تصویر جدیدی از سریال The Rings Of Power منتشر شد

تصویر جدیدی از سریال The Rings Of Power منتشر شد امیررضا نوذرپور ۱۷:۰۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷

تصویر جدیدی از سریال The Rings Of Power منتشر شده که می‌توانید آن را مشاهده کنید. در این تصویر کیران هایندز را می‌بینیم که در نقش یک جادوگر تاریک جدید بازی می‌کند؛ جادوگری تاریک و قدرتمند که نیت‌های او در هاله‌ای از ابهام است و لشکری از پیروان جادوگر را در اختیار دارد که هر فرمان او را بدون شرط اجرا می‌کنند. این تصویر را در ادامه مشاهده کنید. کیران هایندز برای بازی در فیلم Belfast در جشنواره‌های اسکار و بفتا نامزد شد و در فیلم‌هایی مثل There Will Be Blood و In Bruges حضور داشته است. او همچنین در سریال Game Of Thrones نقش‌آفرینی کرده است. فصل دوم سریال The Rings of Power در تاریخ ۲۹ اوت (۸ شهریور) پخش خواهد شد. منبع: Deadline

