که یک‌ ایده‌ی به خوبی انجام شده در کنار ذهن‌های خلاق می‌تواند شگفتی‌هایی ایجاد کند و بازی Lone Survivor یکی از آن‌هاست. در این بازی که توسط Jasper Byrne توسعه داده شده است گیمر‌ها می‌توانند بازی را هر طور که می‌خواهند انجام دهند، اگرچه همیشه عواقبی وجود دارد. شما می‌توانید به صورت مخفیانه زامبی‌ها را بکشید، با آن‌ها روبرو شوید یا از آن‌ها فرار کنید. شخصیت شما در نهایت نیاز به خوردن و خوابیدن دارد تا انرژی جسمی و رفاه ذهنی خود را دوباره زیاد کند. در نهایت با ارائه‌ی آزادی کامل در بازی، این اثر دارای پایان‌بندی‌های متعددی است که باعث می‌شود ارزش تکرار بازی زیاد شود.

۱۱. Murder House

تهیه‌کننده: Puppet Combo / سازنده: Puppet Combo

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

بازی Murder House یک بازی ترسناک است که توسط استودیوی Puppet Combo توسعه یافته است یعنی یکی از معدود توسعه‌دهندگانی که برداشت مخصوص خود از گرافیک مشابه‌ی آثار پلی‌استیشن ۱ را ارائه کرده است. این گرافیک به سبک VHS، تأثیر تجربه را بیشتر می‌کند، گویی شما به معنای واقعی کلمه جسمی تسخیر شده هستید و نه شخصیتی که او را کنترل می‌کنید. مقدمه‌ی بازی بازی ما را با کودکی معصوم به نام جاستین (Justin) آشنا می‌کند که در حال آماده شدن برای عکس گرفتن با یک خرگوش قد بلند، نرم و صورتی در یک مرکز خرید است. این لحظه‌ی شاد خیلی طول نکشید زیرا جاستین به سرعت خود را در مرکز خرید محبوس می‌بیند. در میان دیوار‌های ساکت مرکز خرید، صدای قدم‌های خرگوش به گوش می‌رسد و این به این معنی است که باید فرار کنید.

۱۰. Tormented Souls

تهیه‌کننده: PQube / سازنده: Dual Effect

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PS4, PS5, Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

بازی Tormented Souls اثری است که شما را به دوران نوستالژیک بازی‌های ترسناک، یعنی دوره‌ی آثاری کلاسیک مانند رزیدنت ایول (Resident Evil) و Alone in the Dark می‌برد. بسیاری از افراد این بازی را جانشین تعدادی از بازی‌های سبک وحشت کلاسیک می‌دانند که با آن‌ها بزرگ شده‌اند. این بازی شما را در نقش کارولین واکر (Caroline Walker) قرار می‌دهد که در حال بررسی ناپدید شدن مرموز دخترانی دوقلو در یک عمارت وحشتناک بیمارستان مانند است.همانطور که او عمیق‌تر به رازهای تاریک بیمارستان می‌پردازد، با موجودات عجیب و غریب، پازل‌های پیچیده و داستانی روبرو می شود که کاری می‌کند که سلامت عقل خود را زیر سوال ببرید. تاکید بازی بر کاوش و حل معما، تغییری تازه از آثار ترسناک مدرن است که اغلب اکشن را در اولویت قرار می‌دهند.

۹. Outlast

تهیه‌کننده: Red Barrels / سازنده: Red Barrels

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

بازی اوت‌لست یک نمونه‌ی بارز برای نشان دادن این است که توسعه‌دهندگان مستقل چقدر می‌توانند در ساخت یک اثر ترسناک باکیفیت عالی عمل کنند. هرچند اگر بدون مقدمه بازی را تجربه کنید، احتمالا متوجه نشوید که این بازی توسط یک توسعه دهنده‌ی مستقل ساخته شده است و فکر می‌کنید این بازی ساخت یک شرکت سازنده‌ی آثار AAA است. بازی در یک تیمارستان متروکه می‌گذرد که تبدیل به مکانی جهنمی برای بازیکن می‌شود. تمرکز بازی بر ایجاد احساس ناتوانی در بازیکن جای ستایش دارد. در کل بازی سایه‌ای از ترس و ناامیدی ایجاد می‌کند. بازیکنان چیزی جز یک دوربین دید در شب ندارند و باید با فرار کردن و مخفی شدن از دست روانی‌هایی عجیب و غریب که در سالن‌های تاریک آسایشگاه شبح‌وار پرسه می‌زنند، زنده بمانند.

۸. Cry of Fear

تهیه‌کننده: Team Psykskallar / سازنده: Team Psykskallar

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PC

بازی Cry of Fear یک بازی ترسناک روانشناختی رایگان است که در سال ۲۰۱۳ به طور انحصاری روی استیم (Steam) منتشر شد. سال‌ها پس از انتشار اولیه، این بازی همچنان یک تجربه‌ی ترسناک ارزشمند برای طرفدارانش است. چیزی که باعث می‌شود بازی Cry of Fear در این لیست مورد اشاره قرار گیرد این است که هم تک نفره و هم به صورت کوآپ به شکلی عالی قابل بازی است. می‌توانید وحشت را به تنهایی یا با یک دوست تجربه کنید، انتخاب با شماست. اولین گام‌های بازی با ماد Half-Life ۱ آغاز شد که ساخت آن ۴ سال طول کشید و به یک کالت کلاسیک تبدیل شد. بازی حول محور مرد جوانی می‌چرخد که در شهر متروکه‌ی فاورشولم (Fäversholm) که مملو از موجودات وحشتناک و توهماتی کابوس‌آمیز است، قدم می‌زند در حالی که باید به دنبال پاسخ سوالاتی باشد، غافل از اینکه چه چیزی در انتظارش است.

۷. Darkwood

تهیه‌کننده: Acid Wizard Studio / سازنده: Acid Wizard Studio

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S

بازی دارک‌وود یک اثر ترس بقا با زاویه‌ی دید از بالا به پایین است که توسط یک تیم مستقل کوچک ساخته شده است. در ظاهر، بازی دارک‌وود ممکن است شبیه یک تیراندازی زامبی محور خسته‌کننده به نظر برسد، اما مسأله این است که این بازی اینطور نیست. تمرکز بازی دارک‌وود بر ارائه‌ی یک محیط عذاب‌آور است حتی شجاع‌ترین بازیکنان را میخکوب نگه می‌دارد.

بازی به دو چرخه‌ی روز و شب تقسیم می‌شود که هر کدام مجموعه‌ای از چالش‌ها را ارائه می‌دهند. در طول روز، بازیکنان باید منابع را جمع‌آوری کنند، وسایل ضروری را بسازند و جنگل‌های وهم‌آور را کشف کنند. با فرا رسیدن شب، جنگل به قلمروی وحشتناکی تبدیل می‌شود، مملو از وحشت‌های غیرقابل توصیفی که در سایه‌ها پنهان شده‌اند.

۶. Visage

تهیه‌کننده: SadSquare Studio / سازنده: SadSquare Studio

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

بازی Visage یک اثر ترسناک روانشناختی و پرتنش است که جای بازی پی‌تی که توسط استودیوی کونامی (Konami) لغو شد را گرفته است. هنگامی که بازی پی‌تی وسط کونامی لغو شد، تلاش‌های متعددی توسط توسعه‌دهندگان مختلفی برای ادامه‌ی غیرمستقیم آنچه هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) در مدت زمان کوتاهی به آن دست یافت، انجام شد. هرچند تا زمانی که بازی Visage منتشر شد، همه‌ی تلاش‌ها ناموفق بودند. در این بازی در یک خانه‌ی خالی بزرگ، بازیکنان در محیطی که القا‌کننده‌ی حس تنگناهراسی است پرسه می‌زنند، راهرو‌های تاریک را کاوش می‌کنند و با محیط اطراف تعامل می‌کنند در حالی که از آنچه در هر گوشه در انتظارشان است بی‌خبر هستند.

۵. Alisa

تهیه‌کننده: Casper Croes / سازنده: Casper Croes

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PS5, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

بازی آلیسا بازگشتی منحصر به فرد به عصر طلایی سبک وحشت بقا است. این بازی اثری بسیار مبهم است که بسیاری هنوز از وجود آن آگاه نیستند. در این اثر شما کنترل یک دختر جوان به نام آلیسا را ​​در دست می‌گیرید که یک جنایتکار تحت تعقیب را دنبال می‌کند. او در نهایت در یک عمارت قدیمی ویکتوریایی گیر می‌کند که توسط عروسک‌های انسان‌نما تسخیر شده است. این بازی دارای کنترل‌های تانک، دوربین ثابت و مجموعه‌ای از سلاح‌هایی که می‌توانید از آن‌ها بردارید و گرافیک آن نیز مشابه‌ی آثار پلی‌استیشن ۱ است.

۴. Dusk

تهیه‌کننده: New Blood Interactive / سازنده: David Szymanski

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS4

بازی داسک یکی دیگر از بازی‎‌های مهیج سبک تیراندازی الهام گرفته از بازی DOOM است که پر از موجوداتی برای منفجر کردن است. این بازی با الهام گرفتن از بسیاری از آثار بزرگ در این سبک، کانسپ ساده‌ای دارد و آن هم چیزی نیست جز اینکه در حالی که در زمین بازی پرسه می‌زنید، با انبوهی از موجودات اهریمنی مبارزه کنید. در واقع این یک تیراندازی جذاب و سریع الهام گرفته از آثار دهه‌ی ۹۰ است و گاهی اوقات چالش برانگیز به نظر می‌رسد زیرا برخی مراحل شامل دشمنان بسیاری زیادی می‌شود. با این حال، همه‌ی این‌ها بخشی از بازی است.

۳. Inside

تهیه‌کننده: Playdead / سازنده: Playdead

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: Xbox One, PC, PS4, iOS, Nintendo Switch

حضور بازی اینساید در این لیست ممکن است باعث بحث‌های زیادی شود زیرا به عنوان یک اثر ترسناک عرضه نشده و از طرفی حتی به اندازه بازی‌هایی مانند Little Nightmares ترسناک نیست. با این حال باید وجود وحشت را در هر گوشه از بازی تصدیق کرد. اینساید و لیمبو (Limbo) به عنوان چهره‌هایی تأثیرگذار در صنعت بازی‌های ترسناک مستقل در نظر گرفته می‌شوند. تاثیر این موضوع در بازی‌هایی مانند The Little Nightmares کاملاً مشهود است. این بازی‌ها در بطن خود ترسناک نیستند بلکه بیشتر بر ارائه‌ی سطح جدیدی از ترس تمرکز می‌کنند که در نوع خود خاص است.

۲. Detention

تهیه‌کننده: Red Candle Games / سازنده: Red Candle Games

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PS4, PC, Nintendo Switch, Android

بازی دیتنشن اولین بازی در سبک ترسناک از استودیوی Red Candle Games مستقر در تایوان است. داستان بازی در سال ۱۹۶۰ و در دوره‌ای که به عنوان وحشت سفید شناخته می‌شودT شما را به جای دو دانش‌آموز جوان که در دبیرستان به دام افتاده‌اند قرار می‌دهد که در هر گوشه‌ای توسط موجوداتی به نام Lingered احاطه شده‌اند، تنها راه برای شما مقابله با آن‌ها و زنده ماندن است. گیم‌پلی آن به شدت یادآور بازی‌هایی مانند Moonlight Syndrome است، یک بازی ترسناک روانشناختی ساخته شده توسط گوییچ سودا (Goichi Suda) که به طور انحصاری در ژاپن منتشر شده است. هر دوی این بازی‌ها به دلیل نحوه ارائه‌ی ترسشان شما را به وحشت می‌اندازند. بازیکنان قرار نیست فرار کنند و از هیولا‌ها پنهان شوند، بلکه باید با آن‌ها مقابله کنند، این رویکرد که نقشی محوری در ارتقای بیشتر تجربه ایفا می‌کند.

۱. Lost in Vivo

تهیه‌کننده: KIRA / سازنده: KIRA

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PC

بازی Lost in Vivo یک بازی ترسناک تک‌نفره است که یک سفر روانشناختی به اعماق ناشناخته‌ها است. در این بازی طوفانی به پا شده و سگ خدمتکار مورد علاقه‌ی شما به درون فاضلاب کشیده می‌شود. شما با هدف نجات او را دنبال کرده و وارد هزارتویی زیرزمینی می‌شوید که به سرعت به یک زندان روانی تبدیل می‌شود. با کاوش عمیق‌تر در این دنیای زیرزمینی، خطوط بین سلامت عقل و وحشت محو می‌شود. شما با ارواح گمشده‌ی دیگری روبرو می‌شوید که ذهن آن‌ها از ترس شکسته شده است، بدن آن‌ها زخم‌های وحشت‌های نادیده را بر خود دارد و این سوال پیش می‌آید که آیا شما آنجا هستید که آن‌ها را نجات دهید یا به اندازه‌ی آن‌ها گرفتار شده‌اید؟

این یک بازی ترسناک اول شخص است که در ایجاد حس قابل لمس ترس عالی عل می‌کند. طراحی جلوه‌های بصری بازی استادانه است و سبک بصری طبیعت پوسیده و ماورایی محیط را به خوبی به تصویر می‌کشد. در حالی که بازی دارای عناصر حل پازل و کاوش است، تمرکز اصلی آن بر روی وحشت روانی است. روایت به تدریج با سرنخ‌های مرموز و برخورد‌های ناراحت‌کننده‌ای که بازیکنان را به چالش می‌کشد تا داستان تکه تکه شده را کنار هم بگذارند، آشکار می‌شود. در نهایت طرفداران سبک بازی‌های ترسناک روانشناختی مانند Condemned: Criminal Origins و سایلنت هیل، این بازی ترسناک با القای حس تنگناهراسی را دوست خواهند داشت.

منبع: Altar of Gaming

منبع متن: digikala