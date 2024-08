فیلم‌های نئو نوآر بسیار خوب و جذابی وجود دارند که می‌توان به تماشای دوباره آن‌ها نشست.

ژانر نوآر در دنیای سینما یک ژانر جاودانه است که در ابتدا در دهه ۱۹۳۰ میلادی روی پرده نقره‌ای دیده شد و در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ میلادی نیز به اوج محبوبیت خودش دست پیدا کرد، دوره‌ای که به‌عنوان روزهای شکوه نوآر کلاسیک شناخته می‌شود. در دهه ۱۹۶۰ میلادی، این ژانر احیا شد و به‌عنوان زیر ژانری به نام نئو نوآر یا به عبارتی نوآر جدید معروف شد و برخی از آثار آن همچون فیلم Dirty Harry و فیلم Chinatown و همچنین فیلم Cape Fear نیز موفقیت بسیار زیادی در باکس آفیس کسب کردند.

فیلم نئو نوآر دارای سبک‌ها و کلیشه‌های سنتی نوآر کلاسیک است اما با تکنیک‌ها و مضامینی مدرن مانند پارانویا، خشونت شدید و محتوای گرافیکی ترکیب شده است. در طول سال‌ها، فیلم‌های نئو نوآر بی‌شماری به روی پرده سینماها آمدند که شامل فیلم L.A. Confidential و فیلم No Country for Old Men می‌شود و باعث شدند تا این زیر ژانر زنده نگه داشته شود و ادامه پیدا کند. در حالی که فیلم‌های نئو نوآر با ارزش زیادی برای دیدن وجود دارد اما برخی از عناوین مانند فیلم Collateral با بازی تام کروز و جیمی فاکس و همچنین فیلم Taxi Driver از مارتین اسکورسیزی توسط سینمادوستان به‌عنوان بهترین آثار نئو نوآر تاریخ شناخته می‌شوند که می‌توان چندین مرتبه به تماشای آن‌ها نشست.

۱۰. فیلم Drive – محصول سال ۲۰۱۱

برترین ها (سینما) ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

Cape Fear, Chinatown, Dirty Harry, Neo-Noir, Noir

منبع متن: gamefa