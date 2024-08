ببینید؛ بازی جدید مجموعه‌ی Dark Pictures معرفی شد

پس از چندین سال پرداختن به بازی‌های واقعیت مجازی، استودیوی بریتانیایی سوپرمسیو گیمز (Supermassive Games) که بیشتر به خاطر کارش روی بازی Until Dawn شناخته می‌شود، در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که با سری جدیدی از بازی‌ها یعنی همان دارک پیکچرز به ژانر ماجرایی سینمایی بازخواهد گشت. این سری آنتولوژی دارای قسمت‌هایی با داستان‌های مستقل است که موضوعات و مضامین ترسناک مختلفی را پوشش می‌دهد. اولین نسخه از این سری، Man of Medan در سال ۲۰۱۹ بود و در سال‌های پس از آن سه نسخه‌ی دیگر نیز از آن منتشر شد.

پس از اتمام فصل اول مجموعه، سوپرمسیو گیمز اعلام کرد که این مجموعه را با اولین نسخه از فصل دوم خود وارد حوزه‌ی علمی تخیلی می‌کند. البته این نسخه در یک صحنه در پایان The Devil in Me فاش شده بود اما جزئیات زیادی از آن در دسترس نبود. حال سوپرمسیو گیمز در جریان گیمزکام از این بازی جدید رونمایی کرده است و با توجه به آنچه در آخرین تریلر این بازی نشان داده شده است، به نظر می‌رسد که تا حدودی از Dead Space الهام گرفته است.

این بازی که در آینده‌ای اتفاق می‌افتد که در آن زمین در حال تبدیل شدن به مکانی غیرقابل قابل سکونت بوده و بشریت در جست‌وجوی سیاره‌ای جدید است تا آن را خانه‌ی جدید خود بنامد. داستان بازی اعضای خدمه‌ای در یک سفینه‌ی فضایی به نام Casseiopia را روایت می‌کند که پس از یک فرود تصادفی ناگوار، خود را در Tau Ceti f، سیاره‌ای دور که ۱۲ سال نوری از زمین فاصله دارد، می‌یابند. در حالی که خدمه‌ی این سفینه‌ تلاش می‌کنند زنده بمانند، متوجه می‌شوند که یک موجود بیگانه‌ی در حال تغییر شکل، در کمین آن‌ها وجود دارد و آن‌ها را یکی یکی می‌کشد و به شکل آن‌ها نیز درمی‌آید.

با حضور بازیگر هالیوود، لاشانا لینچ (Lashana Lynch) در نقش فضانورد پیشگام، این بازی ترسناک سینمایی بقا را با انتخاب‌های معنادار و داستانی جذاب ترکیب می‌کند. لینچ در فیلم‌هایی نظیر باب مارلی و زمانی برای مردن نیست، هنرنمایی کرده است.

بازی دایرکتیو ۸۰۲۰ در سال ۲۰۲۵ برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی می‌شود. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته ببینید؛ بازی جدید مجموعه‌ی Dark Pictures معرفی شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala