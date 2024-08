تریلر بخش پایانی و سینمایی Attack on Titan منتشر شد + پوستر

به تازگی تریلری برای بخش پایانی انیمه سریالی Attack on Titan منتشر شده، بخشی که به صورت یک انیمه سینمایی اکران خواهد شد.

استودیو ماپا به تازگی اعلام کرده که انیمه سینمایی Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTER: THE LAST ATTACK را در ژاپن به روی پرده سینماها می‌آورد. این انیمه سینمایی حدود ۱۴۵ دقیقه زمان دارد و شامل برش‌های بهتر و بهبودیافته از بخش اول و دوم قسمت‌های ویژه و همچنین صدای بهتر خواهد بود.

در همین راستا نیز استودیو ماپا تیزر و پوستری برای این انیمه سینمایی منتشر کرده که در ادامه می‌توانید مشاهده یا دانلود کنید. این تیزر نیم نگاهی از درون بخش‌های پایانی فصل چهارم انیمه سریالی «حمله به تایتان» را به نمایش در می‌آورد و نوید یک تجربه سینمایی از این انیمه سریالی در پاییز سال جاری را می‌دهد.

در بخش پایانی انیمه سریالی «حمله به تایتان»، ارن قدرت نهایی و بسیار زیاد تایتان‌ها را رها کرده بود و حالا نیز سرنوشت جهان در دستان او قرار دارد. او که قصد دارد تا تمام کسانی که تهدیدی برای الدیا هستند را نابود کند، ارتشی غیر قابل توقف از تایتان‌های عظیم الجثه را به راه می‌اندازد که به سمت مارلی در حرکت هستند. حالا گروهی متشکل از دشمنان و دوستان سابق او در مأموریتی مرگبار برای متوقف کردن او هستند.

بخش‌های پایانی انیمه سریالی «حمله به تایتان» مدت‌ها پیش پخش شده بود و حالا استودیو ماپا قصد دارد تا نسخه‌ای سینمایی از همین رویدادها را روی پرده سینماها برای علاقه‌مندان به نمایش در بیاورد. این انیمه سینمایی در تاریخ ۸ نوامبر سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳) در ژاپن اکران خواهد شد.

منبع متن: gamefa