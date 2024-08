بازی Vampire Bloodlines 2 با تاخیر در نیمه‌ی اول ۲۰۲۵ منتشر می‌شود

بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines به عنوان یک بازی اکشن نقش‌آفرینی بر اساس بازی رومیزی Vampire: The Masquerade در سال ۲۰۰۴ این سری را آغاز کرد. در این بازی بازیکنان در نقش یک خون آشام در لس آنجلس قرار می‌گیرفتند. روایت منشعب، مسائل اخلاقی بی‌شمار و خط داستانی جذاب آن، Vampire: The Masquerade – Bloodlines را به یک کلاسیک کالت تبدیل کرده است که هنوز هم بعد از ۲۰ سال محبوبیت خاص خود را دارد.

از آن زمان تاکنون بازی‌های مختلفی از دنیای Vampire: The Masquerade الهام گرفته‌اند اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند حس و حال این اثر را مانند Bloodlines به تصویر بکشند. هرچند این وسط Bloodlines 2 به عنوان مورد انتظارترین اقتباس جدید این بازی رومیزی، روند توسعه مطلوبی را طی نکرده و اخیرا نیز با یک تاخیر جدید مواجه شده است که طبیعتا بسیاری از طرفداران را ناراحت خواهد کرد.

ماتیاس لیلیا (Matias Lilia)، معاون مدیرعامل ناشر بازی، پارادوکس اینتراکتیو (Paradox Interactive) در یک ویدیوی منتشر شده از پشت صحنه بازی گفت:

ما با استودیوی The Chinese Room تصمیم گرفتیم که زمان توسعه را گسترش دهیم. این تصمیم به استودیوی سازنده زمان بیشتری می‌دهد تا روی بازی تمرکز کند تا بهترین Bloodlines 2 ممکن را ارائه کند. بازی در حال حاضر در مسیر خوبی قرار دارد و سازندگان تصمیم گرفته‌اند که کیفیت نهایی را به تاریخ انتشار ترجیح دهند.

الکساندر اسکیدمور (Alexander Skidmore)، کارگردان خلاقیت بازی، افزود:

تیم ما در The Chinese Room از زمان باقی مانده برای بهبود بازی و اطمینان از کیفیت آن استفاده خواهد کرد، در حالی که تعدادی از اعضای تیم کارشان زودتر تمام خواهد شد و این به آن‌ها اجازه می‌دهند روی چیز‌هایی کار کنند که ممکن است برایشان وقت نداشته باشیم. اکنون می‌توانیم پایان‌های بیشتری را به بازی اضافه کنیم و به آن اجازه دهیم داستان شخصی‌تری داشته باشد. زمان اضافی همچنین به ما امکان می‌دهد تا به بازخورد نسخه‌های دمو در آزمایشگاه تحقیقاتی کاربران خود بپردازیم و همچنین به بازخورد‌هایی که از همه شما در پاسخ به ویدیوهای منتشر شده دریافت کرده‌ایم، رسیدگی کنیم.

این بازی در سال ۲۰۲۵ برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود.

