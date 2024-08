رونمایی MSI از نسخه World of Warcraft کارت گرافیک RTX 4070 SUPER GAMING

کمپانی تایوانی MSI با همکاری Blizzard از نسخه جدیدی از کارت گرافیک RTX 4070 رونمایی کرده است. این کارت گرافیک ۱۲ گیگابایتی به مناسبت بیست ساله شدن بازی World of Warcraft و انتشار نسخه The War Within در تعداد محدودی به بازار عرضه شده است. اهالی دنیای World of Warcraft این روزها بیستمین سالگرد عرضه این […]

۰۹:۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

