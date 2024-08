بازی Path of Exile 2 اواخر پاییز در دسترس قرار می‌گیرد؛ تریلر جدید آن را ببینید

این بازی در سبک و سیاق سری دیابلو ساخته شده و نسخه اول آن به دلیل مکانیک‌های نبرد پیچیده و سیستم‌های پایان بازی گسترده شهرت دارد. تریلر جدید نسخه دوم، برخی از صحنه‌های سینمایی باورنکردنی بازی را در کنار سیستم مبارزه و تعدادی از دشمنان بازی نشان می‌دهد. به طور کلی به نظر می‌رسد که این دنباله تقریباً تمام جنبه‌های نسخه اصلی را اصلاح و بهبود می‌بخشد و در عین حال مکانیک‌های تازه‌ای مانند سیستم جدید Skill Gem را نیز معرفی می‌کند.

نسخه‌ دسترسی زودهنگام Path of Exile 2 چندین بار به تعویق افتاده است، بنابراین جای تعجب نیست که به شدت مورد انتظار مخاطبان شناخته شده است. جالب است بدانید که تا پیش از این، بازیکنان Path of Exile اگر می‌خواستند با دوستان خود بازی کنند به چندین دستگاه نیاز داشتند، اما اکنون Path of Exile 2 حالت کوآپ لوکال را معرفی کرده و همچنین از قابلیت کراس پلی پشتیبانی می‌کند.

بازی دارای دوازده کلاس شخصیتی است. در حالی که هر یک از انواع کلاس‌ها بر سبک بازی متفاوتی تمرکز می‌کنند، آن‌ها فقط یک نقطه شروع هستند و شما می‌توانید مهارت‌های بسیاری از کلاس‌ها را با هم ترکیب کنید تا شخصیت‌ایده‌آل خود را بسازید. همچنین هر یک از دوازده کلاس شخصیت، سه تخصص خاص خود را دارد. از سوی دیگر یک درخت مهارت با ۱۵۰۰ مهارت به شما امکان می‌دهد تجربه گیم‌پلی خود را به طور کامل شخصی‌سازی کنید

در Path of Exile II، هر منطقه از کمپین شامل یک رویارویی با باس است و بهتر است بدانید که بیش از صد باس وجود دارد که باید در حین عبور از مراحل با آن‌ها مبارزه کنید و همه آن‌ها مکانیک‌های منحصربه‌فردی برای یادگیری و شکست دارند. در پایان کمپین شش مرحله‌ای Path of Exile II، به محتوای آخر بازی دسترسی خواهید داشت که می‌تواند مدت زیادی شما را سرگرم نگه دارد. تیم سازنده اعلام کرده که این بازی اثری Pay to Win نخواهد بود و به ارائه آپدیت‌ها برای هر دو بازی در آینده ادامه خواهد داد. به عبارتی هر دو بازی مجموعه کاملا رایگان هستند و خرید‌ها بین دو بازی مشترک است.

