از نظر بازی‌های ماجراجویی مبتنی بر روایت، استودیوی DON’T NOD Entertainment نامی کاملا شناخته شده در میان طرفداران این سبک است. پس از اینکه Life is Strange به موفقیت بزرگی تبدیل شد و یک مجموعه را به وجود آورد، DON’T NOD با آثار مشابهی مانند Tell Me Why و Lost Records: Bloom & Rage به کار خود ادامه داد.

بازی Lost Records: Bloom & Rage قصد دارد با ظاهر، احساس و شخصیت‌های به یاد ماندنی، طرفداران Life is Strange را مجذوب خود کند. در داستان این بازی جدید آمده که تابستان جادویی سال ۱۹۹۵ برای دوستانی دبیرستانی با نام‌های کت (Kat)، سوان (Swann)، نورا (Nora) و آتم (Autumn) فراموش نشدنی خواهد بود چرا که ۲۷ سال بعد از عدم ارتباط با یکدیگر، سرنوشت آن‎‌ها را دوباره به هم پیوند داده تا با رازی که مدت‌ها فراموش شده بود روبرو شوند.

تریلر جدید بازی نگاهی به گیم‌پلی آن از جمله پیمایش بین خطوط زمانی بازی یعنی سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۲۲، با استفاده از دوربین فیلم‌برداری سوان برای فیلم‌برداری از رویدادها در حین انتخاب دیالوگ در بازی، ارائه می‌کند. ما همچنین سیستم گفت‌وگوی پویای بازی را می‌بینیم که می‌تواند بر اساس جایی که نگاه می‌کنید و آنچه می‌گویید، تغییر کند. Don’t Nod اعلام کرده که بازیکنان می‌توانند انتخاب کنند که حتی برخی شخصیت‌ها را نادیده بگیرند و این باعث می‌شود مکالمات واقعی‌تر و انتخاب‌ها مهم‌تر از همیشه باشد.

گفتنی است که در ژوئن، استودیوی سازنده عرضه‌ی بازی را از سه ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۴ تا اوایل سال ۲۰۲۵ به تعویق انداخت تا از همزمانی انتشار با بازی جدید Life is Strange جلوگیری کند. در حالی که Don’t Nod این سری را خلق کرده، اسکوئر انیکس به عنوان صاحب امتیاز آن، استودیوی دک ناین را موظف به توسعه‌ی Life Is Strange: Double Exposure کرده که برای انتشار در اکتبر امسال برنامه‌ریزی شده است.

بازی Lost Records: Bloom & Rage در دو قسمت در تاریخ ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن) و ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) سال جاری برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. در همین حال، سازندکان اعلام کرده‌اند که با Maximum Entertainment همکاری می‌کنند تا Lost Records: Bloom & Rage را به صورت دیسکی روی پلی‌استیشن ۵ عرضه کنند. تاریخ انتشار این نسخه به‌زودی اعلام خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

