با انتشار تریلری تاریخ عرضه Final Fantasy 16 روی PC مشخص شد + سیستم مورد نیاز

عنوان Final Fantasy 16 در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) با قیمت ۴۹.۹۹ دلار از طریق استیم و فروشگاه اپیک برای PC عرضه خواهد شد. یک نسخۀ کامل (Complete Edition) نیز با قیمت ۶۹.۹۹ دلار برای خرید در دسترس قرار می‌گیرد که شامل دو بستۀ‌الحاقی Echoes of the Fallen و The Rising Tide […]