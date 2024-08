بالدورز گیت ۳ معتبرترین جایزه در ادبیات علمی تخیلی و فانتزی را دریافت کرد

جوایز هوگو برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ ارائه شد و توسط کنوانسیون علمی تخیلی جهانی برای به رسمیت شناختن برتری در طیف وسیعی از دسته‌ها، از جمله بهترین رمان، بهترین رمان کوتاه، بهترین داستان کوتاه و بسیاری دیگر، ارائه شد. در سال ۲۰۲۱ یک دسته ویژه‌ی بازی‌های ویدیویی اضافه شد تا تأثیر رو به رشد بازی‌های ویدیویی در روز‌های اولیه‌ی همه‌گیری کرونا را به نوعی شناسایی کند، اما متاسافانه در سال‌های ۲۰۲۲ یا سال گذشته هیچ جایزه‌ای مربوط به بازی اهدا نشد.

با این حال، در سال ۲۰۲۳، کنوانسیون Worldcon رای داد تا بهترین بازی یا اثر تعاملی را به عنوان یک دسته‌بندی دائمی از سال ۲۰۲۴ تبدیل کند که در آن بالدورز گیت ۳ موفق شد تا با شکست الن ویک ۲، Chants of Senaar ،Dredge ،The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom و Star Wars Jedi: Survivor جایزه ادبی هوگو را از آن خود کند.

سوئن وینکه (Swen Vincke)، رئیس استودیوی لاریان (Larian) در حین سخنرانی خود پس از بردن جایزه گفت:

نامزد‌ها و جوایز هوگو همواره لیست آثاری که برای خواندن انتخاب می‌کنم را تعیین کرده‌اند، بنابراین‌ ایستادن در اینجا افتخار بزرگی است. نویسندگی بازی‌های ویدیویی اغلب دست کم گرفته می‌شود اما کار بسیار بسیار سختی است. برای بالدورز گیت ۳ ما مجبور بودیم بیش از ۱۷۴ ساعت فیلم سینمایی خلق کنیم تا بتوانیم به انتخاب‌های بازیکنان احترام بگذاریم و مطمئن شویم که تک تک بازیکنان آن‌ها یک داستان احساسی خواهند داشت که منعکس‌کننده‌ی انتخاب‌ها و عاملیت آن‌ها بود. این کار به یک تیم بسیار بزرگ نیاز داشت و من بسیار خوشحالم که توانستیم این کار را انجام دهیم. از هواداران بسیار سپاسگزاریم.

جالب است بدانید که اخیرا گزارش شده که نادرترین پایان بازی فقط توسط ۳۴ بازیکن باز شده است و این در حالی است که بازی بیش از ۱۰ میلیون نسخه فروخته است.

بازی بالدورز گیت ۳ در حال حاضر روی رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس/اس در دسترس است.

