۸ سلاح کال آف دیوتی که گیمرها عاشق شان بودند

تا به حال و در بازی‌های کامپیوتری، سلاحی بوده که از قدرت بیش از حد آن شگفت زده شوید؟ سلاحی که وقتی آن را در دست می‌گیرید، مطمئن باشید هیچکس جلودار شما نیست. در این مقاله ۸ تا از بهترین سلاح‌های سری بازی‌های Call of Duty را معرفی می‌کنیم که هر گیمری را به وجد می‌آورد. سلاح‌های مخوفی که سازندگان بازی call of duty در نسخه‌های جدیدتر، آن‌ها را متعادل‌تر ساختند تا تجربه بازی برای گیمرها جذاب‌ترشود. در ادامه با معرفی بهترین تفنگ‌های بازی کال آف دیوتی همراه ما باشید.

۸. S6 Stingrayدر بازی Black Ops 4، کابوس دشمنان

S6 Stingray یک تفنگ تاکتیکی بود که با دو گلوله پشت سر هم شلیک می‌کرد و قدرت تخریب بسیار بالایی داشت. دقت و کنترل عالی این سلاح، استفاده از آن را بسیار آسان می‌کرد. اما این تمام ماجرا نبود؛ یک قابلیت ویژه به نام «اپراتور مد» به این تفنگ قدرت انفجاری وحشتناکی می‌داد که مقابله با آن تقریبا غیر ممکن بود.

مشکل اصلی S6 Stingray این بود که فقط از طریق جعبه‌های غنیمت بازی قابل دسترسی بود. برای به دست آوردن این جعبه‌ها باید چالش‌های زیادری را پشت سر می‌گذاشتید یا در سیستم سطح‌بندی بازی پیشرفت می‌کردید. اما باز هم شانس دریافت این سلاح بسیار کم بود و بسیاری از بازیکنان مجبور بودند برای افزایش شانس خود، جعبه‌های بیشتری بخرند. این موضوع باعث شد که S6 Stingray به یک سلاح پولی تبدیل شود. اگرچه در بازی‌های بعدی قدرت این سلاح را کاهش دادند، اما باز هم یک کابوس جدی برای دشمنان بود.

۷. NV4 در بازی infinite warfare، افسانه‌ای و خاطره‌انگیز

تفنگ NV4 یکی از پرکاربردترین سلاح‌های بازی Infinite Warfare بود که به دلیل تطبیق‌پذیری و سهولت استفاده بالا محبوبیت زیادی کسب کرد. این بازی همچنین دارای انواع مختلف سلاح با آمار متفاوت بود که برخی از آن‌ها صرفا مزایای نمایشی داشتند؛ اما نسخه افسانه‌ای Flatline ازNV4، به این تفنگ قدرتمند برد نامحدود بخشید. بازیکنان می‌توانستند در نقطه شروع خود مستقر شده و با دقت لیزری دشمنان را در هر کجای نقشه و با هر فاصله‌ای از بین ببرند.

۶. BAL-27 در بازی Advanced Warfare، ماشین کشتار

تفنگ BAL-27 در بخش چندنفره بازی Advanced Warfare یک قاتل قدرتمند بود. نسخه پایه این سلاح که نرخ آتش بالا و زمان کشتن سریعی داشت، اما بازیکنان می‌توانستند با استفاده از جعبه‌های غنیمت این سلاح را تجهیز کنند تا کشنده‌تر و موثرتر شود.

بازی Advanced Warfare علاوه بر معرفی حرکات پیشرفته، سیستم آزاردهنده جعبه‌های غنیمت را هم به سری کال آف دیوتی اضافه کرد. این جعبه‌ها را می‌توانستید با بازی کردن به دست آورید، اما برای افزایش شانس، امکان خرید آن‌ها هم وجود داشت. قدرت بالای نسخه‌های ارتقا یافته اسلحه BAL-27 باعث شد بسیاری از بازیکنان احساس کنند برای رقابت باید پول خرج کنند.

نسخه Obsidian Steed قدرت تخریب این سلاح را به شدت افزایش داد، در حالی که نسخه Inferno نرخ آتش و دقت شلیک آن را بهبود بخشید. این دو نسخه BAL-27 را به یک ماشین کشتار تبدیل کردند. بازیکنان بدون این نسخه‌ها احساس ضعف می‌کردند و کسانی که موفق به دریافت آن‌ها نشده بودند، حسرت زیادی می‌خوردند.

۵. ۲۰۵ Brecci در بازی Black Ops3، مرگ سریع

تفنگ ۲۰۵ Brecci در بازی بلک آپس ۳ یک شات‌گان نیمه‌اتوماتیک قدرتمند بود که فقط با دو تیر هر هدفی را می‌انداخت. مهم نبود که از نزدیک یا دور شلیک کنید، دقت این سلاح همیشه بالا بود. علاوه بر این، خشاب بزرگی داشت و به بازیکنان اجازه می‌داد تا بدون وقفه به دشمنان شلیک کنند. به همین دلیل، این سلاح به سلاحی محبوب در سری بازی‌های کال آف دیوتی تبدیل شد. سازندگان بازی هم هرگز قدرت این تفنگ را کاهش ندادند.

۴. ACR در بازی Modern Warfare 2، فرشته مرگ

ACR در بازی Modern Warfare 2 به عنوان محبوب‌ترین تفنگ شناخته می‌شد. دلیل این محبوبیت، دقت و قدرت بالای این سلاح در هر فاصله‌ای بود، بدون اینکه بازیکن مجبور شود برای کنترل آن زحمت زیادی بکشد. این تفنگ آنقدر راحت و کاربرپسند بود که با نصب یک دوربین ساده، بازیکنان می‌توانستند با دقت بسیار بالایی دشمنان را از فواصل دور هدف قرار دهند. به همین دلیل، ACR یکی از آسان‌ترین و موثرترین تفنگ‌ها در کل سری بازی کال آف دیوتی به حساب می‌آید.

۳. MP40 در بازی Call of Duty: World at War، مسلسلی برای کشتار

MP40 یک مسلسل دستی بود که نسبت به نسخه‌های دیگر این سلاح در بازی‌های دیگر، خیلی قوی‌تر بود. از همان اول بازی، همه بازیکن‌ها به این سلاح دسترسی داشتند و این یعنی داشتن یک مسلسل دستی خیلی خوب که در هر فاصله‌ای می‌توانست دشمن ا از پا دربیاورد. با اضافه کردن خشاب ۶۴ تایی و قابلیت بهبود دقت، این سلاح حتی قوی‌تر هم می‌شد.

۲. M16A4 در Modern Warfare نسخه ۲۰۰۷، قاتل محبوب

تفنگ تک‌تیر M16A4 در بازی اصلی Modern Warfare اسلحه‌ای باورنکردنی بود. این سلاح به دلیل لگد اندک و قدرت آتش موثر در فواصل مختلف، بسیار مورد توجه قرار گرفت. حتی پس از بازسازی بازی Modern Warfare در سال ۲۰۱۶، اسلحه M16A4 همچنان در بخش چند نفره یک تهدید جدی برای دشمنان محسوب می‌شد.

۱. Akimbo مدل ۱۸۸۷در بازی Modern Warfare 2، شکست‌ناپذیر

هر گیمر قدیمی کال آف دیوتی که به دنبال سلاح‌های ابرقدرت باشد، قطعا تفنگ‌های ساچمه‌ای مدل ۱۸۸۷ را به یاد می‌آورد که در سال ۲۰۰۹ در بازی Modern Warfare 2 به میدان آمدند و سر و صدای زیادی به پا کردند. Modern Warfare 2 یکی از نامتعادل‌ترین قسمت‌های سری کال آف دیوتی بود، اما هیچ سلاحی به اندازه این جفت تفنگ ساچمه‌ای که با حرکتی شبیه به فیلم ترمیناتور ۲ دوباره پر می‌شدند، حس شکست‌ناپذیری را به بازیکنان نمی‌داد. این سلاح‌ها با قدرت آتش بالا و برد غیرمنتظره خود، بازیکنان را در سراسر نقشه شکار می‌کردند، انگار که با یک تک‌تیرانداز در حال نبرد هستند. حتی بعد از کاهش قدرت Akimbo مدل ۱۸۸۷، این تفنگ‌ها همچنان یک تهدید جدی بودند که بازیکنان را مجبور می‌کرد تا فاصله‌شان با این تفنگ را کم کنند.

سلاح‌های قابل تقدیر

در بحث سلاح‌های قدرتمند کال آف دیوتی، نمی‌توان از لانچر ضمیمه شده به تفنگ‌های تهاجمی در Modern Warfare 2 چشم‌پوشی کرد. این لانچر را می‌توانستید به هر تفنگی وصل کنید و با کمترین تلاش، سریعا دشمنان را از پا درآوردید. ترکیب لانچر با قابلیت «ارتش یک نفره» در بازی، مهمات بی‌نهایت در اختیارتان می‌گذاشت.

البته سلاح‌های قدرتمند دیگری هم در تاریخ کال آف دیوتی وجود داشته است. مثل AS VAL در Modern Warfare 2019 یا OSA در Infinite Warfare. امروزه سازندگان بازی کال آف دیوتی، متوجه سلاح‌های بیش از حد قوی می‌شوند و آن‌ها را تعدیل می‌کنند تا لذت بازی از بین نرود اما روزهای ابتدایی کال آف دیوتی همیشه به خاطر سلاح‌های فوق‌العاده قدرتمند و نامتعادلش در خاطره گیمرها باقی می‌ماند.

معرفی شرکت فالنیک، اسپانسر این محتوا

فالنیک ایران اچ پی با ۳۰ سال سابقه مرجع تخصصی سرور، شبکه، مایکروسافت CRM و خدمات IT در ایران است که قوی‌ترین زیرساخت IT را برای شما فراهم می‌کند. فالنیک به‌عنوان واردکننده رسمی سرورهای HP فعالیت می‌کند اما خدمات و محصولات متنوعی دارد که پازل IT سازمان‌ها را کامل می‌کند؛ از سرور و استوریج تا گارانتی سرور و خدمات پس از فروش. برای آشنایی بیشتر با شرکت فالنیک (iran hp) می‌توانید روی لینک کلیک کنید. همچنین در تصویر زیر لیست کامل محصولات و خدمات این شرکت قابل مشاهده است.