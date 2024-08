آپدیت جدید گنشین ایمپکت نقشه‌ی جدیدی را به بازی اضافه می‌کند؛ تریلر آن را ببینید

جاده نتلان با یک‌ ایستگاه تله‌پورت بین راهی می‌شود که برای بازیکنان، حتی افراد مبتدی و متوسط که Prologue of the Archon Quest را در Mondstadt کامل کرده‌اند، قابل دسترسی است. نتلان که به عنوان ملت پیرو (Pyro) شناخته می‌شود، در غرب صحرای سومرو واقع شده است. مردم این ملت به شش قبیله اصلی تقسیم می‌شوند. اژدهایان نتلان که بیشتر به آن‌ها سوریان می‌گویند، نتیجه یک تکامل طولانی هستند و اینگونه تکامل یافته‌اند تا با انسان‌ها همزیستی کنند و حتی به همراهان وفادار آن‌ها تبدیل شده‌اند. با نسخه ۵.۰ بازی، بازیکنان می‌توانند سه قبیله از شش قبیله را بررسی کنند و همچنین با سه نوع سوریان که با مردم محلی زندگی می‌کنند، روبرو شوند.

تسلط بر توانایی‌های سوریان‌های مختلف می‌تواند در کاوش صخره‌های بلند و چشمه‌ها تعیین‌کننده باشد و بازیکنان می‌توانند با ساکن شدن در آن‌ها به یک سوریان تبدیل شوند. تپتلیسائوروس‌ها (Tepetlisaurus‌) در حفر تونل در زیرزمین و بالا رفتن از صخره‌ها مهارت دارند و همراهان منتخب فرزندان اکو هستند که دره‌ها را به نوعی خانه خود می‌نامند. یومکاسائوروس‌ها (Yumkasaurus) می‌توانند خود را در جهت انتخاب شده بکشند و به راحتی به ارتفاعات بزرگ دست پیدا کنند. آن‌ها در میان Scions of the Canopy، قبیله‌ای که از دیواره‌های صخره‌های شیب‌دار معلق هستند، ساکن شده‌اند. در مورد کوهولاسائوروس‌ها (Koholasaurus)، آن‌ها می‌توانند به سرعت بر روی آب و مایع فلوژیستون حرکت کنند که موضوع توضیح می‌دهد که چرا آن‌ها معمولا با مردم چشمه‌ها در نزدیکی دریا دیده می‌شوند. نتلان که به عنوان ملت جنگ نیز شناخته می‌شود، از رزمندگان خود در استادیوم شعله مقدس، مکانی که قهرمان هر قبیله از طریق یک تورنمنت انتخاب می‌شود، تجلیل می‌کند. این جایی است که داستان اصلی رخ می‌دهد، در حالی بازیکن با همراهی جنگجویان محلی کاچینا، کینیچ و موآلانی به استادیوم ‌می‌روند. برای شروع ماموریت Natlan’s Archon ، بازیکنان باید به سطح ۲۸ از Adventure Rank و بالاتر برسند و تمام ماموریت‌های Archon Liyue را کامل کرده باشند.

در کشور پیرو، نیروی پیرو را می‌توان به عنوان یک منبع منحصربه‌فرد به نام فلوژیستون یافت. فلوژیستون به اشکال مختلفی وجود دارد و می‌تواند توسط مردم محلی به عنوان یک منبع کاملا جدید برای حرکت و مبارزه مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که در یک سوریان ساکن شدید، ممکن است متوجه شوید که مهارت‌ها یک نوار فلوژیستون جداگانه در سمت راست بدن سوریان شما مصرف می‌کنند. برای شخصیت‌های نتلن نیز یک نوار فلوژیستون در بالای نوار سلامت آن‌ها ظاهر می‌شود. علاوه بر این، فلوژیستون با جریان ثابت می‌تواند مسیری به نام راه‌های ارواح را تشکیل دهد، جایی که کوهالاسائوروس‌ها یا مرد اسپرینگز می‌توانند برای سفر‌های سریع از آن استفاده کنند.

جنگجویان نتلان استاد مهارت‌ها و چابکی‌هایی هستند که نشان‌دهنده سبک زندگی و سنت‌های قبیله‌شان است. کاچینا، صاحب چهار ستاره Geo Polearm از Children of Echoes، می‌تواند Turbo Twirly را احضار کند و بر روی آن سوار شود تا از دیوار‌ها و صخره‌ها عبور کند. او را می‌توان با تکمیل ماموریت Act I of Natlan’s Archon به صورت رایگان استخدام کرد. کینیچ که به دلیل مهارت‌های شکار خود در Scions of the Canopy مشهور است، یک جنگجوی پنج ستاره دندرو است که مجهز به قلابی سفالی است تا به راحتی تاب بخورد و به ارتفاعات برسد، یا به دشمنان متصل شود و حرکات قدرتمندی پیاده کند. همراه ویژه او، Ajaw، نیز می‌تواند به نبرد بپیوندد و نفس اژد‌هایی خود را در برابر دشمنان آزاد کند. موآلانی، مالک فروشگاه ورزش‌های آبی از People of the Springs، می‌تواند با سرعت کامل روی سطح آب، فلوژیستون مایع و حتی در خشکی حرکت کند. در مبارزات، زمانی که موالانی روی تخته موج سواری خود حرکت می‌کند و به دشمن ضربه می‌زند، Sharky’s Bite را اجرا می‌کند که پس از چندین ضربه آسیب بیشتری وارد می‌کند.

اگرچه کاچینا، موآلانی و کینیچ استعداد‌های متفاوتی در بازگرداندن استامینا، انباشته شدن فلوژیستون یا افزایش سرعت حرکت دارند که می‌تواند با تعامل با برخی آیتم‌های قابل برداشت برای همه اعضای پارتی مفید باشد. با این حال، برای استفاده کامل از قدرت‌ها و توانایی‌های جنگجویان و سوریان‌های ساکن در Nation of Pyro، بازیکنان باید از فلوژیستون در اشکال مختلف عاقلانه استفاده کنند. همچنین از طریق یک آیین مرموز به نام حکاکی Phlogiston، جنگجویان نتلان می‌توانند خود را در نبرد به لطف Nightsoul’s Blessing بهبود دهند. در همین حال، داستان‌های سه شخصیت جدید نتلان از طریق Tribal Chronicles در دسترس خواهند بود، یک ماموریت سه‌پرده‌ای جدید برای هر قبیله که جایگزین ماموریت‌های داستانی قبلی می‌شود تا تجربه‌ای جامع برای بازیکنان فراهم کند تا درک عمیق‌تری از داستان‌ به دست آورند.

با نزدیک شدن به چهارمین سالگرد انتشار گنشین ایمپکت، جوایزی برای جشن گرفتن این رویداد با طرفداران در آپدیت جدید ارائه می‌شود. ورود روزانه به بازی مزایی خواهد داشت و دو گجت انحصاری Firstborn Firesprite و Kaboom Box و همچنین موارد دیگر برای بازیکنان در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، بازیکنان همچنین می‌توانند یک شخصیت ۵ ستاره را به صورت رایگان به تیم خود دعوت کنند. در پایان این آپدیت همچنین شامل بهبودهایی در جنبه‌های فنی بازی می‌شود.

این بازی برای پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، رایانه‌های شخصی، اندروید و iOS در دسترس است. نسخه سوییچ بازی نیز برنامه‌ریزی شده است.

