۵۰ بازی جنگی اندروید؛ از کال آو دیوتی موبایل تا مدرن کمبت ۵

۵۰. Special Forces Group 2

بازی Special Forces Group ۲ یک بازی در سبک تیراندازی اول‌شخص هیجان‌انگیز است و تجربه‌ی اکشنی عالی را به شما ارائه می‌دهد. این بازی اندروید که توسط استودیو ForgeGames ساخته شده است به دلیل گیم‌پلی روان و حالت‌های مختلف طرفداران زیادی را به دست آورده است. با الهام گرفتن از آثار کلاسیک تیراندازی اول‌شخصی مانند بازی Counter-Strike، بازی Special Forces Group ۲ بازیکنان را در جایگاه سربازان زبده‌ای قرار می‌دهد که در نقشه‌ها و سناریو‌های مختلف با تروریست‌ها می‌جنگند. این بازی مجموعه‌ای از سلاح‌ها، از تفنگ‌های تهاجمی گرفته تا تفنگ‌های تک تیرانداز را ارائه می‌کند و به بازیکنان اجازه می‌دهد تا لوداوت‌های خود را متناسب با سبک بازی دلخواه خود شخصی سازی کنند. با حالات آفلاین و چندنفره‌ی جذاب از جمله وای‌فای لوکال و آنلاین، بازی Special Forces Group ۲ تضمین می‌کند که چه در حال مبارزه با ربات‌ها یا بازیکنان واقعی از سراسر جهان باشید، همیشه برای شما هیجان وجود دارد.

این بازی علی رغم اینکه یک بازی موبایلی است دارای گرافیکی نسبتا خوب و کنترل‌هایی روان است که باعث می‌شود بازیکنان به راحتی در میدان جنگ غوطه‌ور شوند. این بازی دارای ۹ حالت مختلف بازی، از جمله بازی‌های کلاسیک مانند Deathmatch، Bomb Mode، و Capture the Flag است که تضمین می‌کند همیشه چالش جدیدی وجود دارد. هر حالت یک تجربه‌ی تاکتیکی منحصربه‌فردی را ارائه می‌کند، که از بازیکنان می‌خواهد روی پای خود بایستند و با موقعیت‌های متغیر سازگار شوند. چه یک بازیکن معمولی باشید که به دنبال یک مسابقه هستید و یا چه یک علاقه‌مند به سبک تیراندازی اول‌شخص سخت که به دنبال رقابتی شدید است، بازی Special Forces Group ۲ بازی جذابی برای شما خواهد بود.

۴۹. UNKILLED – FPS Zombie Games

این بازی یک بازی تیراندازی اول‌شخص جذاب است که بازیکنان را در قلب یک آخرالزمان مملو از زامبی در شهر نیویورک فرو می‌برد. این بازی اندروید که توسط استودیو Madfinger Games توسعه یافته است در ژانر زامبی زیاد با اکشن بالا، گرافیک خیره‌کننده و مجموعه‌ای از ماموریت‌های چالش برانگیز خود متمایز است. بازیکنان به جای یکی از اعضای ماهر ولف‌پک (Wolfpack) قدم می‌گذارند، یک واحد نظامی که وظیفه دارد زامبی‌ها را ریشه کن کند. روایت جذاب بازی زمانی که شما با استفاده از لیست چشمگیری از سلاح‌ها در میان انبوهی از زامبی‌ها می‌جنگید آشکار می‌شود که هر موج زامبی شدیدتر از قبل است. گیم‌پلی روان همراه با اتمسفر سنگین شهری که توسط ارواح زامبی‌ها شده است بازیکنان را در میخکوب نگه می‌دارد.

فراتر از کمپین، بازیکنان می‌توانند در ماموریت‌های چندنفره مشترک شرکت کنند و با دوستان خود برای مقابله با زامبی‌های وحشتناک‌تر همکاری کنند. علاوه بر این، بازی یک حالت PvP را ارائه می‌دهد که در آن بازیکنان می‌توانند مهارت‌های خود را در مقابل دیگران در نبرد‌های ریل تایم آزمایش کنند و این لایه‌ای از هیجان و ارزش تکراری بالا را به بازی اضافه می‌کند. گزینه‌های شخصی سازی، از ارتقاء سلاح تا ارتقاء شخصیت تضمین می‌کنند که هر بازیکن می‌تواند تجربه‌ی خود را متناسب با سبک بازی دلخواه خود تنظیم کند.

۴۸. Agent J

بازی Agent J است بازیکنان را به دنیای پر خطر جاسوسی و عملیات‌های مخفی سوق می‌دهد. بازی حول محور مامور جی (J) مرموز است، یک جاسوس بسیار ماهر که به خاطر هوش بالا، توانایی‌های رزمی عالی و تاکتیک‌های مخفی‌کاری‌اش شناخته می‌شود. با داستانی که تعلیق، اکشن و رمز و راز را در هم می‌آمیزد بازیکنان به مجموعه‌ای از ماموریت‌ها کشیده می‌شوند که تفکر استراتژیک و واکنش‌های سریع آن‌ها را به چالش می‌کشد. از نفوذ به تأسیسات به شدت محافظت شده گرفته تا رمزگشایی پیام‌های مرموز، هر ماموریت برای آزمایش محدودیت‌های مهارت‌های جاسوسی شما طراحی شده و اطمینان حاصل می‌کند که تجربه‌ها یکسان نشوند. این اثر فراتر از داستان جذاب خود، یک تجربه‌ی گیم‌پلی غنی را با کنترل‌های بصری و گجت‌های مختلف قابل تنظیم ارائه می‌دهد که می‌توانند متناسب با سبک بازی دلخواه شما طراحی شوند. گرافیک بازی نسبتا خوب است و محیط‌هایی پر جزئیات و انیمیشن‌های روان را ارائه می‌دهد.

۴۷. Alien Zone Plus

این بازی بازیکنان را به سفری نفس‌گیر در دنیایی که توسط فرازمینی‌های متخاصم تسخیر شده است می‌برد. این اثر تیراندازی از بالا به پایین که توسط استودیو Hummingbird Mobile Games ساخته شده است، در محیطی مربوط به آینده قرار دارد که در آن شما، نقش یک جنگجوی ماهر را بر عهده می‌گیرید که وظیفه دارد تهدیدات بیگانه را از بین ببرد. حس و حال زیبای علمی تخیلی پر تنش بازی با نورپردازی پویا و محیط‌های پر جزئیات که بازیکنان را به فضای جذاب آن می‌کشاند افزایش می‌یابد.بازی Alien Zone Plus با سلاح‌ها و توانایی‌های مختلفی که در اختیار شماست، نبردی روان ارائه می‌کند که واکنش‌های سریع و تفکر استراتژیک شما را به چالش می‌کشد و این بازی را به اثری برجسته در چشم‌انداز بازی‌های موبایلی تبدیل می‌کند.

یکی دیگر از دلایل جذاب بودن بازی Alien Zone Plus ترکیبی از گیم‌پلی عالی و گزینه‌های شخصی‌سازی عمیق آن است. با پیشرفت در بازی می‌توانید مهارت‌ها و تجهیزات شخصیت خود را ارتقا دهید و تجربه‌ای متناسب با سبک بازی خود داشته باشید. این بازی دارای سطوح متعددی است که با انواع مختلفی از دشمنها پر شده است و این اطمینان را ایجاد می‌کند که نبرد‌ها شبیه به هم نباشد. علاوه بر این ارزش تکرار بالای بازی با تنظیمات سختی مختلف آن و اضافه شدن حالت بقا که در آن با امواجی از دشمنان سرسخت‌تر روبرو می‌شوید، زیاد می‌شود.

۴۶. SIERRA 7

بازی Sierra ۷ تیراندازی تاکتیکی را با طراحی مینیمالیستی ترکیب می‌کند که با سادگی و عمق خود بازیکنان را به خود جذب می‌کند. این بازی تیراندازی اول‌شخص که توسط استودیو SHD Games منتشر شده است با سبک هنری سیاه و سفید و گیم‌پلی جذاب و مبتنی بر ماموریت متمایز است. وقتی بازیکنان نقش یک مامور زبده را در دنیایی از ماموریت‌های پرمخاطره و عملیات‌های مخفی به عهده می‌گیرند در داستانی غوطه‌ور می‌شوند که بسیار سخت و جذاب است. هر ماموریت با دقت طراحی شده است، و بازیکنان را به چالش می‌کشد تا با استراتژی فکر کنند، تصمیمات سریع بگیرند و به جای زور بی‌هدف بر روی ظرأفت تکیه کنند. سرعت پویای بازی همراه با موسیقی‌ای که تنش را افزایش می‌دهد بازیکنان را روی میخکوب نگه می‌دارد.

مکانیک‌های تیراندازی بازی به خوبی پیاده‌یازی شده‌اند و تجربه‌ای رضایت‌بخش و جذاب را ارائه می‌دهند. شخصی سازی سلاح و جنبه‌های دیگر نبرد به واقعیت مرتبط است، گرافیک مینیمالیستی نه تنها ظاهری متمایز به بازی می‌دهد بلکه عملکردی روان را در دستگاه‌های مختلف تضمین می‌کند و آن را به یک انتخاب‌ایده‌آل تبدیل می‌کند.

۴۵. Infinity Ops

این بازی بازیکنان را در دنیایی غوطه‌ور می‌کند که در آن تکنولوژی پیشرفته و تسلیحات جنگی با هم ترکیب شده‌اند. داستان این بازی که در آینده‌ای دور اتفاق می‌افتد بازیکنان را با جهانی آشنا می‌کند که در آن نبرد‌های بین سیاره‌ای و جنگ‌های شرکتی سرنوشت بشریت را تعیین می‌کنند. این بازی مجموعه‌ای غنی از کلاس‌ها از جمله Recruit، Saboteur، Tank و Assault را ارائه می‌کند که هر کدام دارای توانایی‌ها و سلاح‌های منحصربه‌فردی هستند که سبک‌های مختلف بازی را برآورده می‌کنند. حالت پویای چندنفره به بازیکنان اجازه می‌دهد تا با استفاده از جت‌پک برای حرکت در محیط‌های مختلف عمودی با دقت در نبردی سریع با حریفان از سراسر جهان شرکت کنند.

چیزی که بازی Infinity Ops را متمایز می‌کند، گرافیک خیره‌کننده‌ی آن است که مرز‌های آنچه را که بازی‌های موبایلی می‌توانند بدست آورند را جا‌به‌جا کرده است. زیبایی پر زرق و برق با تکنولوژی پیشرفته همراه با فیزیکی واقع‌گرایانه و کنترل‌های روان تجربه‌ای همه‌جانبه را تضمین می‌کند. لیست سلاح‌های متنوع بازی از تفنگ‌های پلاسمایی گرفته تا توپ‌های لیزری، امکان استفاده از استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مختلف را فراهم می‌کند. در نهایت با به‌روزرسانی‌های منظم که محتوا و ویژگی‌های جدید را معرفی می‌کنند بازی Infinity Ops باعث می‌شود بازیکنان به بازی دوباره بازگردند.

۴۴. Space Marshals

این بازی که توسط استودیو Pixelbite توسعه داده شده است، بازیکنان را به جای برتون (Burton)، یک مارشال فضایی در مأموریتی برای برقراری عدالت در کهکشانی مملو از قانون شکنان میاندازد. نقطه‌ی تمایز بازی Space Marshals تأکید آن بر استراتژی و مخفی کاری است نه صرفاً دویدن و تیر‌اندازی. بازیکنان باید مسیر حرکت خود را به دقت برنامه‌ریزی کنند و از پوشش و عوامل حواس پرتی برای پیشی گرفتن از دشمنان استفاده کنند که این ویژگی هر رویارویی با دشمنان را تبدیل به یک معمای هیجان‌انگیز برای حل کردن می‌کند. محیط‌های پر جزئیات و کنترل‌های مناسب بازی آن را در دسترس و در عین حال چالش‌برانگیز می‌سازد و بازیکنان را در هنگام حرکت در ماموریت‌های پر از دشمنان مختلف، تله‌های هوشمندانه و اسرار پنهان مجذوب نگه می‌دارد.

در بازی Space Marshals ترکیبی از داستان جذاب و گیم‌پلی تاکتیکی می‌درخشد، زیرا بازیکنان داستان جذابی را در مجموعه‌ای از ماموریت‌های اپیزودیک کشف می‌کنند. ترکیب متمایز بازی از عناصر وسترن و علمی تخیلی با جلوه‌های بصری گیرا و موسیقی جذاب آن تکمیل می‌شود که بازیکنان را در دنیایی غرق می‌کند که در آن فن‌آوری پیشرفته و درگیری‌هایی با اسلحه‌های قدیمی در کنار هم وجود دارند. چه یک رویکرد مخفیانه یا یک حمله‌ی همه‌جانبه را ترجیح دهید، با پیشرفت سلاح‌ها و ابزار‌های مختلفی را باز می‌کنید و به شما امکان شخصی‌سازی بیشتر سبک بازی خود را می‌دهد. این تعادل بین استراتژی و عمل همراه با محتوای اپیزودیک آن تضمین می‌کند که بازی Space Marshals تجربه‌ای ماندگار در چشم‌انداز بازی‌های موبایلی ارائه می‌دهد.

۴۳. Mini Militia

بازی Mini Militia که با نام Doodle Army ۲ نیز شناخته می‌شود، یک بازی در سبک تیراندازی چندنفره‌ی سریع خاطره‌انگیز است که میلیون‌ها بازیکن را در سراسر جهان مجذوب خود کرده است. بازی Mini Militia با گیم‌پلی ساده و در عین حال اعتیاد‌آور خود همراه با سبک هنری کارتونی توانسته جایگاهی برای خود در رقابت بازی‌های موبایلی ایجاد کند. اساس بازی Mini Militia در مورد نبرد‌های شدید و پر هرج و مرج است. بازیکنان شخصیت‌هایی کارتونی را کنترل می‌کنند که به سلاح‌های مختلفی از تپانچه و شات‌گان گرفته تا پرتابگر موشک و حتی تفنگ تک تیرانداز مجهز هستند.

این بازی ترکیبی از حالت‌های چندنفره‌ی آنلاین و لوکال را ارائه می‌دهد که به بازیکنان اجازه می‌دهد با دوستان یا حریفان به طور تصادفی از سراسر جهان به رقابت بپردازند. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی بازی Mini Militia عمودی بودن حرکات شخصیت‌های آن است. بازیکنان مجهز به چکمه‌های موشکی می‌توانند در هوا پرواز کنند و این عنصری پویا را به نبرد اضافه می‌کند. این توانایی برای کنترل شخصیت به صورت عمودی، امکانات بی‌پایانی را برای مانور‌های تاکتیکی و حملات غافلگیرکننده باز می‌کند.

۴۲. The Walking Zombie 2

این بازی موبایلی که توسط استودیو Alda Games توسعه یافته است، عناصر بقا، نقش آفرینی و اکشن را ترکیب می‌کند تا یک تجربه‌ی گیم‌پلی هیجان‌انگیز و جذابی را ایجاد کند. داستان بازی حول محور قهرمانی است که در کودکی شاهد تبدیل شدن مادرش به زامبی بوده است. با بزرگ شدن با این واقعیت وحشتناک، شخصیت بازیکن تبدیل به یک بازمانده ماهر می‌شود که مصمم به ریشه کن کردن زامبی‌ها است.

بازیکنان سفری را در مکان‌های مختلف آغاز می‌کنند که هر کدام چالش‌های منحصربه‌فردی و انبوهی از زامبی‌ها را ارائه می‌دهند. از شهر‌های متروکه گرفته تا مناظر روستایی، محیط‌های بازی با دقت طراحی شده‌اند تا حس ویرانی و خطر را ایجاد کنند. در حالی که بازی The Walking Zombie ۲ یک تجربه‌ی گیم‌پلی سرگرم‌کننده و اعتیاد‌آور را ارائه می‌دهد اما ایراداتی نیز دارد. منتقدان به ماموریت‌های تکراری، تبلیغات مزاحم و خرید‌های درون برنامه‌ای فراوان اشاره کرده‌اند. علی رغم این مشکلات، مکانیک‌های اصلی بازی و اتمسفر جذابش طرفداران اختصاصی را به خود اختصاص داده است.

۴۱. Warhammer 40k: Freeblade

با در دست گرفتن کنترل یک شوالیه‌ی امپراتوری عظیم الجثه، در این بازی شما به یک جنگجوی تنها تبدیل می‌شوید، یک مامور که وظیفه دارد کهکشان را از آشوب و عوامل آن پاکسازی کند. اساس بازی Freeblade تجربه‌ی کنترل یک شوالیه‌ی امپراتوری عظیم است. این ماشین‌های جنگی قدرتمند مجهز به لیست بلندی از تسلیحات ویرانگر از توپ‌های سریع خودکار گرفته تا توپ‌های پلاسمای قدرتمند هستند. کنترل‌های بازی مناسب هستند و به شما این امکان را می‌دهند که بدون زحمت با شوالیه‌ی خود در میدان‌های جنگ پر هرج و مرج مانور دهید و در عین حال جهنمی را بر روی دشمنان خود به وجود‌آورید.

بازی Freeblade یک کمپین تک‌نفره‌ی قوی شامل بیش از ۱۷۰ ماموریت را ارائه می‌دهد که در آن با دشمنان مختلفی از اورک‌های عجیب و غریب گرفته تا تفنگداران فضایی آشوبگر روبرو خواهید شد. این کمپین سرشار از افسانه‌هایی از جهان Warhammer ۴۰۰۰۰ است. برای کسانی که به دنبال اکشن رقابتی هستند این بازی دارای یک حالت چندنفره است که در آن می‌توانید شوالیه‌ی خود را در مقابل سایر بازیکنان در دوئل‌های سخت قرار دهید. ماشین جنگی خود را با سلاح‌ها، زره‌ها و وسایل بی‌نظیری شخصی سازی کنید تا حریف بسیار قدرتمندی شوید. این بازی از نظر بصری نیز در سطح خوبی قرار دارد و جلوه‌های پر جزئیات چشمگیری را به نمایش می‌گذارد. طراحی صدای بازی به همان اندازه باکیفیت است.

۴۰. Battle of Warships: Online

این بازی با اکشن بالا شما را مسئول کشتی‌های جنگی نمادین جنگ جهانی اول و دوم قرار می‌دهد و شما را به چالش می‌کشد تا بر هنر استراتژی و نبرد در دریا‌های آزاد تسلط پیدا کنید. این بازی با گرافیک سه‌بعدی خیره‌کننده و جلوه‌های صوتی واقع‌گرایانه تجربه‌ای واقعاً جذاب را ایجاد می‌کند. بازیکنان می‌توانند کشتی‌های مختلفی انتخاب کنند که هر کدام نقاط قوت و ضعف منحصر به فرد خود را دارند. از نبرد ناو‌های قدرتمند گرفته تا ناوشکن‌های چابک، کشتی متناسبی برای هر سبک بازی وجود دارد. فراتر از فقط شلیک مهمات، بازی Battle of Warships: Online به تفکر استراتژیک نیاز دارد. بازیکنان باید به دقت عواملی مانند محل قرارگیری کشتی، شکل کشتی و انتخاب سلاح را در نظر بگیرند تا به مزیت‌های تاکتیکی دست یابند. چه نبرد‌های انفرادی یا گیم‌پلی کوآپ با دوستان را ترجیح دهید بازی طیف وسیعی از حالت‌ها را برای سرگرم کردن شما ارائه می‌دهد.

۳۹. Sky Combat: War Planes Online

بازی Sky Combat بر مبارزات چندنفره‌ی ریل تایم تأکید دارد، جایی که بازیکنان از سراسر جهان برای برتری هوایی درگیر نبرد‌های پرمخاطره می‌شوند. این بازی با گرافیک سه‌بعدی خیره‌کننده‌اش مدل‌های واقعی هواپیما و محیط‌های جذاب که هر مسابقه را شبیه به یک تجربه‌ی سینمایی می‌کند، متمایز است. چه بر فراز شهر‌ها اوج بگیرید و چه از میان رشته‌های کوهستانی پرواز کنید، از موشک‌ها طفره بروید یا در تعقیب و گریز‌های دلهره‌آور شرکت کنید، آدرنالین شما به شدت بالا می‌رود.

فراتر از گیم‌پلی هیجان انگیزش، بازی Sky Combat یک سیستم پیشرفت عالی ارائه می‌دهد که بازیکنان را درگیر خود نگه می‌دارد. خلبانان می‌توانند هواپیمای خود را با انواع سلاح‌ها و اسکین‌ها تقویت و شخصی سازی و ارتقا دهند که امکان مبارزه‌های شخصی‌سازی شده را فراهم می‌کند. این بازی همچنین دارای طیف گسترده‌ای از هواپیما‌ها برای باز کردن است، از جت‌های جنگنده‌ی کلاسیک گرفته تا نمونه‌های اولیه که هر کدام دارای ویژگی‌ها و سیستم کنترل منحصر به فردی هستند.

۳۸. My Friend Pedro: Ripe for Reve

این اسپین‌آف موبایلی بازی مستقل موفق My friend Pedro موفق شده تا جوهره‌ی بازی کنسولی را در کنار عناصر تازه به موبایل‌ها بیاورد. پایه‌ی گیم‌پلی بازی دست نخورده باقی مانده، شما یک قهرمان بی‌نام را کنترل می‌کنید که توسط پدروی (Pedro) مرموز هدایت می‌شود تا تیراندازی را روی امواجی از دشمنان شروع کند. مکانیک اسلوموشن به عنوان مشخصه‌ی بارز این سری بازی هنوز وجود دارد و امکان هدف‌گیری دقیق و شاهکار‌های آکروباتیک را برای فرار از گلوله فراهم می‌کند. اما این کنترل‌های سازگار با موبایل هستند که واقعاً می‌درخشند و باعث می‌شوند که عملکرد این بازی پر هرج‌ومرج به طرز شگفت‌انگیزی روی موبایل جذاب و مناسب باشد.

شما در مراحل مختلف کار‌هایی مثل پشتک، شیرجه و پرش از دیوار انجام خواهید داد که هر کدام از نظر بصری خیره‌کننده‌تر از مرحله‌ی قبل هستند. سبک هنری بازی ترکیبی پر جنب و جوش از رنگ‌های نئونی و خشونتی فوق‌العاده است که هم چشم‌نواز و هم دارای طنزی تاریک است. در حالی که گیم‌پلی اصلی به طور غیرقابل انکاری سرگرم‌کننده است، بازی از برخی مشکلات جزئی نیز رنج می‌برد. این بازی که قبلاً رایگان بود، خرید‌های درون برنامه‌ای را برای افزایش قدرت و زندگی اضافی معرفی می‌کند که می‌تواند عذاب‌آور به نظر برسد. علاوه بر این روند دشواری بازی می‌تواند تا حدودی نامتعادل باشد، برخی از سطوح چالش رضایت‌بخشی را ارائه می‌دهند در حالی که برخی دیگر بیش از حد آسان هستند.

۳۷. Brothers in Arms 3: Sons of War

بازی Brothers in Arms ۳: Sons of War یک بازی تیراندازی سوم‌شخص اکشن است که وخامت جنگ جهانی دوم را به تلفن همراه شما می‌آورد. این بازی اندروید که توسط استودیو گیم‌لافت (Gameloft) توسعه یافته است بازیکنان را در واقعیت‌های سخت مبارزه غرق می‌کند، با گرافیکی خیره‌کننده و گیم‌پلی پویا که مرز‌های آنچه یک بازی موبایل می‌تواند به آن دست یابد را رد می‌کند. داستان این بازی که در اروپا قرار دارد، داستان گروهبان رایت (Wright) را دنبال می‌کند، سربازی سرسخت در جنگ که گروهش را در هرج و مرج جنگ هدایت می‌کند. بازی Brothers in Arms ۳ با ترکیبی از درگیری‌های شدید، مدیریت استراتژیکی تیم و لحظات سینمایی قدرتمند تجربه‌ای را ارائه می‌دهد که هم جنبه‌ای حماسی و هم شخصی دارد، بازیبازیکنان را به گرمای نبرد می‌کشاند و در عین حال پیوند‌های برادری را که در خط مقدم ایجاد شده است را کشف می‌کند.

چیزی که بازی Brothers in Arms ۳ را از سایر بازی‌های این سبک متمایز می‌کند، کمپین عمیق و جذاب آن است که سرشار از جزئیات تاریخی و عمقی احساسی است. بازیکنان نه تنها در ماموریت‌های پر هیجان در مناظر جنگ‌زده شرکت می‌کنند بلکه اعضای تیم خود را نیز در بازی باز کرده و ارتقا می‌دهند که هر کدام دارای توانایی‌های منحصربه‌فردی هستند که می‌توانند جریان جنگ را تغییر دهند. انواع ماموریت‌های بازی از نفوذ‌های مخفیانه گرفته تا حملات همه‌جانبه گیم‌پلی را تازه و چالش برانگیز نگه می‌دارد. علاوه بر این، گرافیک چشمگیر و طراحی صدای عالی تجربه‌ای زنده و گیرا را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود هر درگیری‌ای شبیه صحنه‌ای از یک فیلم جنگی پرفروش باشد.

۳۶. War Thunder Mobile

تصور کنید که با یک هواپیمای جنگی اسپیت‌فایر (Spitfire) زیرک در آسمان پرواز می‌کنید و باد به چهره‌ی شما می‌خورد در حالی که درگیر یک نبرد با یک هواپیمای زیرو (Zero) هستید. یا شاید شما قدرت یک تانک تایگر (Tiger) را ترجیح می‌دهید که صدای غرش آن هنگام حمله به خطوط دشمن به گوش می‌رسد. برای کسانی که هوس دریا‌های آزاد دارند، کشتی‌های جنگی و ناوشکن‌هایی هستند که منتظرند تا قدرت شلیک خود را نشان دهند. اما بازی War Thunder Mobile چیزی فراتر از وسایل نقلیه به شما نشان می‌دهد. این بازی یک پرش عمیق در تاریخ ساخت ادوات نظامی است. هر تانک، هواپیما و کشتی‌ای با دقت بازسازی شده‌اند و سطحی از جزئیات را ارائه می‌کنند که برای یک بازی موبایل شگفت‌انگیز است.

شما فقط در حال انجام یک بازی نیستید بلکه شما در حال قدم گذاشتن در کفش‌های یک افسر در جنگ جهانی دوم، یک فرمانده‌ی تانک یا یک کاپیتان نیروی دریایی هستید. موتور فیزیک بازی شگفتی‌آور است. هر شلیک، برخورد و انفجاری واقعی به نظر می‌رسد. روشی که یک پوسته از زره جدا می‌شود، نحوه‌ی واکنش هواپیما به کنترل‌ها، همه این‌ها فوق‌العاده جذاب است. این گواهی بر تعهد توسعه‌دهندگان به واقع گرایی است. حالت چند نفره را فراموش نکنید، می‌توانید در درگیری‌های حماسی با بازیکنانی از سراسر جهان شرکت کنید، حملات را با تیم خود هماهنگ کنید، از حریفان خود پیشی بگیرید و پیروز شوید.

۳۵. Bullet Force

بولت فورس یک بازی تیراندازی اول شخص چندنفره‌ی آنلاین هیجان‌انگیز است که که توسط Blayze Games توسعه یافته و نبردهای جذاب، گزینه‌های شخصی‌سازی گسترده و حالت‌های مختلف بازی را ارائه می‌دهد. در مورد حالت‌های این بازی می‌توان به Team Deathmatch ،Conquest ،Free-For-All و Gun Game اشاره کرد که هر کدام سبک‌های مختلف بازی را ارائه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی بازی شخصی‌سازی گسترده‌ی سلاح آن است. با تعداد زیادی سلاح برای انتخاب، بازیکنان می‌توانند لوداوت‌های مختلف آزمایش کنند تا ترکیبی عالی برای سبک بازی مورد علاقه خود پیدا کنند. بازی از نظر بصری نیز کیفیت نسبتا خوبی دارد و نقشه‌ها به خوبی طراحی شده‌اند و محیط‌های مختلفی را برای کاوش و تسلط بازیکنان در اختیار بازیکنان قرار می‌دهند.

۳۴. Evolution: Battle for Utopia

این بازی اندروید بازیکنان را به یک منظره‌ی پسا آخرالزمانی سوق می‌دهد که در آن بقا یک کار روزمره و‌امید کالایی کمیاب است. اتوپیا (Utopia) که زمانی چراغ راه پیشرفت بشر بود اکنون به یک زمین بایر متروک تبدیل شده است که در اثر حوادث فاجعه بار نابود شده است و شما در نقش یک فرمانده، آخرین‌ امید برای بازسازی تمدن هستید. اما فریب کلمه‌ی بازسازی را نخورید چون این بازی در مورد ساختن خانه و کاشتن گل نیست بلکه در مورد بازپس‌گیری قلمرو از مهاجمانی بی‌رحم، پیشی گرفتن از مخالفانی حیله‌گر با هوش مصنوعی و تسلط بر هنر بقا است. در حالی که بازی Evolution دارای مکانیکی قوی از سبک تیراندازی سوم‌شخص است این عمق استراتژیک بازی است که واقعاً آن را متمایز می‌کند. ساختن یک تیم قدرتمند، مجهز کردن آن‌ها به تجهیزات مناسب و هماهنگ کردن توانایی‌های آن‌ها برای پیروزی بسیار مهم است.

هر شخصیت دارای یک پیشینه‌ی منحصر به فرد است و رشد آن‌ها برای شما شخصی به نظر می‌رسد. این کار مانند مدیریت یک گروه بزرگ از بازماندگان است که هر کدام نقاط قوت و معایب خود را دارند و سعی می‌کنند جامعه‌ی جدیدی را از خاکستر بیرون بیاورند. دنیای بازی پویا است، محیط با پیشرفت شما تغییر می‌کند و دائماً چالش‌های جدیدی ظاهر می‌شوند. چه یک طوفان شن ناگهانی باشد که برنامه‌های شما را مختل کند یا یک جناح جدید ادعایی بر قلمروی شما داشته باشد، بازی Evolution شما را مجذوب نگه می‌دارد. گنجاندن نبرد‌های PvP لایه‌ی دیگری از هیجان را به بازی اضافه می‌کند و شما را در مقابل بازیکنان واقعی در مبارزه‌ای برای برتری قرار می‌دهد.

۳۳. World of Tanks Blitz

این بازی تجربه‌ی جنگ‌هایی شدید با تانک را برای دستگاه‌های اندروید به ارمغان می‌آورد و به بازیکنان این امکان را می‌دهد که در هر زمان و هر مکان در نبرد‌های سریع و استراتژیک شرکت کنند. این بازی دارای بیش از ۴۰۰ تانک از هفت کشور است که هر کدام به دقت طراحی شده‌اند تا همتایان خود در دنیای واقعی را منعکس کنند. چه زره سنگین تایگر آلمانی را ترجیح دهید و چه سرعت یک T-۳۴ شوروی، بازی World of Tanks Blitz طیف متنوعی از این وسایل نقلیه‌ی جنگی را ارائه می‌دهد که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف منحصر به فرد خود هستند. عمق تاکتیکی بازی ناشی از سیستم مبارزه‌ی پویای آن است که در آن بازیکنان نه تنها در جنگ باید از حریفان خود سبقت بگیرند بلکه باید در قدرت تفکر نیز از آن‌ها پیشی بگیرند و از زمین و نقاط قوت تیم خود برای تضمین پیروزی استفاده کنند.

جذابیت بازی فراتر از مجموعه‌ی چشمگیری از تانک‌ها و گیم‌پلی استراتژیک آن است. بازی World of Tanks Blitz یک تجربه‌ی چندنفره‌ی غنی را با نبرد‌های ۷v۷ ارائه می‌دهد که به همان اندازه که درگیر‌کننده هستند جذاب نیز محسوب می‌شوند. بازیکنان می‌توانند قبیله‌ای تشکیل دهند، در مسابقات و حتی در رویداد‌های ویژه‌ای که جوایز انحصاری ارائه می‌دهند شرکت کنند. گرافیک بازی مخصوصاً برای یک بازی موبایل که با مدل‌های تانک به دقت طراحی شده، محیط‌های واقعی و افکت‌های هیجان‌انگیز خیره‌کننده است انگار میدان جنگ را به زندگی می‌کشاند.

۳۲. World War 2: Shooting Games

این بازی به طرز ماهرانه‌ای تاریخی دقیق را با گیم‌پلی‌ای با هیجان بالا ترکیب می‌کند. سلاح‌های معروف، از مسلسل قابل اعتماد تامپسون (Thompson) گرفته تا تفنگ قدرتمند اسپرینگفیلد (Springfield) که استفاده از آن‌ها رضایت بخش است. نقشه‌های بازی از مکان‌هایی در دنیای واقعی الهام گرفته شده‌اند و حسی ملموسی از غوطه ور شدن را ارائه می‌دهند. چه در حال هجوم به سواحل نرماندی (Normandy) باشید و چه در حال جنگیدن از میان آوار‌های برلین، توجه بازی به جزئیات ستودنی است. اما بازی World War II: Shooting Games چیزی فراتر از فقط شلیک کردن است. بازیکنان می‌توانند از بین نقش‌های مختلف، از پیاده نظام گرفته تا تک تیرانداز سبک بازی منحصر به فرد خود را انتخاب کنند. تفکر استراتژیک ضروری است زیرا با هم تیمی‌ها هماهنگ می‌شوید، آن‌ها را پوشش می‌دهید و از نقاط ضعف دشمن استفاده می‌کنید.

در واقع بازی به کار تیمی و ارتباط با یکدیگر پاداش می‌دهد و حس رفاقت را در بین بازیکنان تقویت می‌کند. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی بازی حالت چندنفره‌ی جذاب آن است. در دث‌مچ‌های خونین شرکت کنید، در ماموریت‌های مبتنی بر فتح هدف همکاری کنید یا در نبرد‌هایی در مقیاس بزرگ با بازیکنانی از سراسر جهان رقابت کنید. جنبه‌ی اجتماعی بازی بعد جدیدی به تجربه‌ی جنگ جهانی دوم می‌افزاید و به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا با افرادی که اشتیاقشان به تاریخ و بازی را به اشتراک می‌گذارند ارتباط برقرار کنند. فراتر از گیم‌پلی، بازی World War II: Shooting Games یک سیستم پیشرفت عالی را ارائه می‌دهد که بازیکنان را درگیر نگه می‌دارد. شما می‌توانید سلاح‌های جدیدی را باز کنید، شخصیت خود را شخصی سازی کنید و با بالا رفتن رتبه جوایزی کسب کنید. این بازی همچنین دارای چالش‌ها و رویداد‌های متنوعی است که تضمین می‌کند همیشه چیز جدیدی برای تلاش وجود دارد.

۳۱. Blood Strike

میدان نبردی را تصور کنید که هر گوشه‌اش یک تهدید بالقوه را پنهان می‌کند، جایی که سرعت ضربان قلب شخصیت شما با سرعت دیوانه‌وار مبارزه همگام می‌شود. این دنیای بازی Blood Strike است. این بازی چیزی فراتر از تیراندازی ساده است. جادوی واقعی بازی در توانایی آن برای تبدیل تلفن همراه شما به یک مرکز فرماندهی تاکتیکی نهفته است. با کنترل‌های بصری و تصاویری خیره‌کننده فوراً در دنیایی غوطه‌ور می‌شوید که در آن زنده ماندن یک کالای با ارزش است. اما بازی Blood Strike درباره‌ی قتل عام کردن افراد بدون تفکر نیست بلکه بازی مستلزم استراتژی است. هر گلوله‌ای اهمیت خودش را دارد و نتیجه‌ی هر تصمیمی در لحظات پایانی مسابقه مشخص می‌شود. چه یک بازیکن تنها باشید یا یک بازیکن تیمی، در بازی Blood Strike هر سبک بازی‌ای وجود دارد.

مسابقات انفرادی شما را در مقابل باقی بازیکنان جهان قرار می‌دهد که آزمونی برای مهارت‌های فردی و غرایز بقای شما است. اما اگر کار تیمی دوست دارید گروه بسازید و حملات را با دوستانتان هماهنگ کنید و میدان جنگ را به یک زمین پر هرج و مرج از کار تیمی تبدیل کنید. هر شخصیت در بازی ترکیبی منحصر به فرد از مهارت و هویت است که فهرستی متنوع را برای بازیکنان ارائه می‌دهد. از شخصیت‌های نفوذی گرفته تا جنگجوی بی‌رحم همیشه شخصیتی وجود دارد که با سبک جنگی مورد علاقه‌ی هر بازیکن مطابقت داشته باشد.

۳۰. Arena Breakout

بازی Arena Breakout یک بازی تیراندازی اول‌شخص با هیجان بالا است که به سرعت جایگاه خود را در بازار شلوغ بازی‌های موبایل پیدا کرده است. این بازی که توسط استودیوی Tencent منتشر شده است، ترکیبی منحصربه‌فرد از گیم‌پلی تاکتیکی و جنگ‌هایی با تیراندازی شدید را ارائه می‌کند که بازیکنان را به چالش می‌کشد تا نه تنها زنده بمانند، بلکه در یک محیط خصمانه نیز رشد کنند.

بر خلاف بسیاری از بازی‌ها در سبک تیراندازی که بر عملکرد سریع تأکید دارند، بازی Arena Breakout به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منابع و واکنش‌های سریع نیاز دارد. بازیکنان وارد سناریو‌های نبردی با ریسک بالا می‌شوند که در آن هر تصمیمی مهم است و هیجان مانور دادن به حریفان با تنش به دست آوردن لوت‌های ارزشمند و زنده کردن آن مطابقت دارد. چیزی که در Arena Breakout اهمیت دارد، تأکید آن بر واقع‌گرایی و استراتژی است. این بازی دارای یک سیستم شخصی‌سازی دقیق سلاح و یک سیستم سلامتی پیچیده است که بازیکنان را مجبور می‌کند تا هر حرکتی را با دقت بررسی کنند. گرافیک جذاب و طراحی صدا تجربه را بهتر می‌کند و باعث می‌شود در هر نبرد احساسی عمیق و پر هیجان داشته باشید.

۲۹. Dead Trigger 2

این بازی اندرویدی که توسط استودیوی Madfinger Games توسعه یافته است، ترکیبی جذاب از اکشنی خونین، گیم‌پلی استراتژیک و تصاویری خیره‌کننده را ارائه می‌دهد که بازیکنان را مجذوب خود نگه می‌دارد. از لحظه‌ای که بازی را شروع می‌کنید وارد دنیایی می‌شوید که در آن زنده ماندن تنها گزینه است و زامبی‌ها در هر گوشه‌ای در کمین هستند و آماده‌ی حمله هستند. محیط‌های سرگرم‌کننده و ماموریت‌های سریع بازی تضمین می‌کنند که هیچ دو نبردی یکسان نباشد و تجربه‌ای گیرا را ایجاد می‌کند که واکنش‌های سریع و تفکر تاکتیکی شما را به چالش می‌کشد.

با پیشروی در بازی Dead Trigger ۲ قفل طیف وسیعی از سلاح‌ها و ابزار‌ها، از شات‌گان و تفنگ‌های تهاجمی کلاسیک گرفته تا ابزار‌های مبتکرانه‌تر مانند شعله افکن‌ها و برجک‌ها را باز خواهید کرد. این بازی همچنین مکانیک ساخت پایگاه را معرفی می‌کند که به بازیکنان اجازه می‌دهد مخفیگاه خود را ارتقا دهند و متخصصانی مانند اسلحه‌سازان و مهندسان را استخدام کنند که به ساخت تجهیزات بهتر و ارائه‌ی پشتیبانی لازم کمک می‌کنند. خط داستانی جهانی و ریل تایم، جایی که بازیکنان در تلاشی جهانی برای ریشه‌کن کردن زامبی‌ها مشارکت می‌کنند، لایه‌ای از تعامل اجتماعی را به بازی اضافه می‌کند که بازی را فراگیر و جذاب نگه می‌دارد. بازی Dead Trigger ۲ با گرافیکی چشمگیر، گیم‌پلی هیجان‌انگیز و به روز‌رسانی‌های مداوم اثری برجسته در عرصه‌ی بازی‌های موبایلی باقی مانده است.

۲۸. Nerf: Superblast Online

این بازی به بازیکنان این امکان را می‌دهد که از بین انواع مختلفی از تفنگ‌های معروف نرف که هر کدام دارای قابلیت‌های منحصر به فرد خود هستند، انتخاب کنند و شخصیت‌های خود را با اسکین و لوازم جانبی مختلف شخصی‌سازی کنند. بازی Nerf: Superblast Online با کنترل‌های بصری و محیط‌های همه‌جانبه، جوهر یک مبارزه‌ی واقعی نرف را به تصویر می‌کشد و استراتژی را با اکشن سریع تیراندازی ترکیب می‌کند. چه با دوستان خود بازی کنید و چه با بازیکنانی از سراسر جهان رقابت کنید، هر مسابقه یک تجربه‌ی پر هیجان است.

چیزی که بازی Nerf: Superblast Online را جذاب می‌کند، تأکید آن بر دسترس‌پذیری و سرگرم‌کننده بودن است. این بازی دارای طیف وسیعی از حالت‌های بازی است، از نبرد‌های تیمی گرفته تا چالش‌های انفرادی، که تضمین می‌کند برای هر نوع بازیکنی حالتی وجود دارد. گرافیک‌ پر زرق و برق و انیمیشن‌های باکیفیت تجربه‌ی بازی را بهتر می‌کند و باعث می‌شود که هر نبرد شبیه یک مسابقه‎‌ی سرگرم‌کننده باشد. سیستم پیشرفت بازی به بازیکنان برای مهارت‌هایشان پاداش می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در حین پیشروی تفنگ‌های جدید را باز کنند و قابلیت‌های خود را ارتقا دهند.

۲۷. Kuboom

نقطه‌ی تمایز بازی Kuboom از دیگر بازی‌های سبک تیراندازی اول‌شخص تعادل بین سادگی و عمق آن است. در حالی که بازی آسان است اما شخصی‌سازی خوبی از اسکین شخصیت‌ها تا لوداوت سلاح‌ها را ارائه می‌دهد تا طرفداران سبک تیراندازی را راضی کند. سبک رنگارنگ و زیبای بازی با ریتم سریع آن، این بازی را هم برای بازیکنان معمولی و هم برای کسانی که به دنبال تجربه‌ای رقابتی‌تر هستند عالی می‌کند.

فراتر از تصاویر سر زنده و گیم‌پلی اعتیادآور بازی Kuboom یک تجربه‌ی چندنفره‌ی عالی با حالت‌های مختلفی مانند دث‌مچ و حالت بمب ارائه می‌دهد. این حالت‌ها بازیکنان را به چالش می‌کشد تا با یکدیگر استراتژی یکسانی داشته باشند و با هم کار کنند و یک میدان نبرد جذاب و سرگرم‌کننده را ایجاد کنند. انجمن فعال بازی و به‌روزرسانی‌های منظم این اطمینان را می‌دهد که همیشه در بازی چیز‌های جدیدی برای کشف کردن وجود دارد، از نقشه‌های تازه گرفته تا سلاح‌های جدید و ارتقاء شخصیت‌ها.

۲۶. Frag Pro Shooter

بازی Frag Pro Shooter تجربه‌ای گیرا و هیجان‌انگیز را ارائه می‌دهد که در مورد استراتژی و واکنش‌های سریع شما است. بازیکنان وظیفه دارند تیمی متشکل از شخصیت‌های مختلف را جمع‌آوری کنند که هر کدام توانایی‌های منحصر به فرد خود را دارند. این ویژگی مانند مدیریت یک تیم ابرقهرمانی اما با انفجار‌های بسیار بیشتر است. جادوی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که به میدان مسابقه می‌روید.

مسابقات بازی‌هایی با ریتم سریع و اکشن بالا هستند که در آن بین شخصیت‌ها جابه‌جا می‌شوید. اگر به یک شخصیت کلاس تانک برای جذب کمتری آسیب نیاز دارید شخصیتش را انتخاب کنید، اگر می‌خواهید از بالا آتش بر سر دشمنان بریزید یک شخصیت نیز برای آن وجود دارد. این بازی یک تجربه‌ی سرگیجه‌آور و هیجان‌انگیز است که باعث می‌شود برای بازی دوباره برگردید. ساختن تیم کامل نیمی از نبرد است. شما باید به دقت نقاط قوت و ضعف هر شخصیت و نحوه‌ی تکمیل یکدیگر در آن‌ها را در نظر بگیرید. یک تیم به خوبی تنظیم شده می‌تواند حتی ناامیدکننده‌ترین شرایط را تغییر دهد.

۲۵. Into the Dead 2

از لحظه‌ای که وارد این آخرالزمان دیجیتالی می‌شوید، به یک واقعیت کابوس‌وار سوق داده می‌شوید. این جهان بومی نقاشی شده در سایه‌های خاکستری است که با درخشش وهم آلود ماه و چشمان قرمز شوم مردگان برجسته شده است. اتمسفر بازی پر از تنش است، تنها صدا صدای پا بر روی برگ‌های در حال پوسیدن و ناله‌های غم‌انگیز تعقیب‌کنندگان شما از راه دور است. بازی Into the Dead ۲ یک بازی اکشن عالی است. شما دائماً در حال حرکت هستید، طفره می‌روید و راه خود را از میان انبوهی از زامبی‌ها پیدا می‌کنید.

اما این بازی فقط در مورد کشتار نیست. بازی نیاز به تفکری با استراتژی نیز دارد، که چه زمانی مهمات را حفظ کنیم، چه زمانی از یک سلاح سرد استفاده کنیم، چه زمانی یک جهش جسورانه انجام دهیم، این تصمیمات می‌توانند به معنای تفاوت بین زندگی و مرگ باشد. فراتر از ترس خام برای بقا، بازی Into the Dead ۲ روایتی قانع‌کننده دارد، شما فقط یک بازمانده بی‌نام و نشان نیستید. شما خانواده‌ای برای محافظت و دلیلی برای جنگیدن دارید.

۲۴. Gunfire Reborn

این بازی روگ‌لایک با ترکیب هیجان تیراندازی اول‌شخص همراه با جذابیت غیرقابل پیش‌بینی ویژگی روگ توانسته است قلب میلیون‌ها نفر را تسخیر کند. بازی شما را به مقبره‌ی اسرار‌آمیز لانگ‌لینگ (Longling) می‌برد، مکانی که شیطان‌های باستانی در هر سایه‌ای در کمین هستند. شما مسلح به لیست متنوعی از سلاح‌ها از دنیوی گرفته تا چیز‌های کاملاً عجیب و غریب، با انبوهی از موجودات عجیب و باس‌های مهیب روبرو خواهید شد. هر بازی به لطف مراحل بازی که به صورت رویه‌ای ایجاد شده و لوت‌های تصادفی یک ماجراجویی منحصر به فرد است. یکی از اعتیادآورترین جنبه‌های بازی Gunfire Reborn، جست‌وجو برای سلاح‌های افسانه‌ای است.

هر گوشه از مقبره لانگ‌لینگ گنج بالقوه‌ای را پنهان می‌کند، از تپانچه‌هایی که رعد و برق را در خود ذخیره می‌کنند تا شات‌گان‌هایی که پرندگانی انفجاری را شلیک می‌کنند. پیدا کردن اسلحه‌ی مناسب برای تکمیل سبک بازی شما باید سریع اتفاق بیفتد. در حالی که تجربه‌ی انفرادی بازی هیجان‌انگیز است، بازی Gunfire Reborn را وقتی با دوستان بازی می‌کنید واقعاً حس لذت‌بخشی از آن می‌گیرید. حداکثر چهار بازیکن می‌توانند برای رویارویی با چالش‌های مقبره‌ی لانگ‌لینگ با هم متحد شوند. هماهنگ کردن حملات، احیای رفقای بر زمین افتاده و به اشتراک گذاشتن لوت یک تجربه‌ی همکاری فراموش نشدنی را ایجاد می‌کند.

۲۳. XCOM 2 Collection

در آینده‌ای که زمین توسط بیگانگان تسخیر شده است، شما گروهی از سربازان زبده را که به نام مقاومت XCOM شناخته می‌شوند رهبری می‌کنید. مبارزات شدید و نوبتی بازی کاملاً برای یک بازی موبایلی مناسب است و با مکانیک‌های استراتژیک عمیق و سناریو‌های چالش برانگیز آن شما را هیجان‌زده نگه می‌دارد. نسخه‌ی اندروید به طرز چشمگیری عمق و پیچیدگی نسخه اصلی را حفظ می‌کند و تجربه‌ای با کیفیت کنسول را در کف دست شما ارائه می‌دهد. کنترل‌ها با دقت برای صفحه‌نمایش‌های لمسی بهینه‌سازی شده‌اند و فرماندهی گروه را از در مأموریت‌های پرتنش که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و تفکری سریع دارند، آسان می‌کند.

این مجموعه بازی چهار بسته‌ی الحاقی را نیز شامل می‌شود که ماموریت‌ها، سربازان و دشمنان جدیدی را به ترکیب بازی اضافه می‌کند. هر تصمیمی که می‌گیرید می‌تواند پیامد‌های ماندگاری داشته باشد، زیرا مرگی دائمی بر سر سربازان شما ظاهر می‌شود و تهدیدات بیگانه در پاسخ به تاکتیک‌های شما تکامل می‌یابد. فضای بازی جذاب است، با جلوه‌های بصری ترسناک و یک موسیقی که حس ضرورت را تقویت می‌کند.

۲۲. Pixel Gun 3D

در دنیایی که گرافیک واقع‌گرایانه و گیم‌پلی پیچیده بر دنیای بازی‌ها تسلط دارد، بازی Pixel Gun ۳D یک بازی پرطرفدار متفاوت است. این بازی با زیبایی پیکسلی و مکانیک عمیق خود، قلب میلیون‌ها نفر را تسخیر کرده است. این اثر یک زمین بازی دیجیتال است که در آن خلاقیت و نبرد پیکسلی سرگرم‌کننده‌ای ترکیب می‌شود. در نگاه اول بازی Pixel Gun ۳D ممکن است یک بازی ساده و کودکانه به نظر برسد. اما فریب تصاویر جذاب آن را نخورید. در زیر سطح پیکسلی، یک تیرانداز رقابتی و سریع قرار دارد که به مهارت و استراتژی نیاز دارد. این بازی تعداد زیادی حالت از دث‌مچ کلاسیک و گرفتن پرچم تا گزینه‌های منحصربه‌فردتری مانند بقا و بتل رویال را ارائه می‌کند. یکی از بزرگترین نقاط قوت بازی، قابلیت شخصی‌سازی بی‌نظیر آن است.

بازیکنان می‌توانند شخصیت‌های منحصربه‌فرد خود را خلق کنند و آن‌ها را در مجموعه‌ای متفاوت از لباس‌ها، لوازم جانبی و اسکین‌ها قرار دهند. اما این به همین جا ختم نمی‌شود. گزینه‌های شخصی‌سازی سلاح نیز به همان اندازه چشمگیر هستند و به بازیکنان اجازه می‌دهند اسلحه‌های معمولی را به ماشین‌های کشتار خارق العاده‌ای تبدیل کنند. از شات‌گان‌های رنگارنگ گرفته تا شمشیر‌هایی با قابلیت پرتاب موشک، امکانات بی‌پایان این بازی هستند. بازی Pixel Gun ۳D سازندگان زیادی را در خود جای است، بازیکنان جهان‌های کاملی را در ویرایشگر بازی ساخته‌اند و نقشه‌های پیچیده و حالت‌هایی از بازی را می‌سازند که با نقشه‌های ساخته شده توسط توسعه‌دهندگان حرفه‌ای رقابت می‌کند. محبوبیت این بازی همچنین باعث ایجاد یک پایگاه هواداران اختصاصی در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و توییچ شده است، جایی که بازیکنان گیم‌پلی، نکات و ترفند‌های خود را به اشتراک می‌گذارند.

۲۱. Gun Strike: FPS Shooting Games

بازی گان استرایک با دوربین اول‌شخص همه‌جانبه و کنترل‌های روان، شما را دقیقاً در قلب اکشن قرار می‌دهد. شما در محیط‌های مختلف از مناظر شهری گرفته تا زمین‌های بایر متروک، که هر کدام پر از چالش هستند حرکت خواهید کرد. لیست سلاح‌های بازی چشمگیر است و طیف وسیعی از سلاح‌ها از تپانچه‌های کلاسیک گرفته تا مسلسل‌های سنگین را ارائه می‌کند و اطمینان می‌دهد که برای هر سبک بازی اسلحه‌ای مخصوص وجود دارد. در حالی که محور اصلی بازی حول تیراندازی‌های شدید می‌چرخد، بازی تجربه‌ی عمیق‌تری را نیز ارائه می‌دهد. وقتی حرکات خود را برنامه‌ریزی می‌کنید یا از کاور استفاده می‌کنید و خود را با هم تیمی‌ها در حالت چندنفره هماهنگ می‌کنید، عناصر استراتژیک را وارد بازی می‌کنید. بازی به تفکر تاکتیکی پاداش می‌دهد و این آن را به چیزی فراتر از یک تیراندازی بی‌هدف تبدیل می‌کند.

۲۰. ​​​​Guns of Boom

این بازی بازیکنان را به یک میدان جنگ رنگارنگ دعوت می‌کند که در آن دقت، استراتژی و واکنش‌های سریع ضروری است. چیزی که بازی Guns of Boom را متمایز می‌کند تعادل آن بین دسترس‌پذیری برای بازیکنان معمولی و عمق برای کسانی است که به دنبال تجربه‌ای بهتر هستند. این بازی با ترکیبی از آتش‌بازی‌های سرگرم‌کننده و توانایی شخصی‌سازی سلاح‌ها و تجهیزات، ارزش تکرار بازی را بسیار بالا می‌برد. جذابیت واقعی بازی Guns of Boom در تجربه‌ی جامعه محور آن نهفته است.

حالت چندنفره‌ی بازی تیم‌های چهار نفره را در مسابقاتی با هیجان بالا در مقابل هم قرار می‌دهد جایی که هماهنگی و کار تیمی می‌تواند باعث پیروزی یا شکست شما شود. توسعه‌دهندگان با به‌روزرسانی‌های منظم، نقشه‌ها، سلاح‌ها و رویداد‌های جدید بازی را تازه نگه داشته‌اند تا اطمینان حاصل کنند که این بازی تجربه‌ای هیجان‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی باقی می‌ماند.

۱۹. Noblemen: 1896

این بازی شما را به دوران کلاه‌های استوانه‌ای و باروت برمی‌گرداند، جایی که افتخار، استراتژی و کمی جنون می‌تواند سرنوشت یک ملت را رقم بزند. خود را یک مرد نجیب با جایگاه و نفوذ زیاد تصور کنید، سال ۱۸۹۶ است و کشور در آستانه‌ی جنگ داخلی قرار دارد. وظیفه‌ی شما این است که نیرو‌های خود را به پیروزی برسانید. اما این یک بازی جنگی معمولی نیست. بازی Nobleman: ۱۸۹۶ ترکیبی عجیب از استراتژی، تاکتیک و سبک تیراندازی سوم‌شخص است. قبل از شروع جنگ خود را در حال تفکر در یک نمای کلی استراتژیک خواهید دید. شما نیرو‌های خود را مستقر می‌کنید، حملات خود را برنامه‌ریزی می‌کنید و منابع خود را مدیریت می‌کنید. این بازی یک چالش مغزی است که نیاز به بررسی دقیق زمین، قدرت دشمن و قابلیت‌های ارتش خودتان دارد. هنگامی که خطوط نبرد ترسیم شد نوبت به فرماندهی در خط مقدم می‌رسد، بازی به طور یکپارچه به یک تیراندازی سوم‌شخص تبدیل می‌شود و شما را در بطن اکشن قرار می‌دهد. شما از آتش دشمن طفره می‌روید، پناه می‌گیرید و با انواع سلاح‌های مناسب آن دوره دشمنان را نابود می‌کنید.

۱۸. Cover Fire

از لحظه‌ای که بازیکنان به جای سربازان زبده‌ی بازی پا می‌گذارند، وارد دنیایی از نبرد‌های پرخطر می‌شوند که در آن هر ماموریتی به دقت، استراتژی و واکنش‌های سریع نیاز دارد. چه بخواهید در نبرد‌های انفجاری نیرو‌های دشمن را بیرون بکشید یا یک تیم را در قلمرو متخاصم هدایت کنید، بازی Cover Fire تجربه‌ای هیجان‌انگیز و همه‌جانبه را ارائه می‌دهد و آن را فراتر از یک تیرانداز معمولی می‌کند. آنچه واقعاً Cover Fire را متمایز با باقی بازی‌های این سبک می‌کند تنوع زیاد محتوا و گزینه‌های شخصی‌سازی آن است. این بازی دارای یک کمپین تک‌نفره‌ی گسترده است که چندین فصل را در بر می‌گیرد که هر کدام دارای چالش‌ها و اهداف منحصر به فردی است.

بازیکنان می‌توانند طیف گسترده‌ای از شخصیت‌ها را باز کنند و ارتقا دهند که هر کدام دارای توانایی‌ها و سلاح‌های خاص خود هستند که امکان یک رویکرد مناسب برای مبارزه را فراهم می‌کند. علاوه‌بر این، بازی Cover Fire حالت‌های چندنفره‌ی مختلفی را ارائه می‌دهد، از جمله نبرد‌های آنلاین که به بازیکنان اجازه می‌دهد مهارت‌های خود را در برابر دیگران در سراسر جهان آزمایش کنند.

۱۷. Brawl Stars

بازی براول استارز که توسط استودیو سوپرسل (Supercell) ساخته شده است، یک بازی موبایلی اکشن و چندنفره است که از زمان انتشار جهانی خود در دسامبر ۲۰۱۸، محبوبیت بالایی پیدا کرده است. با گرافیک پر جنب و جوش، گیم‌پلی روان و فهرست شخصیت‌های متنوعی که به نام براولر (Brawler) شناخته می‌شوند، براول استارز اثری است که نباید از دست بدهید. این بازی حالت‌های مختلفی را ارائه می‌کند که هر کدام اهداف و استراتژی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند، از حالت Gem Grab پر تنش، جایی که تیم‌ها برای کنترل کریستال‌های ارزشمند می‌جنگند تا شوداون (Showdown)، یک حالت نبرد بتل رویال که در آن آخرین براولر زنده پیروز میدان است. سادگی کنترل‌ها همراه با عمق مکانیک گیم‌پلی آن بازی براول استارز را به تجربه‌ای اعتیادآور تبدیل می‌کند که هم برای بازیکن‌های معمولی و هم برای بازیکنان خواستار رقابت جذاب است. پایه و اساس بازی براول استارز چیزی فراتر از یک میدان جنگ پر هرج و مرج است.

این یک بازی استراتژی مستلزم کار تیمی و مهارت است. بازیکنان باید به دقت براولر‌های خود را که هر کدام مجهز به توانایی‌ها و سبک‌های بازی منحصربه‌فردی هستند انتخاب کنند تا تیم خود را تکمیل کرده و با حریفان خود مقابله کنند. به‌روزرسانی‌های مداوم، براولر‌های جدید و رویداد‌های با زمان محدود بازی را جذاب نگه می‌دارند و تضمین می‌کنند که هیچ دو مسابقه‌ای هرگز یکسان نیستند. چه در حال بازی با دوستان باشید و چه به صورت انفرادی در اکشن غرق شده باشید، بازی براول استارز سرگرمی‌های زیاد و پر هیجانی را ارائه می‌دهد. ترکیبی از جذابیت، چالش و جامعه‌ی آن، این بازی را به یک عنصر اصلی در دنیای بازی‌های موبایل تبدیل کرده است، جایی که همچنان به عنوان یک بازی برتر به پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

۱۶. Call of Duty: Warzone Mobile

بازی وارزون موبایل صرفاً یک نسخه‌ی عادی از کنسول خود نیست بلکه اثری که به دقت برای تلفن همراه ساخته شده است. کنترل‌ها مناسب هستند و امکان واکنش‌های سریع و هدف‌گیری دقیق را فراهم می‌کنند. در حالی که گرافیکش برای دستگاه‌های تلفن همراه بهینه شده است، هنوز هم می‌تواند واقعیت واقعی مجموعه‌ی کال آو دیوتی را به تصویر بکشد. اما این فقط در مورد جلوه‌های بصری و کنترل نیست.

وارزون موبایل چالش‌ها و استراتژی‌های جدیدی را در گیم‌پلی معرفی می‌کند. نقشه‌های کوچک‌تر، عملکرد با ریتم سریع‌تر و ویژگی‌های منحصربه‌فرد مخصوص موبایل، تجربه‌ی بازی را جدید و هیجان‌انگیز نگه می‌دارند. یکی از قابل توجه‌ترین جنبه‌های بازی ساخت نقشه‌ی معروف وردانسک (Verdansk) است. این شهر گسترده با نقاط دیدنی معروف خود به دقت کوچک شده است تا با صفحه نمایش تلفن همراه سازگار شود بدون اینکه هیچ یک از جنگ‌های تنش‌زا یا احتمالات تاکتیکی حذف شود؛ گویی یک منطقه‌ی جنگی مینیاتوری آماده‌ی کاوش و تسخیر به شما تحویل داده شده است.

۱۵. Bright Memory

بازی Bright Memory یک اثر تیراندازی دیوانه‌وار و فوق‌العاده است که از دیوانه‌وار بودن خود لذت می‌برد. شما به عنوان شلیا (Shelia)، یک مامور ویژه‌ی مجهز به لیستی مضحک از سلاح‌ها و توانایی‌های ماوراء طبیعی بازی می‌کنید. از مانور‌های اسلوموشن حرکت گلوله گرفته تا ر‌ها کردن رگباری از گلوله‌ها، این بازی هیجان زیادی را ارائه می‌دهد. لز طرفی بازی پر از خطرات است و در آن تنها راه حل واکنش‌های سریع شماست.

در این میان جلوه‌های بصری بازی نیز شگفت‌انگیز هستند. محیط‌های پر از جزئیات همراه با صحنه‌های سینمایی، دنیایی را ایجاد می‌کنند که نشان دهنده‌ی دنیای کنسولی آن است. باور اینکه چنین بازی گرافیکی قابل توجهی بتواند روی یک دستگاه دستی اجرا شود سخت است. کمپین بازی را می‌توان در چند ساعت تکمیل کرد، اما ارزش تکرار بازی به طرز شگفت‌آوری بالا است. سطوح دشواری و چالش‌های مختلف شما را به بازی دوباره تشویق می‌کند.

۱۴. N.O.V.A. Legacy

بازی N.O.V.A. Legacy بازگشتی نوستالژیک به دوران طلایی تیراندازی کنسول است. گیم‌پلی فشرده و آرکید مانند آن در تضاد کامل با مکانیک‌های اغلب پیچیده‌ی آثار مدرن موبایلی است. شما به جای کال واردن (Kal Warden) هستید، یک تفنگدار فضایی کارکشته که دوباره وارد میدان مبارزه می‌شود تا باری دیگر بشریت را نجات دهد. چیزی که واقعاً باعث تفاوت بازی N. O. V. A. Legacy می‌شود، تأکید آن بر مهارت نسبت به شلیک محض است.

کنترل‌ها مناسب هستند و امکان هدف‌گیری و حرکتات دقیق را فراهم می‌کنند. شما برای مانور دادن جلوی بیگانگان و سربازان زبده‌ی دشمن، به هر ذره از مهارت خود نیاز دارید. نوا لگسی اثری است که به جای غلبه بر حریفان با قدرت شلیک بیشتر، به تسلط پاداش می‌دهد. با وجود اندازه‌ی نسبتاً متوسط، بازی N.O.V.A. Legacy دارای تصاویری چشمگیر است. شخصیت‌ها با جزئیات هستند و محیط‌ها در حالی که نوآورانه نیستند اما جذاب هستند و به خوبی به هدف خود عمل می‌کنند. طراحی صدا نیز به همان اندازه عالی است.

۱۳. Hitman Sniper

در این بازی بازیکنان به عنوان مامور ۴۷ یعنی هیتمن معروف قدم می‌گذارند و در یک سری ماموریت‌های تک تیراندازی پیچیده شرکت می‌کنند. بازی در مونته‌نگرو (Montenegro) اتفاق می‌افتد، جایی که بازیکنان وظیفه دارند اهداف معروفی را در سناریو‌های پیچیده از بین ببرند. ترکیبی از تصاویر خیره‌کننده، طراحی صدای جذاب و انواع روش‌های خلاقانه برای اجرای هر ماموریت بازیکنان را درگیر نگه می‌دارد و باعث می‌شود هر ضربه‌ای شبیه به یک حرکت به دقت هماهنگ شده در یک بازی شطرنج مهم باشد.

از جنبه‌های تاثیرگذار بازی، عمق زیاد و ارزش تکرار بالای آن است. هر ماموریت راه‌های متعددی را برای دستیابی به اهداف شما ارائه می‌دهد و بازیکنان را تشویق می‌کند تا استراتژی‌ها و رویکرد‌هایی مختلف را آزمایش کنند. فرقی نمی‌کند که یک قتل تمیز و بی‌صدا را ترجیح می‌دهید یا باعث ایجاد یک سری حوادث ناگوار برای از بین بردن اهداف خود می‌شوید، بازی به خلاقیت و دقت پاداش می‌دهد. بازی Hitman Sniper با بیش از ۱۵۰ ماموریت و مجموعه‌ی گسترده‌ای از تفنگ‌های تک تیرانداز برای باز کردن و شخصی‌سازی، تجربه‌ای غنی و رضایت بخش را برای طرفداران بازی‌های تیراندازی تاکتیکی ارائه می‌دهد.

۱۲. Shadowgun Legends

بازی Shadowgun Legends یک بازی تیراندازی اول‌شخص خیره‌کننده است که توسط استودیو Madfinger Games ساخته شده است و دنیای بازی‌های موبایل را تسخیر کرده است. این بازی که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد اکشن سریع تیرانداز‌ی‌های قدیمی را با عمق و تنوع یک نقش آفرینی گسترده ترکیب می‌کند. داستان بازی در یک دنیای علمی تخیلی پر هیجان می‌گذرد که در آن بازیکنان نقش شادوگان‌های افسانه‌ای یعنی مزدورانی ماهر را بر عهده می‌گیرند که با مهاجمان بیگانه و جناح‌های رقیب مبارزه می‌کنند. چیزی که بازی Shadowgun Legends را از دیگر بازی‌های تیراندازی اول‌شخص موبایل متمایز می‌کند، داستانی غنی، محیط‌های پر از جزئیات و ترکیبی بی‌نظیر از ماموریت‌های تک‌نفره، نبرد‌های کوآپ و حالت‌های PvP است.

این بازی یک تجربه‌ی قانع‌کننده ایجاد می‌کند که هم همه‌جانبه و هم گیرا به نظر می‌رسد و مرز‌های آنچه بازی‌های موبایل می‌توانند به دست بیاورند را جابجا می‌کند. فراتر از گرافیک چشمگیر و گیم‌پلی اعتیاد‌آور، بازی Shadowgun Legends یک سیستم شخصی‌سازی عمیق را ارائه می‌دهد که به بازیکنان اجازه می‌دهد شخصیت‌های خود را مطابق با سبک بازی خود تنظیم کنند. بازیکنان با مجموعه‌ی گسترده‌ای از سلاح‌ها، زره‌ها و آیتم‌های تزئینی می‌توانند یک جنگجوی منحصر به فرد خود را ایجاد کنند که در میدان نبرد برجسته شود. مرکز اجتماعی بازی یعنی HUB جایی است که بازیکنان می‌توانند با هم ملاقات کنند، تجارت کنند و ماموریت‌هایی را انجام دهند و لایه‌ای از تعامل و همکاری که اغلب در بازی‌های موبایل وجود ندارد را اضافه کنند.

۱۱. Critical Ops

ویژگی متمایز‌کننده‌ی بازی Critical Ops تأکید آن بر گیم‌پلی مبتنی بر مهارت و مبارزه‌ی تاکتیکی به جای تکیه بر مکانیک‌ها یا ترفند‌های پرداخت‌به‌برد (pay-to-win) است. بازیکنان وارد نبرد‌های شدید و سریع می‌شوند که در آن واکنش‌های سریع، تفکر استراتژیک و کار تیمی برای تضمین پیروزی ضروری است. کنترل‌های روان و گرافیک با کیفیت بازی را لذت بخش می‌کند، به خصوص در یک محیط رقابتی که هر شلیکی اهمیت دارد. رویکرد جامعه محور بازی نیز نقش بسزایی در موفقیت آن داشته است.

بازی Critical Ops دارای حالت‌های مختلف بازی از جمله دیفیوز (Defuse)، دث‌مچ و‌گان گیم است که هر کدام چالشی منحصر به فرد را ارائه می‌دهند که بازیکنان را درگیر خود نگه می‌دارد. توسعه‌دهندگان به طور مداوم بازی را به روز می‌کنند و نقشه‌ها، اسلحه‌ها و اسکین‌های جدید را با شنیدن بازخورد بازیکنان اضافه می‌کنند تا از یک بازی متعادل و منصفانه اطمینان حاصل کنند. این تعهد به کیفیت و رضایت بازیکن به بازی Critical Ops کمک کرده است تا یک پایگاه طرفداران وفادار بسازد و جایگاه خود را به عنوان یکی از برترین بازی‌های سبک تیراندازی اول‌شخص موبایل امروزی تثبیت کند.

۱۰. DOOM

هیچکسی فکرش را نمی‌کرد که بازی نمادین DOOM بتواند یک نسخه‌ی موبایلی داشته باشد. این اثر شاهکار که زمانی نیاز به یک رایانه‌ی شخصی یا کنسولی قدرتمند داشت، اکنون به یک اثر جذاب موبایلی تبدیل شده است و آماده است تا هر کجا که می‌روید با شما هرج و مرج ایجاد کند. بازی DOOM در اندروید گواهی بر پیشرفت تکنولوژی است. این بازی می‌تواند ماهیت همتای نسخه‌ی کنسولی خود را به تصویر بکشد. کنترل‌ها به‌طور شگفت‌انگیزی مناسب هستند و به شما این امکان را می‌دهند که در میان انبوهی از شیاطین با دقت زیادی حرکت کنید.

در حالی که گرافیک به ابعاد کوچک‌تری تبدیل شده است اما هنوز هم چشمگیر است. شیاطین مثل همیشه عجیب و غریب به نظر می‌رسند و محیط‌ها فضای ظالمانه خود را حفظ می‌کنند. طراحی صدا چشمگیر است و با موسیقی معروف DOOM پس زمینه‌ای عالی برای قتل عام شیاطین توسط شما فراهم می‌کند، حسی از نوستالژی به همراه دارد.

۹. Modern Combat 5

این بازی که در ۲۰۱۴ منتشر شد، به سرعت به دلیل ارائه‌ی گرافیکی با کیفیتی مانند کنسول و گیم‌پلی همه‌جانبه در دست بازیکنان شهرت پیدا کرد. این بازی یک کمپین تک نفره متقاعد‌کننده پر از سکانس‌های اکشن شدید، داستانی جذاب و طیف گسترده‌ای از سلاح‌ها و توانایی‌های قابل تنظیم را ارائه می‌دهد. بازیکنان در نقش یک مامور ماهر قرار می‌گیرند که در دنیایی که در لبه‌ی پرتگاه هرج و مرج قرار دارد حرکت می‌کند و با دشمنان در مکان‌های مختلفی در جهان از کانال‌های ونیز گرفته تا خیابان‌های نورانی توکیو مبارزه می‌کند. ترکیبی از جلوه‌های بصری سینمایی، کنترل‌های مناسب و لیستی متنوع از سلاح‌ها، بازیکنان را درگیر و میخکوب نگه می‌دارد.

یکی از بخش‌های مهم بازی، حالت چندنفره‌ی جذاب آن است. این بازی دارای مجموعه گسترده‌ای از حالت‌ها و نقشه‌ها است که به بازیکنان امکان می‌دهد در نبرد‌های تیمی، چالش‌های گرفتن پرچم و free-for-all شرکت کنند، بازی دارای جامعه‌ای آنلاین فعال و رقابتی است که با یک سیستم رتبه‌بندی به مهارت و استراتژی پاداش می‌دهد. به‌روزرسانی‌های منظم محتوای جدیدی را اضافه می‌کنند و گیم‌پلی را تازه و چالش‌برانگیز نگه می‌دارند. بازی Modern Combat ۵ با ترکیبی از اکشنی سریع، استراتژی‌ای عمیق و یک جامعه‌ی آنلاین پر جنب و جوش، یکی از ماندگارترین و محبوب‌ترین عناوین تیراندازی اول‌شخص در دنیای بازی‌های موبایلی باقی مانده است.

۸. Dead Effect 2

بازی از جایی شروع می‌شود که بازی قبلی تمام شده بود و بازیکنان را در داستانی پر از ترس، رمز و راز و اکشن غرق می‌کند که در آینده‌ای دور اتفاق می‌افتد. شما به عنوان یکی از سه سرباز زبده با توانایی‌های منحصربه‌فردی بیدار می‌شوید و متوجه می‌شوید که ESS Meridian توسط انبوهی از جهش‌یافته‌ها، ربات‌های مرگبار و حتی نیرو‌هایی تاریک‌تر تسخیر شده است. اتمسفر سرد همراه با مبارزات پرمخاطره و داستانی عمیق تجربه‌ای را ایجاد می‌کند که از همان لحظه اول شما را در بر می‌گیرد.

این بازی ترکیبی غنی از عناصر نقش آفرینی را ارائه می‌کند که به بازیکنان اجازه می‌دهد شخصیت‌های خود را با مجموعه‌ای از سلاح‌ها، تجهیزات و ارتقاء‌هایی که در سبک‌های مختلف بازی مورد نیاز هستند شخصی‌سازی کنند. چه ترجیح می‌دهید با قدرت آتشتان دشمنان را منفجر کنید یا از تاکتیک‌هایی با استراتژی بیشتر و مخفیانه‌تر استفاده کنید بازی Dead Effect ۲ ابزار‌هایی را برای انجام این کار فراهم می‌کند. در نهایت گرافیک باکیفیت و طراحی صدای عالی آن، به راهرو‌های وهم‌آور‌ ایستگاه فضایی زندگی می‌بخشد.

۷. Battle Prime

این بازی بازیکنان را در نبرد‌هایی سریع غوطه ور می‌کند، جایی که آن‌ها آواتار‌های قدرتمندی که به نام پرایمز (Primes) شناخته می‌شوند را کنترل می‌کنند که هر کدام دارای توانایی‌ها و سبک‌های بازی منحصر به فردی هستند. چه از طرفداران گیم‌پلی استراتژیک مبتنی بر کار تیمی باشید و چه ترجیح می‌دهید به صورت انفرادی در یک دث‌مچ با هیجان بالا بروید، بازی Battle Prime حالت‌های مختلفی را ارائه می‌کند تا شما را درگیر خود نگه دارد. توجه بازی به جزئیات، از طراحی نقشه‌های پیچیده گرفته تا کنترل‌های مناسب، آن را در میان دیگر بازی‌های سبک تیراندازی موبایل برجسته کرده است.

بازی Battle Prime فراتر از جلوه‌های بصری و مکانیکی روان، در ایجاد محیطی جذاب و رقابتی برتری دارد. حالت چندنفره‌ی بازی شگفت‌انگیز است، با نبرد‌های ریل تایم که بازیکنان را به چالش می‌کشد تا از حریفان خود پیشی بگیرند. عمق استراتژیک بازی با طیف متنوع پرایمز‌ها که هر کدام دارای توانایی‌های متمایز هستند که می‌توانند در یک لحظه جریان نبرد را تغییر دهند، بیشتر شده است.

۶. Combat Master Mobile

بازی Combat Master Mobile با تمرکز بر گیم‌پلی روان و گرافیک با جزئیات بالا استاندارد جدیدی را برای بازی‌های سبک تیراندازی اول‌شخص موبایل تعیین می‌کند. چه یک بازیکن حرفه‌ای در این ژانر باشید و چه تازه واردی که به دنبال اکشن‌های پر هیجان است، این بازی تجربه‌ای را ارائه می‌دهد که به طور قابل توجهی به همتایان بزرگ‌تر و شناخته شده‌ی خود نزدیک است. چیزی که بازی Combat Master Mobile را جذاب می‌کند، تعهد آن به ارائه‌ی یک تجربه‌ی یکپارچه و بدون تأخیر با گیم‌پلی‌ای سریع و تاکتیکی است که تضمین می‌کند هر مسابقه‌ای هیجان‌انگیز و با ارزش است. این بازی دارای طیف گسترده‌ای از سلاح‌ها است که هر کدام حس و حال منحصر به فرد خود را دارند و به بازیکنان این امکان را می‌دهد که لوداوت‌های خود را به خوبی تنظیم کنند تا با سبک بازی خود مطابقت داشته باشند.

نقشه‌ها به طرز پیچیده‌ای طراحی شده‌اند و ترکیبی از فضا‌های باز و راهرو‌های تنگ را ارائه می‌دهند که هم برای تک تیراندازان و هم علاقه‌مندان به جنگ از نزدیک به طور یکسان پاسخگو هستند. بازی Combat Master Mobile همچنین دارای یک حالت چندنفره‌ی عالی با مچ‌میکینگ سریع و حالت‌های مختلف بازی برای تازه و جذاب نگه داشتن این اثر اکشن است. با به‌روزرسانی‌های منظم که محتوا و پیشرفت‌های جدیدی را به همراه دارد، بازی Combat Master Mobile به طور مداوم تکامل می‌یابد و تضمین می‌کند که بازیکنان همیشه دلیلی برای بازگشت به میدان نبرد دارند.

۵. T3 Arena

این بازی میدان جنگی است که در آن هرج و مرج با استراتژی روبرو می‌شود، جایی که کار تیمی یک سلاح است و هر مسابقه سمفونی‌ای از انفجار‌ها و هیجان است. در دنیایی مملو از بازی‌های موبایلی، این بازی تیراندازی با ریتمی پرسرعت ۳v۳ مانند الماسی در میان بازی‌های موبایلی خودنمایی می‌کند. دنیایی را تصور کنید که در آن می‌توانید بدون زحمت بین یک شخصیت کلاس تانک، یک تک تیرانداز یا یک شخصیت ساپورت جابجا شوید. این واقعیت بازی T۳ Arena است. قهرمان محور بودن بازی امکان تطبیق‌پذیری باورنکردنی‌ای را فراهم می‌کند و تضمین می‌کند که هیچ دو مسابقه‌ای یکسان نباشند، اما این بازی فقط در مورد مهارت‌های فردی نیست بلکه در بازی T۳ Arena با کار تیمی جلو می‌روید.

هماهنگ کردن حملات، اجرای عالی حملات از جناح‌ها و مشخص کردن مواضع دشمن برای پیروزی بسیار مهم است. کنترل‌های روان و گیم‌پلی مناسب بازی، تسلط بر آن را لذت بخش می‌کند، اما این تعامل بین هم تیمی‌ها است که واقعاً آن را متمایز می‌کند. این بازی بهترین گزینه‌ی موبایلی برای طرفداران اورواچ است.

۴. Garena Free Fire

این بازی بتل رویال که در سال ۲۰۱۷ توسط استودیو گارنا (Garena) منتشر شد به سرعت به یک اثر جهانی تبدیل شده است، به ویژه در مناطقی که بازی‌های موبایلی فراگیر هستند. چیزی که بازی Free Fire را متمایز می‌کند مسابقات فشرده و شدید آن است که معمولاً فقط ۱۰ دقیقه طول می‌کشد. این تجربه‌ی کوتاه و سرشار از هیجان، آن را برای بازیکن‌هایی که به دنبال سرگرمی‌ای با ریتم سریع بدون از دست دادن عمق و هیجان بازی‌های بقا هستند عالی می‌کند. ۴۹ بازیکنان در جزیره‌ای دورأفتاده ر‌ها می‌شوند، و هدف این است که آخرین نفر و زنده باشید. بازی Free Fire با طیف وسیعی از سلاح‌ها، شخصیت‌ها و گزینه‌های شخصی‌سازی به بازیکنان اجازه می‌دهد تا تجربه‌ی خود را با سبک بازی شخصی خود تنظیم کنند و اطمینان حاصل شود که هیچ دو مسابقه‌ای هرگز یکسان نباشد. جذابیت بازی با دسترس‌پذیری و به روز‌رسانی مداوم آن بیشتر شده است.

بر خلاف بسیاری از رقبای خود بازی Free Fire به گونه‌ای طراحی شده است که بر روی طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها، از گوشی‌های هوشمند سطح بالا گرفته تا گزینه‌های مقرون به صرفه‌تر به راحتی اجرا شود و آن را برای مخاطبان وسیعی در دسترس قرار دهد. استودیو Garena به طور مداوم محتوای جدیدی از جمله شخصیت‌هایی با توانایی‌های منحصربه‌فرد، رویداد‌های فصلی و حالت‌هایی نوآورانه منتشر می‌کند که جامعه را درگیر می‌کند و تجربه‌ی بازی را تازه نگه می‌دارد. جنبه‌های اجتماعی بازی مانند تشکیل تیم با دوستان و شرکت در تورنمنتهای جهانی یک جامعه‌ی قوی و پر جنب و جوش را در سراسر جهان ایجاد کرده است.

۳. Standoff 2

این بازی یک تجربه‌ی هیجان‌انگیز و رقابتی را ارائه می‌دهد که یادآور تیراندازی‌های رایانه‌ی شخصی قدیمی مانند بازی کانتر استرایک است. بازی Standoff ۲ با گرافیکی روان، کنترل‌های بصری و حالت‌های مختلف به عنوان یک انتخاب برتر برای بازیکن‌های موبایلی تبدیل شده است. چه درگیر نبرد‌های پرتنش ۵v۵ باشید و چه مهارت‌های خود را در حالت دث‌مچ تقویت کنید، این اثر ترکیبی یکپارچه از استراتژی، مهارت و اقدامات افزایش دهنده‌ی هیجان را ارائه می‌دهد. در این میان به‌روزرسانی‌های منظم نقشه‌ها، سلاح‌ها و اسکین‌های جدید را به ارمغان می‌آورند و تجربه‌ی بازی را تازه و جذاب نگه می‌دارند. صحنه‌ی رقابت نیز در حال رشد است و مسابقات رتبه‌بندی به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا مهارت‌های خود را در صحنه جهانی به نمایش بگذارند. عملکرد روان بازی در طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها همراه با جامعه‌ی آنلاین آن، تضمین می‌کند که بازی Standoff ۲ فقط یک بازی نیست، بلکه یک محیط پر رونق است که بازیکنان می‌توانند در آن به هم متصل شوند، رقابت کنند و با هم همکاری کنند.

۲. PUBG Mobile

بازی پابجی موبایل یک اثر جهانی است که از زمان عرضه در مارس ۲۰۱۸ انقلابی در بازی‌های موبایل ایجاد کرده است. بازی پابجی موبایل که توسط استودیو‌های Tencent Games و PUBG Corporation توسعه داده شده است، عناصر اصلی بازی رایانه‌ای بسیار موفق PlayerUnknown’s Battlegrounds را انتخاب کرده و آن‌ها را به یک تجربه‌ی مخصوص موبایل بدون حذف عمق یا هیجان آن تبدیل کرده است. این بازی ۱۰۰ بازیکن را روی یک نقشه وسیع و متنوع می‌اندازد، جایی که آن‌ها باید به دنبال سلاح‌ها، استراتژی و دوام بیشتر از حریفان خود در بتل رویالی پرتنش باشند. هیجان افتادن در یک منطقه‌ی ناشناخته، اضطراب از شنیدن صدای پا در نزدیکی و رضایت از کسب یک پیروزی سخت، بازی پابجی موبایل را به تجربه‌ای اعتیادآور برای میلیون‌ها نفر تبدیل کرده است.

آب و هوای جذاب، نقشه‌های گسترده و وسایل نقلیه و سلاح‌های متنوع بازی، محیطی همه‌جانبه را ایجاد می‌کند که بازیکنان را برای سرگرمی بیشتر بازمی‌گرداند. چیزی که بازی پابجی موبایل را متمایز می‌کند، دسترس‌پذیری و تکامل مداوم آن است. این بازی رایگان است و آن را در دسترس مخاطبان زیادی قرار می‌دهد و برای اجرای روان بر روی طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها از گوشی‌های هوشمند رده بالا گرفته تا مدل‌های ارزان قیمت بهینه‌سازی شده است. فراتر از دستاورد‌های فنی، بازی پابجی موبایل در به‌روزرسانی‌های منظمی که محتوای و حالت‌های بازی و رویداد‌های فصلی را معرفی می‌کند، پیشرفت می‌کند و تضمین می‌کند که گیم‌پلی تازه و هیجان‌انگیز باقی بماند. معرفی ویژگی‌هایی مانند بازی مبتنی بر تیم، مچ‌میکینگ رتبه‌بندی شده و شخصی‌سازی‌های مختلف آیتم‌های تزئینی، جامعه‌ای پر هیجان از بازیکنان را پرورش داده است که نه تنها رقابت می‌کنند بلکه به هم متصل می‌شوند و با هم همکاری می‌کنند.

۱. Call of Duty: Mobile

بازی کال آو دیوتی موبایل کاری کرد که روی کاغذ تا حدی غیرممکن به نظر می‌رسید. این بازی تجربه‌ی تیراندازی اول‌شخص نمادین سری کال آو دیوتی را با دقت و جزئیات شگفت‌آوری برای گوشی‌های هوشمند ارائه کرده است. این بازی چیزی بیش از یک نسخه‌ی ساده‌ی موبایلی است بلکه یک اثر فوق‌العاده با محوریت گیم‌پلی عالی سری و نقشه‌های کلاسیک است که نوستالژی و سرعت سرسام‌آور مسابقات چندنفره را تداعی می‌کند. این بازی در عین سازگاری با صفحه‌ی لمسی، جوهره‌ی کال آو دیوتی را به تصویر می‌کشد. چه یک بازیکن با تجربه باشید یا یک بازیکن معمولی، در این میدان نبرد دیجیتال چیزی برای همه وجود دارد.

در این میان به‌روزرسانی‌های منظم، نقشه‌ها، اسلحه‌ها، شخصیت‌ها و حالت‌های بازی جدید را معرفی می‌کنند و تجربه‌ی بازی را هیجان‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی نگه می‌دارند. بهتر است که حالت بتل رویال را فراموش نکنید. این حالت اگرچه ممکن است شلوغ به نظر برسد، اما برداشت کال آو دیوتی موبایل از این سبک به طور غیرقابل انکاری هیجان‌انگیز است.

نوشته ۵۰ بازی جنگی اندروید؛ از کال آو دیوتی موبایل تا مدرن کمبت ۵ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala