تاریخ انتشار بازی Dragon Age: The Veilguard مشخص شد؛ تریلر جدید آن را ببینید

خوب یا بد، آخرین بازی سری دراگون ایج عملا نقطه اوج یک دوره پر دردسر برای شرکت بایوور (BioWare) است. این بازی در سایه میراث بحث برانگیزی که توسط مس افکت: اندرومدا (Mass Effect: Andromeda) و انتم (Anthem) به جا مانده است قدم برمی‌دارد و ممکن است اثری باشد که بایوور را به دوران اوج خود بازگردانده و دنباله‌ای شایسته برای بازی سال ۲۰۱۴ شود. در Dragon Age: The Veilguard، شما ماموریتی را برای رویارویی با خدایان قدرتمند الف‌ها آغاز خواهید کرد و از تخریبی که آن‌ها در جهان به راه انداخته‌اند، جلوگیری می‌کنید. شما به عنوان روک (Rook) شناخته می‌شوید که در خط مقدم در کنار گروهی جذاب از همراهان با داستان‌ها و انگیزه‌های فردی مختلف می‌جنگید. به رسم همیشگی این سری، همراهان در این تجربه نقشی اساسی دارند و به عنوان روک، باید به به رهبر غیرمنتظره‌ای تبدیل شوید که دیگران به او اعتقاد دارند.

در دنیای بازی، سولاس، خدای افسانه‌ای گرگ وحشتناک و الف تریکستر، می‌خواهد پرده‌ای را که تداس را از دنیای شیاطین جدا می‌کند، پاره کند و جاودانگی و شکوه مردمش را بازگرداند و این کار را حتی به قیمت جان‌های بی گناه بی‌شماری انجام خواهد داد اما مراسم او به بیراهه رفته و بدترین ترس‌های او تحقق می‌یابد چرا که دو نفر از قدیمی‌ترین و قدرتمندترین دشمنان او آزاد می‌شوند. آن‌ها فقط به دنبال آن هستند که کاری را که هزاران سال پیش آغاز کرده‌اند به پایان برسانند و آن هم چیزی نیست جز تسلط کامل و مطلق بر جهان ما. سفر روک برای متوقف کردن این دو خدای قدرتمند در سراسر تدا‌س به شهر‌های شلوغ، مناطق گرمسیری سرسبز، جنگل‌های شمالی، باتلاق‌های محصور شده و عمیق‌ترین اعماق خواهد رسید.

بر خلاف نسخه‌های قبلی خود، The Veilguard به سمت مبارزه‌های مبتنی بر اکشن حرکت می‌کند، تصمیمی جسورانه که جامعه طرفداران را به دو دسته تقسیم کرده است. بر کسی پوشیده نیست که نسخه اوریجینز (Origins) به خاطر گیم‌پلی تاکتیکی‌اش محبوب است و بسیاری از طرفداران می‌ترسند که The Veilguard ریشه‌های این سری را ر‌ها کند. با این حال، بایوور به بازیکنان اطمینان داده است که جنبه‌های تاکتیکی و پیشرفت شخصیت‌ها به‌طور مناسبی به مانند قبل پیچیده باقی خواهند ماند.

سه کلاس نمادین سری عصر اژد‌ها، همگی در The Veilguard بازخواهند گشت و روک می‌تواند از مجموع نه تخصص منحصربه‌فرد انتخاب کند. این تخصص‌ها با تعامل با شش گروه اصلی Dragon Age: The Veilguard باز می‌شوند، اگرچه انتخاب پس‌زمینه روک بر انتخاب‌های اولیه در دسترس آن‌ها، تأثیر می‌گذارد. همچنین گفته شده که هر هفت همراه یک مسیر عاشقانه خواهند داشت و The Veilguard دارای Minrathous، پایتخت گسترده‌ای برای بازدید بازیکنان است. به طور کلی روی کاغذ، Dragon Age: The Veilguard چیز‌های زیادی برای هیجان‌زده شدن در ۱۰ آبان دارد و باید دید که ارزش انتظار ده ساله را داشته است یا خیر.

