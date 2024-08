تریلر جدیدی از انیمیشن Tomb Raider: The Legend of Lara Croft منتشر شد

به تازگی تریلر جدیدی از انیمیشن Tomb Raider: The Legend of Lara Croft منتشر شده که می‌توانید آن را تماشا کنید. داستان انیمیشن Tomb Raider: The Legend of Lara Croft پس از سه‌گانه‌ی ویدیوگیم Survivor جریان خواهد داشت و لارا کرافت را در یک ماجراجویی جدید خواهیم دید. این تریلر را در ادامه تماشا کنید. […]