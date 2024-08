۲۰ بازی نینتندو سوییچ که می‌توانید در دورهمی‌ها بازی کنید

۲۰. سری The Jackbox Party Pack

اگر می‌خواهید افرادی که به بازی‌های ویدیویی علاقه ندارند را به مهمانی خود دعوت کنید، بازی‌های سری Jackbox Party Pack می‌توانند انتخاب خوبی برای شما باشند. این بازی‌های منحصربه‌فرد از تعداد بی‌شماری مینی‌گیم تشکیل شده است که می‌توانید به سادگی با استفاده از گوشی هوشمند خود با آن‌ها بازی کنید. بازی‌های کوچک از بازی‌های نقاشی گرفته تا بازی‌های کلمه‌ای و غیره را شامل می‌شود.

در حالی که بازی‌ها برای اجرای لوکال طراحی شده‌اند، این بازی‌ها از بخش آنلاین نیز پشتیبانی می‌کند و به بازیکنانی از پلتفرم‌هایی مانند زوم، توییچ و دیسکورد اجازه می‌دهد به آن بپیوندند. در کل، مجموعه‌ی The Jackbox Party Pack، یک سری شگفت‌انگیز از مینی‌گیم‌های مخصوص دورهمی‌ها است و بازیکنانی که به دنبال بازی آسانی برای انتخاب و حتی قابل بازی توسط افراد معمولی هستند، مطمئنا باید این سری را امتحان کنند.

۱۹. Hidden in Plain Sight

تهیه‌کننده: Adam Spragg / سازنده: Adam Spragg

سال انتشار: ۲۰۱۴

بازی Hidden in Plain Sight یک بازی چندنفره‌ی لوکال جذاب است. این بازی از چندین مینی‌گیم تشکیل شده است که همگی حول محور ترکیب شدن با شخصیت‌های غیرقابل‌ بازی و در عین حال تلاش برای جلوگیری از شناسایی شدن توسط بازیکنان دیگر می‌چرخند. به عنوان مثال، در مسابقه‌ی مرگ، بازیکن باید در مسابقه‌ای با تقلید از سایر حرکات شخصیت‌های غیرقابل‌بازی شرکت کند تا شناسایی نشود. از سوی دیگر، در مینی‌گیم نینجا پارتی، بازیکن باید با شخصیت‌های غیرقابل‌بازی ترکیب شود تا بدون اینکه در میان جمعیت شناسایی شود، به پنج مجسمه برسد و آن‌ها را لمس کند.

هر مینی‌گیم یک تجربه‌ی سرگرم‌کننده را ارائه می‌دهد که در آن بازیکن باید در هنر یکی شدن یا مشاهده‌ی حرکات ظریف برای نشان دادن سایر بازیکنان تسلط یابد. به طور کلی، بازی Hidden in Plain Sight یک بازی سرگرم‌کننده است که چندین‌ ایده‌ی خوب را در یک پکیج زیبا گرد هم می‌آورد. کنترل‌های ساده و مکانیک‌های منحصربه‌فرد بازی، آن را برای هر کسی که به‌دنبال یک بازی خوب برای دورهمی‌ها در نینتندو سوییچ است، به گزینه‌ای عالی تبدیل کرده است.

۱۸. Lovers In A Dangerous Spacetime

تهیه‌کننده: Asteroid Base / سازنده: Asteroid Base

سال انتشار: ۲۰۱۵

در بازی Lovers In A Dangerous Spacetime بازیکنان یک فضاپیمای بزرگ را کنترل می‌کنند. چیزی که این بازی را خاص می‌کند برداشت منحصر به فرد آن از عناصر کوآپ است، هر بازیکن قسمت خاصی از کشتی را کنترل می‌کند. به عنوان مثال، یکی از بازیکنان یک سپر را کنترل می‌کند که می‌توان آن را در اطراف کشتی حرکت داد تا از آن محافظت کند، دیگران یک مسلسل را کنترل می‌کنند که دشمنان را از بین می‌برد و غیره. هدف هر مرحله محافظت از کشتی در حین شکست دادن دشمنان و نجات موجوداتی کوچک معروف به اسم خرگوش‌های فضایی است.

با پیشرفت در بازی، بازیکنان می‌توانند کشتی‌های خود را با اجزای قدرتمندتر مانند سپر‌ها، سلاح‌ها و قدرت‌های ویژه ارتقا دهند. جلوه‌های بصری این بازی نیز با سبک هنری کارتونی جذاب و دنیای غنی رنگارنگ، برجسته هستند. در نهایت چه بخواهید یک بازی تک‌نفره‌ی چالش برانگیز داشته باشید یا یک بازی سرگرم‌کننده، بازی Lovers In A Dangerous Spacetime هر دو ویژگی را داراست.

۱۷. Streets of Rage 4

تهیه‌کننده: Dotemu / سازنده: Dotemu

سال انتشار: ۲۰۲۰

شورش در شهر ۴، بازگشتی پیروزمندانه به سبک کلاسیک بزن بزن (beat’em up) است که قلب گیمر‌های دهه‌ی ۹۰ را تسخیر کرده است. این برداشت مدرن از سری نمادین سگا، در عین تزریق رنگ تازه و مکانیک‌های گیم‌پلی خلاقانه، جوهره‌ی نسخه‌های اصلی را به تصویر می‌کشد. بازی Streets of Rage ۴ که توسط تیمی پرشور از علاقه‌مندان به بازی‌های قدیمی ساخته شده است، نامه‌ای عاشقانه برای طرفداران این سری است.

سبک هنری پیکسلی بازی که با دست طراحی شده است، یادآور دوران جنسیس سگا است و در عین حال جزئیات و انیمیشن‌هایی چشمگیر را به نمایش می‌گذارد. این بازی با ترکیب کامل عناصر کلاسیک و مدرن، همراه با گیم‌پلی اعتیاد‌آور و جلوه‌های بصری خیره‌کننده، اثری جذاب است که می‌توانید به صورت چهارنفره داستان آن را تجربه کنید.

۱۶. Pico Park

تهیه‌کننده: Teco / سازنده: TECOPARK

سال انتشار: ۲۰۱۹

بازی Pico Park به بازیکنان اجازه می‌دهد تا با هم کار کرده تا معما‌های متعددی را حل کنند که به مرور زمان بر سختی آن‌ها افزوده می‌شود. اساس بازی ساده است، حداکثر هشت بازیکن می‌توانند به آن ملحق شوند سپس با هم کار می‌کنند تا در پازل‌های هزارتو مانندی پر از موانع و خطرات متعدد حرکت کنند. بازی تیمی و برقراری ارتباط صحیح کلید موفقیت در هر سطح است زیرا هر بازیکن باید دقیقاً زمان حرکت خود را برای مطابقت با دیگران تعیین کند. چه برای قرار گرفتن در مقابل یکدیگر برای رسیدن به یک منطقه بالاتر و چه برای فشار دادن همزمان دکمه‌ها یا هدایت یکدیگر از طریق گذرگاه‌های باریک، کار گروهی کلید موفقیت است.

جلوه‌های بصری جذاب و موسیقی متن منحصر به فرد بازی به جذابیت گیم‌پلی بازی افزوده و فضایی ساده و در عین حال زیبا را ارائه می‌دهد. علاوه بر کمپین اصلی، بازی همچنین یک مرحله‌ساز ارائه می‌دهد که به بازیکنان اجازه می‌دهد مراحل مخصوص خود را بسازند و آن‌ها را به صورت آنلاین آپلود کنند تا سایر بازیکنان از آن لذت ببرند.

۱۵. Muddledash

تهیه‌کننده: PQube / سازنده: slampunks

سال انتشار: ۲۰۱۸

بازی Muddledash یک بازی زیبای ناشناخته است. اساس بازی Muddledash ساده است، شما می‌توانید در یک مسابقه‌ی چندنفره شرکت کنید که هدف آن زودتر رساندن یک هدیه به خط پایان است. با این حال، رسیدن به خط پایان کار آسانی نیست زیرا بازیکن باید از خطرات متعددی که در هر سطح پراکنده شده است عبور کند.

این بازی به طور منحصر به فردی قابلیت‌های بیشتری را به بازی اضافه می‌کند که شامل قدرت‌های متعددی مانند افزایش سرعت، تله‌پورت و بسیاری موارد دیگر است که هر بازی را به یک تجربه‌ی خنده دار تبدیل می‌کند. حداکثر چهار بازیکن می‌توانند به صورت محلی به یکدیگر بپیوندند که با لحظات پرتنش خنده‌دار و سرگرم‌کننده، عمق جدیدی به بازی می‌بخشد. کنترل‌های اصلی بازی و مکانیک‌های گیم‌پلی بصری به بازیکنان در هر سن و سطح مهارتی اجازه می‌دهد وارد عمل شوند و به آن بپیوندند و تضمین می‌کنند که همه می‌توانند در این هیجان شرکت کنند.

۱۴. ClusterPuck 99

تهیه‌کننده: PHL Collective / سازنده: PHL Collective

سال انتشار: ۲۰۱۵

بازی ClusterPuck ۹۹ به طور هوشمندانه‌ای بازی‌های ورزشی آرکید را با سرگرمی‌های پرتنش ترکیب می‌کند و آن را به گزینه‌ای عالی برای بازی‌های رقابتی در مهمانی‌ها و گردهمایی‌های خانوادگی تبدیل می‌کند. حداکثر هشت بازیکن می‌توانند در دو تیم به این بازی بپیوندند، هدف بازی ساده است، شما در یک مسابقه‌ی هاکی شرکت می‌کنید که در آن هدف گرفتن توپ و گلزنی است.

در حالی که بازی ممکن است ساده به نظر برسد، انتخاب کنترل‌ها ساده اما تسلط بر آن‌ها سخت است، هر حرکت مهم است زیرا برای غلبه بر حریفان به زمان‌بندی دقیقی نیاز دارید. علاوه بر این، بازی دارای چندین زمین است که هر کدام با چیدمان و خطر منحصر به فرد خود اطمینان حاصل می‌کنند که بازی‌ها یکسان نیستند و قابلیت بازی مجدد را تضمین می‌کند. به طور کلی، بازی ClusterPuck ۹۹ یک بازی رقابتی شگفت‌انگیز است که برای ساعت‌های بی‌شماری می‌تواند سرگرم‌کننده باشد.

۱۳. Dokapon Kingdom Connect

تهیه‌کننده: Idea Factory / سازنده: Idea Factory

سال انتشار: ۲۰۲۳

بازی Dokapon Kingdom Connect نسخه‌ای به‌روز شده از اثری است که قبلا روی پلی‌استیشن ۲ و نینتندو Wii منتشر شده بود. این بازی ترکیبی از عناصر نقش‌آفرینی و بازی‌های رومیزی است و برداشتی تازه از بازی‌های رومیزی معمولی چندنفره به شما ارائه می‌دهد. دقیقا مانند یک بازی نقش‌آفرینی معمولی، بازیکنان بازی را با انتخاب شخصیت‌های خود بر اساس کلاس‌های مربوطه شروع می‌کنند. بر روی یک صفحه‌ی بزرگ، بازیکن یک تاس مجازی می‌اندازد، که عدد آن تعیین می‌کند بازیکن چقدر می‌تواند روی تخته حرکت کند. هر فضای روی تخته دارای جلوه‌های مختلفی مانند جنگ، رویداد یا فروشگاه است.

این صفحه همچنین شامل رویداد‌های تصادفی مانند ماموریت‌ها، پاداش‌ها و موارد دیگر می‌شود تا بازیکنان را مشغول نگه دارد. بخش منحصر به فرد نسخه کانکت شامل بازی آنلاینی است که به بازیکنان اجازه می‌دهد از سراسر جهان به شما بپیوندند. به طور کلی، بازی Dokapon Kingdom Connect یک نسخه‌ی خوب از نسخه‌ی اصلی است و در حالی که تغییرات جزئی ایجاد می‌کند اما به اساس آن پایبند است.

۱۲. Gang Beast

تهیه‌کننده: Boneloaf / سازنده: Boneloaf

سال انتشار: ۲۰۱۷

بازی Gang Beast یک بازی خنده دار مبتنی بر فیزیک است که در حالت چندنفره بیشتر می‌درخشد. در بازی Gang Beasts، بازیکن شخصیت‌هایی لرزان را کنترل می‌کند که در چندین میدان مختلف با یکدیگر مبارزه می‌کنند، از پشت بام‌های خطرناک گرفته تا کامیون‌هایی با سرعت بالا، هر منطقه یک تجربه‌ی خنده‌دار را ارائه می‌دهد که در آن باید از حملات دشمنان خود اجتناب کنید و در عین حال تعادل بین حمله و دفاع را کاملاً حفظ کنید.

کنترل‌های بازی بسیار ناشیانه و غیرقابل پیش‌بینی هستند و به خصوص اگر با دوستانتان بازی می‌کنید، لحظاتی پر از خنده را به همراه دارند. حداکثر هشت بازیکن می‌توانند به صورت محلی به شما ملحق شوند و بازی یک کنترل ساده و در عین حال سرگرم‌کننده را ارائه می‌دهد که حتی توسط گیمر‌های معمولی که به ندرت این نوع بازی را انجام می‌دهند به راحتی قابل بازی است.

۱۱. Ultimate Chicken Horse

تهیه‌کننده: Clever Endeavour Games / سازنده: Clever Endeavour Games

سال انتشار: ۲۰۱۶

بازی Ultimate Chicken Horse به طرز هوشمندانه‌ای بازی‌های کوآپ را با عناصر رقابتی ترکیب می‌کند. در این بازی، بازیکنان نقش حیوانات مختلفی را به عهده می‌گیرند و در مرحله‌ای در حال تغییر که بازیکنان ایجاد می‌کنند، رقابت می‌کنند. ‌ایده این بازی است که یک مرحله را برای خود آسان قرار دهید در حالی که آن را برای سایر بازیکنان چالش برانگیز و سخت نگه دارید. کسانی که زودتر از خط پایان عبور می‌کنند امتیاز مرحله را کسب می‌کنند و مسابقات دیگری را تجربه می‌کنند که در آن تفکر هوشمندانه و واکنش‌های سریع برای موفقیت ضروری است.

جدا از مراحل از پیش تعیین شده، یک ویژگی مرحله‌ساز وجود دارد که به بازیکنان اجازه می‌دهد مراحل خود را ساخته، را آپلود کرده و با جامعه‌ی بازیکنان بازی به اشتراک بگذارند. این قابلیت بازی مجدد را افزایش می‌دهد زیرا کاربر همیشه می‌تواند حتی پس از تکمیل محتوای اصلی چیزی تازه را تجربه کند. به طور کلی بازی Ultimate Chicken Horse یک بازی سرگرم‌کننده‌ی چندنفره است که هم به صورت آنلاین و هم به صورت محلی قابل بازی است. گیم‌پلی اعتیاد‌آور و کنترل‌های ساده‌ی آن باعث می‌شود ارزش وقت شما را داشته باشد.

۱۰. Tricky Towers

تهیه‌کننده: WeirdBeard / سازنده: WeirdBeard

سال انتشار: ۲۰۱۶

در اصل، بازی Tricky Towers یک بازی بر مبنای تتریس است، اما با این تفاوت که بازیکن باید بلوک‌های تترومینو را روی هم بگذارد تا یک برج بلند و پایدار بسازد. چالش این بازی از گیم‌پلی مبتنی بر فیزیک ناشی می‌شود که در آن هر تترومینویی که روی هم می‌گذارید وزن مخصوص به خود را دارد که اگر با دقت قرار داده نشود، می‌تواند کل برج را فرو بریزد. این یک لایه‌‌ی جدید به گیم‌پلی بازی اضافه می‌کند و بازیکنان را به چالش می‌کشد تا میان سرعت و ثبات برای موفقیت تعادل ایجاد کنند.

از نظر چندنفره بودن، بازی انواع حالت‌های بازی رقابتی و کوآپ را ارائه می‌کند تا شما را با سختی و نوع بازی مشغول کند. در حالت بقا دشمن شما و سایر دوستان زمان است و در آن باید بلوک‌های در حال سقوط را در حین ساختن یک برج پایدار مدیریت کنید. حالت پازل کمی متفاوت است و شما را ملزم به حل پازل‌های دشوارتر می‌کند که از همان مکانیک استفاده می‌کنند. جلوه‌های بصری به همان اندازه جذاب هستند و دارای رنگ‌های زنده، طراحی هنری زیبا و مناظر پس‌زمینه‌ی جذاب هستند. به طور کلی اگر به دنبال برداشتی تازه از فرمول کلاسیک تتریس هستید، بازی Tricky Towers یک انتخاب عالی است.

۹. !Snipperclips – Cut it out, together

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: SFB Games

سال انتشار: ۲۰۱۷

بازی Snipperclips – Cut it out، together! یک بازی معمایی خلاقانه است که شما را به انجام بازی‌های کوآپ تشویق می‌کند. این بازی بازیکنان را به جای دو برگه به ​​نام‌های اسنیپ (Snip) و کلیپ (Clip) قرار می‌دهد. هدف در هر مرحله این است که با یار خود برای دستکاری اشکال یکدیگر برای حل پازل کار کنید. مکانیک همکاری در بطن بازی قرار دارد و بازیکنان را وادار می‌کند تا با هم کار کنند و مهارت‌های ارتباطی و تفکر خلاق خود را بهتر کنند.

پازل‌ها در شروع به سادگی پر کردن اشکال یا هدایت‌اشیا هستند ولی به سمت چالش‌های پیچیده‌تر کشیده می‌شوند که شما را وادار به تفکر می‌کنند. سبک هنری به جذابیت گیم‌پلی بازی اضافه می‌کند و دارای یک سبک هنری دو بعدی زیبا و با دست طراحی شده با شخصیت‌های زیبا و پس زمینه‌های عجیب و غریب است. به طور کلی، این بازی برای بازیکنانی که می‌خواهند از بازی‌های ویدیویی هاردکور فاصله بگیرند و از یک بازی پازلی ساده و در عین حال سرگرم‌کننده لذت ببرند، انتخابی شگفت‌انگیز است.

۸. Heave Ho

تهیه‌کننده: Devolver Digital / سازنده: Le Cartel Studio

سال انتشار: ۲۰۱۹

بازی Heave Ho یک بازی عجیب و غریب مبتنی بر فیزیک است که هم گیم‌پلی سرگرم‌کننده و هم لحظات خنده‌دار را در صورت بازی با یک دوست ارائه می‌دهد. در بازی Heave Ho، هر دو بازیکن فقط موجوداتی عجیب و غریب که فقط بازو دارند را کنترل می‌کنند، هدف در هر مرحله رسیدن به طرف دیگر در حالی که فقط از بازو‌ها استفاده می‌کنید. این کار را می‌توان با نگه داشتن یکدیگر و رساندن دست برای گرفتن‌ اشیاء دیگر و غیره انجام داد. مراحل بازی به گونه‌ای هوشمندانه طراحی شده‌اند که ترکیب خوبی از هر دو سبک معمایی و پلتفرمر را شامل می‌شود که برای غلبه بر آن‌ها نیاز به تفکر هوشمندانه دارید.

بازیکنان باید برای موفقیت با یکدیگر همکاری کنند، چه در حال تاب خوردن بر روی گودال‌های میخ‌، اجتناب از پنکه‌های غول‌پیکر، یا حرکت در گذرگاه‌های باریک باشند، همانطور که قبلاً گفته شد حالت چندنفره جایی است که بازی در آن می‌درخشد و چهار بازیکن می‌توانند در آن بازی کنند. فیزیک ناب بازی باعث می‌شود گذراندن وقت با دوستان به لحظات خنده دار و تصادفاتی شرم‌آور تبدیل شود. جلوه‌های بصری جذاب بازی نیز به جذابیت کلی بازی اضافه می‌کند.

۷. Moving Out

تهیه‌کننده: Team17 / سازنده: DevM Games

سال انتشار: ۲۰۲۰

بازی Moving Out از مفهوم سرگرمی همراه با هرج و مرج استفاده می‌کند. این بازی عمل بیرون بردن وسایل را می‌گیرد و آن را به یک بازی کوآپ شگفت‌انگیز و سرگرم‌کننده تبدیل می‌کند. همانطور که از نام آن پیداست، هدف هر مرحله انتقال اجسام از یک خانه به کامیون در حال حرکت است، این کار باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود و در عین حال، هر جسم به طور کامل در داخل کامیون قرار بگیرد.

این بازی با کنترل‌های مبتنی بر فیزیک به بازی وجه تمایز بیشتری نسبت دیگر بازی‌ها اضافه می‌کند، به این معنی که هر جسم با توجه به وزن خود به طور متفاوتی رفتار و حرکت می‌کند. حداکثر چهار بازیکن می‌توانند به این بازی بپیوندند که نیاز به بازی تیمی عالی و ارتباط خوب برای تکمیل هر مرحله دارد. ماهیت عجیب و غریب وظایف، هر بازی را به روندی تبدیل می‌کند که اغلب منجر به خنده و لحظات بی‌دغدغه می‌شود.

۶. Overcooked!: All You Can Eat

تهیه‌کننده: Team17 Digital / سازنده: Team17 Digital

سال انتشار: ۲۰۲۱

بازی Overcooked!: All You Can Eat شامل دو بازی اول این سری و همه بسته‌های الحاقی مربوط به آن‌ها را در یک بسته است. پیش‌فرض بازی Overcooked ساده است؛ شما می‌توانید همزمان با حداکثر چهار بازیکن دیگر در سرگرمی‌های مشترکی شرکت کنید. در واقع هدف مدیریت یک آشپزخانه‌ی شلوغ و در عین حال دادن وعده‌های غذایی طبق برنامه است.

کلید موفقیت در بازی، برقراری ارتباط خوب و هماهنگی وظایف با رعایت زمان است. انواع ماموریت‌ها با وظایفی مانند خرد کردن مواد، تهیه‌ی غذا، شستن ظروف و بسیاری موارد دیگر متفاوت است. به طور کلی، این بازی یک انتخاب شگفت‌انگیز در طول یک مهمانی است که یکی از بهترین بازی‌ها را برای طرفداران هرج و مرج ارائه می‌کند و محتوایی زیادی برای کشف با بیش از ۲۰۰ مرحله‌ی مختلف برای تجربه ارائه می‌کند.

۵. Super Bomberman R

تهیه‌کننده: Konami / سازنده: Konami

سال انتشار: ۲۰۱۷

بازی Super Bomberman R به مجموعه‌ی اصلی وفادار مانده و به بازیکن بازسازی مدرنی از این مجموعه‌ی ۱۶بیتی کلاسیک را ارائه می‌دهد. این بازی شما را در نقش یکی از بمب‌افکن‌های رنگارنگ قرار می‌دهد که هدفشان این است که در حین قرار دادن بمب‌ها در یک زمین هزارتو مانند، حرکت کرده تا موانع و دشمنان را از بین ببرند.

همین قانون در مورد سایر بازیکنان صدق می‌کند و باعث شده که بازی ترکیبی هوشمندانه از بازی‌های تهاجمی و استراتژیک را ارائه دهد. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی بازی Super Bomberman R حالت چندنفره‌ی عالی آن است که به هشت بازیکن اجازه می‌دهد به سرگرمی‌های لوکال و آنلاین بپیوندند. این ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازی را به انتخابی هوشمندانه‌ای در مهمانی‌ها و مجالس دوستانه تبدیل می‌کند.

۴. Nintendo Switch Sports

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo EPD

سال انتشار: ۲۰۲۲

با پیروی از بازی Wii Sports، بازی نینتندو سوییچ اسپورتس سعی می‌کند این فرمول کلاسیک را به کنسول‌های مدرن بیاورد و در عین حال به کنترل‌های حرکتی که در گذشته همه طرفداران آن بودند، پایبند باشد. همانطور که از نام بازی پیداست، بازی دارای شش ورزش مختلف است: فوتبال، والیبال، بولینگ، تنیس، بدمینتون و شمشیربازی.

هر یک از این ورزش‌ها یک بازی منحصر به فرد خود بوده که دارای کنترل‌های حرکتی مناسب و سبک کارتونی زیبا هستند. قسمت چندنفره‌ی این بازی‌ها شامل بازی آنلاین و محلی است . گفتنی است که حداکثر چهار بازیکن می‌توانند به صورت محلی به این بازی بپیوندند و این، بازی را به یک انتخاب شگفت‌انگیز برای بازی در مهمانی‌ها تبدیل کنند. همچنینتنوع ورزش‌ها تکراری بودن را از بین می‌برد.

۳. Super Smash Bros. Ultimate

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Bandai Namco Studios

سال انتشار: ۲۰۱۸

به عنوان آخرین نسخه از مجموعه‌ی معروف Super Smash Bros، نسخه‌ی آلتیمیت تمام جنبه‌های خوب بازی‌های قبلی را به ارمغان می‌آورد و آن‌ها را در یک بسته‌ی زیبا ارائه می‌کند. اگر سری سوپر اسمش را نمی‌شناسید، بهتر است بدانید که این مجموعه‌ی مبارزه‌ای با فهرست بزرگی از شخصیت‌های قابل بازی از سری‌ بازی‌های ماریو (Mario)، متروید (Metroid)، پوکمون (Pokemon)، سونیک (Sonic)، متال گیر (Metal Gear)، ماینکرف (Minecraft) و غیره، در کنار نقشه‌های جذاب، برای سال‌ها بازیکنان را مجذوب خود نگه داشته است.

هدف بازیکنان در این بازی این است که حریف خود را از صفحه خارج کنید. حداکثر ۸ بازیکن می‌توانند به صورت محلی به بازی بپیوندند و این بازی را تبدیل به یک بازی مبارزه‌ای جذاب برای لذت بردن در یک مهمانی یا حتی با خانواده می‌کند. به طور کلی، بازی Super Smash Bros. Ultimate فقط یک بازی ویدیویی معمولی نیست، بلکه جشنی از تاریخ و فرهنگ بازی است که همه‌ی سری‌های دوست داشتنی را در یک مسابقه‌ی شگفت‌انگیز به سبک آثار بتل رویال گرد هم می‌آورد.

۲. ۱-۲-Switch

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo EPD

سال انتشار: ۲۰۱۷

هنگام عرضه، بازی ۱-۲-Switch نمایشی از توانایی‌های نینتندو سوییچ بود. برخلاف بازی‌های سنتی، بازی ۱-۲-Switch تعامل فیزیکی بین بازیکنان را تشویق می‌کند و دارای مینی‌گیم‌هایی است که از جوی‌کان‌ها به روش‌های خلاقانه‌ی مختلفی استفاده می‌کند. این بازی دارای بیش از ۲۸ مینی‌گیم برای لذت بردن با دوستان است که شامل مواردی نظیر نبرد‌های شمشیر، حرکات رقص، دوشیدن شیر گاو و بسیاری موارد دیگر می‌شود. راحتی کنترل‌ها لذت بردن از بازی را آسان کرده است و به افراد عادی نیز اجازه می‌دهد تا بدون دانش قبلی از بازی‌های ویدیویی به این اثر جذاب بپیوندند.

۱. Mario Party Superstars

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: NDcube

سال انتشار: ۲۰۲۱

بازی ماریو پارتی سوپراستارز ادای احترامی به بازی‌های قدیمی ماریو پارتی است که این مجموعه را تا به امروز مشهور کرده‌اند. این بازی دارای مجموعه‌ای از مینی‌گیم‌های منتخب از بازی‌های قبلی سری و بازی‌های جدید است که تنوع بسیار بالایی دارند. حداکثر چهار نفر می‌توانند در این بازی‌ها شرکت کنند و از رقابت‌های تک‌نفره تا رقابت‌های تیمی و نبرد‌های یک در مقابل سه لذت ببرند.

از طرفی برای کسانی که تجربه‌ی آرام‌تری را ترجیح می‌دهند، Mt. Minigames یک حالت اختصاصی است که به شما امکان می‌دهد مجموعه‌ای از مینی‌گیم‌ها را بدون عناصر بازی رومیزی بازی کنید. این حالت برای سرگرمی‌های سریع و یا برای معرفی بازیکنان جدید به سری عالی است. به طور کلی این بازی با موفقیت، جادوی بازی‌های اصلی مجموعه را به تصویر می‌کشد و در عین حال تغییرات مدرنی را در گرافیک و گیم‌پلی اضافه می‌کند که دورهمی‌ شما را برای ساعت‌ها سرگرم خواهد کرد.

منبع: Altar of Gaming

نوشته ۲۰ بازی نینتندو سوییچ که می‌توانید در دورهمی‌ها بازی کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala