تریلر انیمه lord of the rings منتشر شد

جهان Middle-Earth در تریلر جدیدی که وارنر بروز از انیمه Lord of the Rings The War of the Rohirrim منتشر کرده، بسیار متفاوت به نظر می‌رسد.

شرکت وارنر بروز اولین تریلر مربوط به پروژه‌ی پریکوئل انیمیشنی ارباب حلقه‌ها، با عنوان Lord of the Rings the War of the Rohirrim را منتشر کرد. این انیمه توسط کنجی کامیاما، که پیش از این Blood the Last Vampire و Ghost in the Shell Stand Alone Complex را مدیریت کرده بود، کارگردانی خواهد شد. وقایع داستان این اثر ۱۸۳ سال پیش از سه‌گانه‌ی فیلم اوریجینال رخ می‌دهند. پیتر جکسون نیز به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان اجرایی حضور خواهد داشت.

بر اساس توضیحات رسمی این اثر، انیمه‌ی جدید “سرنوشت خاندان هلم همرهند، پادشاه افسانه‌ای روحان، را بیان خواهد کرد.” شرح کامل این پروژه به این صورت است که:

حمله‌ی ناگهانی وولف، یک ارباب دانلندینگ بی‌رحم و باهوش که به دنبال انتقام مرگ پدرش است، همه چیز را به هم می‌ریزد. هلم و مردم وی مجبور می‌شوند تا تصمیمی حیاتی بگیرند. آنها باید در مقابل این ارباب بی‌رحم، در دژ هورن باگ، ایستادگی کنند. هورن باگ دژی عظیم و قدرتمند است که بعدها با نام هلمز دیپ شناخته خواهد شد. هرا، دختر هلم که خود را در شرایطی به شدت خطرناک می‌بیند، باید از قدرت اختیار خود برای مقاومت علیه دشمنی مرگبار استفاده کند. این دشمن هدف اصلی خود را نابودی کامل جهان هرا قرار داده است.

حداقل شاهد یکی از صداهای آشنا و محبوب حاضر در جهان ارباب حلقه‌ها خواهیم بود. میراندا اوتو نقش ایوین را باری دیگر ایفا خواهد کرد. اشخاصی چون برایان کاکس در نقش روحان، گایا وایز در نقش هرا و لوک پاسکوآلینو در نقش وولف نیز در لیست بازیگران حضور خواهند داشت. The War of the Rohirrim در تاریخ ۱۳ دسامبر (۲۳ آذر)، در سینماهای سر تا سر آمریکا، اکران خواهد شد. در کل سال ۲۰۲۴، سال شلوغی برای فرنچایز Lord of the Rings بود.

منبع: The Verge