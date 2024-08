کالین فرث درحال مذاکره برای حضور در فیلم جدید اسپیلبرگ است

به نظر می‌رسد که کالین فرث درحال مذاکره برای حضور در فیلم جدید و مرموز اسپیلبرگ است.

براساس گزارش ددلاین، کالین فرث درحال طی کردن مذاکرات اولیه برای حضور در این فیلم است و اگر این نقش را بپذیرد، هم‌بازی امیلی بلانت خواهد شد که نقش اصلی این فیلم است. اطلاعات زیادی در رابطه با نقش کالین فرث گفته نشده و البته به طور کلی اطلاعات چندانی درباره‌ی این پروژه نداریم.

فیلمنامه‌ی این فیلم توسط دیوید کوپ نوشته خواهد شد. این چندمین همکاری کوپ و اسپیلبرگ خواهد بود؛ کوپ قبلا فیلمنامه‌ی فیلم‌های Jurassic Park ،The Lost World: Jurassic Park ،War of the Worlds و Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull را برای اسپیلبرگ نوشته است.

عنوان و نام فیلم جدید استیون اسپیلبرگ هنوز مشخص نشده اما طبق گزارشات به نظر می‌رسد که این فیلم درباره‌ی UFOها باشد. این فیلم توسط Universal Pictures تولید می‌شود و برای اکران در ۱۵ مه ۲۰۲۶ (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) برنامه‌ریزی شده است.

آخرین پروژه‌ی اسپیلبرگ با عنوان The Fabelmans در سال ۲۰۲۲ اکران شد که توسط خودش نویسندگی و کارگردانی شده بود.

منبع: Comingsoon