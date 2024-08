فیلم اقتباسی بازی Eternal Champions ساخته خواهد شد

به تازگی اعلام شد که فیلم اقتباسی بازی کلاسیک و مبارزه‌ای Eternal Champions به نویسندگی دِرِک کانلی ساخته خواهد شد.

بازی Eternal Champions برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ برای کنسول سگا جنسیس عرضه شد و در دنیایی آخرالزمانی رخ می‌داد که موجودی مرموز به نام قهرمان ابدی (Eternal Champions)، نُه مبارز از زمان‌های مختلف را احیا می‌کرد تا باهم مبارزه کنند. داستان بازی حول یک تورنمنت می‌چرخید که در آن تنها یک مبارز شانس تغییر سرنوشت خودش را داشت.

با وجود اینکه بازی Eternal Champions رقیبان قدری مثل مورتال کمبت و استریت فایتر داشت، در میان عده‌ای محبوب بود و تبدیل به یک بازی کالت شد. از این بازی دو دنباله ساخته شد اما هیچوقت از عصر بازی‌های شانزده-بیتی عبور نکرد و به خاطرات پیوست.

اعلام شده که فیلم اقتباسی Eternal Champions در استودیوی Skydance با همکاری سگا و به تهیه‌کنندگی دیوید الیسون، دانا گلدبرگ، دان گرنجر و تورو ناکاهارا ساخته خواهد شد. نوشتن فیلمنامه برعهده‌ی دِرِک کانلی است که او را به عنوان نویسنده‌ی فیلمنامه‌ی فیلم‌های Jurassic World ،Kong: Skull Island ،Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker و Pokémon: Detective Pikachu می‌شناسیم. او همچنین درحال نوشتن فیلمنامه‌ی فیلم اقتباسی The Legend of Zelda است.

