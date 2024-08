ببینید؛ تریلر جدید سریال لارا کرافت صحنه‌های اکشن آن را به نمایش می‌گذارد

پس از تولید چند فیلم لایو اکشن، طرفداران اکنون می‌توانند نگاهی اجمالی به ماجرا‌های لارا کرافت در قالب انیمیشن داشته باشند. این انیمیشن سریالی بر اساس توم ریدر لجندز نیست و در مدت زمان نامشخصی پس از وقایع بازی Shadow Of The Tomb Raider، آخرین بازی مجموعه و آخرین نسخه از سه‌گانه‌ی Survivor Trilogy، رخ می‌دهد. Legend Of The Tomb Raider ظاهرا سعی خواهد کرد که شکاف بین آخرین بازی‌ها را که در آن‌ها لارا با دوستانش به ماجراجویی می‌رود و مجبور می‌شود برای بقا بجنگد تا لارای کلاسیک که به تنهایی خطرناک‌ترین موقعیت‌ها را جست‌وجو می‌کند، پر کند.

در حالی که نتفلیکس هنوز در مورد داستان اطلاعات زیادی منتشر نکرده است، اما طرفداران می‌دانند که وقتی یکی از عتیقه‌های لارا از خانه‌ی کرافت دزدیده شود، همه چیز شروع می‌شود. در این سریال همچنین مردی با مو‌های خاکستری وجود دارد که احتمالا به گذشته‌ی لارا یا خانواده‌ی او مرتبط است، هرچند همه چیز فعلا در حد حدس و گمان است.

اگرچه در اینجا تاکید بر مدرن‌ترین نسخه‌ی لارا خواهد بود، اما به نظر نمی‌رسد که طرفداران بازی‌های قدیمی ناامید شوند، زیرا می‌توان چند اشاره به نسخه‌های کلاسیک‌ را در تریلر مشاهده کرد. از طرفی احتمالا با یک سریال به اصطلاح آبکی روبرو نباشیم زیرا به تریلر منتشر شده مسیر ترسناک‌تری را برای این مجموعه انتخاب می‌کند که باید جذاب باشد.

گفتنی است که اقتباس‌های توم ریدر هنوز به سطحی از کیفیت نرسیده‌اند که هم طرفداران و هم تماشاگران معمولی سینما را کاملا راضی کنند و موفقیت در این زمینه این کار سختی است، زیرا سبک توم ریدر به شکلی است که در مدیوم بازی‌های ویدیویی بیشتر از سینما و تلویزیون جواب می‌دهد. با این حال نتفلیکس میزبان سریال‌های اقتباسی عالی با امثال کسلوانیا و آرکین بوده است و اینکه سازندگان کسلوانیا روی این سریال نیز کار می‌کنند، موجب دلگرمی است.

سریال Tomb Raider the Legend of Lara Croft در تاریخ ۱۰ اکتبر (۱۹ مهر) در نت‌فلیکس منتشر می‌شود. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Destructoid

