حال طبق چیزی که اعلام شده سونی قصد دارد هورایزن فوربیدن وست (Horizon Forbidden West) را از اشتراک پلی‌استیشن پلاس جدا بکند. اینکه چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد هنوز مشخص نیست ولی در هفته‌های آینده باید شاهد حذف شدن این بازی از عناوین اشتراک پلی‌استیشن پلاس باشیم.

در حال حاضر بازی فوربیدن وست که توسط خود شرکت سونی عرضه شده، در کنار بازی نیر رپلیکانت (Nier Replicant) در لیست آخرین فرصت برای تجربه (Last Chance To Play) قرار دارد. جدا شدن فوربیدن وست از اشتراک پلی‌استیشن پلاس تنها چند ماه پس از جدا شدن زیرو داون (Zero Dawn) بازی قبلی هورایزن از این اشتراک اتفاق افتاد و یک حرکت عجیب از طرف سونی است.

لیست بازی‌هایی که از اشتراک سونی به زودی حذف خواهند شد به شرح زیر است:

Horizon Forbidden West

Marvel’s Midnight Suns

Dragon Ball Xenoverse 2

Alien Isolation

NieR Replicant

Spiritfarer

Star Ocean: The Divine Force

Cloudpunk

Star Ocean: integrity and faithlessness

Star Ocean: Till the End of Time

Star Ocean: The Last Hope

Star Ocean: First Departure R

این حرکت سونی یک حرکت بسیار عجیب در زمینه اشتراک گیمینگ است. به دلیل اینکه یکی از نکات مثبت هر دو اشتراک‌های رقیب وجود بازی‌های شرکت سونی و مایکروسافت به صورت دائم روی این اشتراک‌ها است. برای مثال مایکروسافت هرگز بازی‌های خود را از اشتراک گیم‌پس حذف نخواهد کرد و این حرکت سونی کمی آن را عقب می‌اندازد.

بحث اصلی اینجاست که استراتژی هر دو شرکت در اشتراک‌ها متفاوت است ولی تا الان در زمینه اشتراک گیم‌پس عملکرد بهتری داشته است. به دلیل اینکه مایکروسافت به خوبی می‌داند که یکی از دلایلی که گیمرها ایکس‌باکس را خریداری می‌کنند همین اشتراک گیم‌پس است. در نتیجه این شرکت به قدرتمند بودن این اشتراک نیاز دارد.

از طرفی سونی ماجرای اشتراک را چندان جدی نگرفته است. اول از همه بازی‌های انحصاری از روی اول در اشتراک‌های سونی حضور ندارند که در گیم‌پس از روز اول شاهد عرضه بازی‌های انحصاری هستیم. دوم اینکه تفاوت میان حالت‌های مختلف اشتراک سونی بسیار زیاد است و ارزش خرید برخی از حالت‌ها را زیر سؤال می‌برد.

حال با حذف دو عدد از عناوین انحصاری سونی از اشتراک پلاس شما متوجه می‌شوید که این شرکت کاربران خود را می‌شناسد. در اصل کاربران و طرفداران سونی بازی‌های انحصاری این شرکت را خریداری کرده و نیازی به اشتراک برای تجربه آن‌ها ندارند. به همین دلیل است که سونی تصمیم گرفته تا بازی‌های انحصاری هورایزن را از این اشتراک حذف بکند به دلیل اینکه مخاطبان کمی دارند. با این حال عدم حضور بازی‌های انحصاری می‌تواند به اعتبار اشتراک‌های پلاس آسیب وارد بکند.

