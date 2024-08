فصل جدید Rainbow Six Siege با نام Operation Twin Shells معرفی شد

شرکت یوبیسافت (Ubisoft) از فصل Operation Twin Shells و اپراتور مدافع جدید به نام Skopos برای بازی Rainbow Six Siege رونمایی کرد. Skopos نخستین اپراتور یونانی بازی بوده و در اصل یکی از قدیمی‌ترین اپراتورهای Rainbow به شمار می‌رود. او پیش‌تر در Rainbow Six: Rogue Spear و Rainbow Six 3: Raven Shield حضور داشته است. […]