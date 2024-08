بازی ایندیانا جونز آذر ماه برای ایکس‌باکس و پی‌سی منتشر می‌شود؛ عرضه روی PS5 در ۲۰۲۵

در این بازی که توسط سازندگان سه بازی اخیر سری ولفنشتاین ساخته شده، باید یکی از بزرگترین اسرار تاریخ را کشف کنید. این بازی ماجراجویی اول شخص و تک‌نفره بین رویداد‌های Raiders of the Lost Ark و The Last Crusade جریان دارد. بازی در سال ۱۹۳۷ جریان دارد و نیرو‌های شوم در حال جست‌و‌جوی کره‌ی زمین برای کشف راز قدرت باستانی متصل به دایره‌ی بزرگ هستند و تنها یک نفر می‌تواند آن‌ها را متوقف کند که کسی نیست جز ایندیانا جونز.

شما در نقش این باستان‌شناس مشهور که به خاطر هوش بالا و شوخ طبعی‌اش معروف است، در نبردی با نیرو‌های دشمن به سراسر جهان سفر خواهید کرد تا اسرار یکی از بزرگترین اسرار تمام دوران را کشف کنید. گیم‌پلی بازی ترکیبی پویا از عناصر خطی در کنار نقشه‌های باز برای کاوش است که پر از تله‌های مرگبار و پازل‌های مختلف است.

در تریلر منتشر شده شاهد حضور تروی بیکر در نقش ایندیانا هستیم. او که به بیشتر خاطر نقش‌آفرینی در نقش جوئل از سری لست آو آس شناخته می‌شود، در این تریلر بیان می‌کند که از بچگی طرفدار این سری بوده و نقش‌آفرینی در نقش شخصیت اصلی مجموعه برایش ارزش زیادی دارد. تریلر بازی شامل بخش‌هایی از گیم‌پلی نظیر مبارزه با دست خالی، مبارزه با شلاق که اصلی‌ترین ابزار ایندیانا محسوب می‌شود و نیم نگاهی به پازل‌ها و محیط‌های بازی است. با توجه به تریلرهایی که تاکنون از بازی دیده‌ایم، به طور کلی به نظر می‌رسد که با اثر جذابی روبرو باشیم که می‌تواند طرفداران این مجموعه را راضی نگه دارد.

بازی Indiana Jones and the Great Circle در تاریخ ۹ نوامبر (۱۹ آذر) سال جاری برای ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. این بازی همچنین همچنین از طریق سرویس گیم پس در دسترس خواهد بود. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی نیز برای عرضه در بهار ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

