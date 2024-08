گزارش: بازی Indiana Jones and The Great Circle در نیمه اول ۲۰۲۵ به PS5 خواهد آمد

یک منبع داخلی بسیار معتبر اعلام کرده است که Indiana Jones and The Great Circle تنها برای مدت کوتاهی در انحصار Xbox و PC است و خیلی زود برای PS5 نیز عرضه خواهد شد. منبع داخلی مشهور، NateTheHate، از طریق حساب کاربری توییتری خود اعلام کرد که بازی Indiana Jones and the Great Circle در […]