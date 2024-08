میلی بابی براون فیلمی را براساس کتاب خودش خواهد ساخت

میلی بابی براون فیلمی را بر اساس رمان Nineteen Steps در دست ساخت دارد که خودش یکی از نویسنده‌های این کتاب است.

رمان Nineteen Steps توسط میلی بابی براون و کاتلین مک‌گورل نوشته شده و به شدت از خود خانواده‌ی براون در دوران جنگ جهانی دوم الهام گرفته است؛ مخصوصا مادربزرگ میلی بابی براون که در دهه‌ی ۴۰ میلادی زندگی می‌کرد.

داستان رمان Nineteen Steps درباره‌ی دختری ۱۸ ساله به اسم نِلی موریس است که هر روز از پناهگاه‌های زیرزمینی سالم بیرون می‌آید و زندگی‌اش را با خانواده‌ای دوست‌داشتنی طی می‌کند. روزی او با یک خلبان آمریکایی به اسم رِی ملاقات می‌کند و از این طریق با دنیای بیرون بیشتر آشنا می‌شود. زمانی که نِلی شروع به پذیرش زندگی جدید و هیجان‌انگیزی با ری می‌کند، یک حادثه‌ی وحشتناک در طول یک حمله هوایی رخ می‌دهد که دنیای نِلی را از هم می‌پاشد. اما نِلی حتی در زمانی که تمام امیدهایش از دست رفته، می‌فهمد که در برابر تمام سختی‌ها، عشق و خوشبختی می‌توانند پیروز شوند.

فیلمنامه‌ی این فیلم توسط آنتونی مک‌کارتن نوشته خواهد شد؛ او قبلا نویسنده‌ی فیلم‌های The Theory of Everything و Darkest Hour بوده است. جاناتان ایریش نیز تهیه‌کنندگی فیلم را برعهده دارد.

میلی بابی براون این فیلم را با همکاری نتفلیکس خواهد ساخت.

منبع: Comingsoon