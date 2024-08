پوستر فیلم Bambi: The Reckoning بامبی خوفناک را نشان می‌دهد

پوستر فیلم Bambi: The Reckoning بامبی خوفناک را نشان می‌دهد
۱۴۰۳/۰۶/۰۷

به تازگی پوستری برای فیلم ترسناک Bambi: The Reckoning منتشر شده که در آن بامبی خوفناک به نمایش گذاشته می‌شود. تیم سازنده فیلم‌های Winnie the Pooh: Blood and Honey تصمیم گرفتند تا دنیای سینمایی و ترسناک خودشان بر اساس کاراکترهای کلاسیک و کودکانه به نام Poohniverse را گسترش بدهند و دو فیلم جدید به نام Pinocchio: Unstrung و Bambi: The Reckoning را در دست توسعه دارند. در همین راستا نیز به تازگی پوستری برای Bambi: The Reckoning منتشر شده که نیم نگاهی از شخصیت اصلی داستان را به نمایش می‌گذارد و در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید. سازندگان این اثر سینمایی بیان کردند که این اثر سینمایی را در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به فروش رساندند و احتمالا به زودی تریلری از آن منتشر خواهد شد. فیلم Bambi: The Reckoning این اثر سینمایی داستان یک مادر و پسر را دنبال می‌کند که ماشینشان خراب می‌شود و در ادامه به هدفی برای بامبی تبدیل می‌شوند، یک آهوی غمگین و جهش یافته که در کشتاری خونین برای انتقام مرگ مادرش است. دن آلن سکان کارگردانی این اثر سینمایی ترسناک بر اساس انیمیشن بامبی را برعهده دارد. رکسان مکی، تام مولهرون، نیکلا رایت، سمیرا مایتی و الکس کوک از جمله بازیگران حاضر در این اثر سینمایی ترسناک هستند. ریس وارینگتون فیلم‌نامه این فیلم را نوشته و محصولی از کمپانی ITN Studios و Jagged Edge Productions است. این اثر سینمایی بخشی از دنیای سینمایی در حال گسترش Poohniverse است که در آینده شامل فیلم Peter Pan’s Neverland Nightmare و فیلم Pinocchio Unstrung خواهد بود و همچنین آثاری ترسناک بر اساس زیبای خفته، شخصیت مد هتر و همچنین شخصیت خرگوش از Winnie-The-Pooh: Blood and Honey نیز ساخته خواهند شد. همه این کاراکترها نیز در فیلم سینمایی Poohniverse: Monsters Assemble در کنار هم قرار خواهند گرفت، فیلمی که برداشتی مشابه با فیلم انتقام‌جویان است. منبع: bloody-disgusting

