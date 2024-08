فیلمبرداری فصل دوم سریال The Last Of Us به پایان رسید

به طور رسمی اعلام شد که فیلمبرداری فصل دوم سریال The Last Of Usبه پایان رسید و باید منتظر پخش آن در سال ۲۰۲۵ باشیم.

سریال The Last Of Us براساس ویدیوگیمی به همین نام ساخته شده که فصل اول آن در سال ۲۰۲۳ پخش شد و همانند ویدیوگیمش، به محبوبیت رسید. به تازگی توسط تدوین‌گر سریال The Last Of Us اعلام شد که فیلمبرداری فصل دوم این سریال به پایان رسیده است. پس باید منتظر پخش فصل دوم این سریال مورد انتظار در سال ۲۰۲۵ باشیم.

فصل اول سریال The Last Of Us دارای ۹ قسمت بود اما گفته شده که فصل دوم آن احتمالا قسمت‌های کمتری خواهد داشت، البته شاید چند قسمت آن طولانی‌تر باشد.

پدرو پاسکال، بلا رمزی، کیتلین دِوِر، یانگ مازینو، ایزابلا مرسد، دنی رامیرز، جفری رایت و کاترین اوهارا از ستارگان فصل دوم سریال The Last Of Us هستند. کریگ مازین و نیل دراکمن سازندگان این سریال هستند.

فصل دوم سریال The Last Of Us در سال ۲۰۲۵ پخش خواهد شد.

منبع: گیمفا