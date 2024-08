بازیگر نقش ابی در سریال مورد حمله‌ی طرفداران لست آو آس قرار گرفت

این موضوع جنجالی را ایزابل مرسد (Isabel Merced) که نقش دینا را در این سریال بازی می‌کند، بیان کرده است. مرسد در گفت‌وگو با جاش هوروویتز (Horowitz) در برنامه‌ی Happy Sad Confused، درباره‌ی احساسات شدیدی که سریال می‌تواند در بین برخی طرفداران برانگیخته و منجر به واکنش‌های ناپایداری شود، صحبت کرده است.

هنگامی که هوروویتز گفت که نگران دیور و واکنش‌های نامناسبی است که احتمالا به خاطر بازی در نقش ابی دریافت خواهد کرد، مرسد اظهار داشت افراد عجیب و غریب زیادی وجود دارند که واقعا از این شخصیت متنفرند. این در حالی است که او شخصیتی کاملا تخیلی است و به همین دلیل، دیور ملزم به حفاظت بیشتر در طول فیلمبرداری برای فصل دوم بود.

مرسد در حالی که هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا این شخصیت با این همه نفرت مواجه شده است نداد، اما گفت که دیور آنقدر فرد باظرفیتی است که به هیچ وجه با این مسائل دچار مشکل نمی‌شود. این بازیگر گفت:« من خیلی هیجان‌زده هستم برای اینکه مردم عملکرد خوب بلا و کیتلین را ببینند». البته دیور اولین بازیگری نیست که نقش ابی را بازی می‌کند و لورا بیلی او را در مجموعه بازی‌های ویدیویی به تصویر می‌کشد. در اوایل سال جاری، بیلی گفت که تعرض‌های آنلاینی که پس از انتشار برخی نکات داستانی از لست آو آس دریافت کرد، نه تنها زندگی او، بلکه پسرش را نیز تحت تاثیر قرار داده بود.

او در مستند ساخت نسخه‌ی دوم یعنی Grounded ۲: Making The Last of Us Part ۲، که در ماه فوریه منتشر شد، گفت:« هر بار که آنلاین می‌شدم، تنها چیزی که می‌دیدم تهدید به مرگ و خشونت بود». در نهایت در مورد سریال تلویزیونی، مرسد گفت که تیم سازنده در حال حاضر در آستانه‌ی فیلمبرداری است و فصل دوم قرار است در سال ۲۰۲۵ پخش شود.

