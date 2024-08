فیلم‌برداری فیلم Knives Out 3 به اتمام رسید

فیلم Knives Out 3 با هنرنمایی دنیل کریگ سرانجام فیلم‌برداری خودش را به پایان رسانده است. سومین فیلم از مجموعه فیلم‌های «چاقوکشی» که با عنوان Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery شناخته می‌شود، به صورت رسمی فیلم‌برداری خودش را به پایان رسانده و در همین راستا نیز نویسنده و کارگردان آن یعنی ریان […]

فیلم‌برداری فیلم Knives Out 3 به اتمام رسید علی محمدپناه ۰۸:۵۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸