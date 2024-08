فاینال فانتزی ۱۶ آخر شهریور ماه روی کامپیوتر عرضه می‌شود

فاینال فانتزی ۱۶ در ابتدا به عنوان یک انحصاری پلی‌استیشن ۵ در سال ۲۰۲۳ منتشر شد. چند ماه پس از انتشار، اسکوئر انیکس تأیید کرد که بازی در آینده روی رایانه‌های شخصی نیز منتشر خواهد شد. اکنون، تأیید شده است که بازی در ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور) سال جاری روی این پلتفرمدر دسترس قرار می‌گیرد. اسکوئر انیکس در کنار اعلام این خبر، تریلر جدیدی نیز از بازی منتشر کرده که چند صحنه‌ی اکشن را به نمایش می‌گذارد.

همانطور که قبلا گفته شده، پورت رایانه‌های شخصی بازی به صورت استاندارد و نسخه‌ی کامل با بسته‌های الحاقی Echoes of the Fallen و The Rising Tide عرضه می‌شود که در حال حاضر برای پلی‌استیشن ۵ در دسترس هستند. نسخه‌ی کامل بازی ۵۰ دلار و نسخه‌ی کامل ۷۰ دلار خواهد بود. همچنین دموی این بازی که شامل بخش ابتدایی است نیز روی استیم در دسترس بوده و پیشرفت‌های آن را می‌توان به نسخه‌ی اصلی انتقال داد.

حتی قبل از مشخص شدن تاریخ انتشار رسمی، از قبل مشخص بود که این نسخه از بازی به زودی عرضه خواهد شد چرا که چند هفته پیش، به‌روزرسانی درایور انویدیا به فاینال فانتزی ۱۶ اشاره کرده و بهینه‌سازی‌هایی را برای آن ارائه کرد. گفتنی است که اخیرا برخی از طرفداران این نظریه را مطرح کرده‌اند که این بازی می‌تواند برای ایکس‌باکس سری ایکس/اس نیز منتشر شود.

در این بازی فانتزی تاریک و حماسی که در آن سرنوشت دنیا توسط ایکون‌های قدرتمند و سلطه‌گرانی که آن‌ها را کنترل می‌کنند، تعیین می‌شود، کلایو رازفیلد است، جنگجویی که لقب اولین سپر روزاریا را دارد، سوگند یاد کرده که از برادر کوچکترش جاشوا، حامل ایکون ققنوس محافظت کند. با این حال خیلی زود، کلایو در یک تراژدی بزرگ گرفتار می‌شود و قسم می‌خورد که از ایفریت، موجودی مرموز که فاجعه‌ای را به دنبال دارد، انتقام می‌گیرد. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

