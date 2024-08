رونمایی MSI از نسخه World of Warcraft کارت گرافیک RTX 4070 SUPER GAMING

۱۸:۵۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷

کمپانی تایوانی MSI با همکاری Blizzard از نسخه جدیدی از کارت گرافیک RTX 4070 رونمایی کرده است. این کارت گرافیک ۱۲ گیگابایتی به مناسبت بیست ساله شدن بازی World of Warcraft و انتشار نسخه The War Within در تعداد محدودی به بازار عرضه شده است. اهالی دنیای World of Warcraft این روزها بیستمین سالگرد عرضه این بازی را جشن گرفته‌اند. در همین رابطه MSI با همکاری Blizzard از کارت گرافیک RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM نسخه مخصوص این بازی رونمایی کرده است. بر اساس گزارش رسانه های معتبر سخت افزار این کارت گرافیک در تعداد محدودی روانه بازار شده تا گیمرها لحظات فوق‌العاده‌ای را در بازی‌ها با قدرت پردازنده گرافیکی RTX 4070 SUPER تجربه کنند. پشتیبانی از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند ۳.۵ DLSS و Ray Tracing کیفیت گرافیکی عالی و گیم پلی روان را در اختیار گیمرها قرار می‌دهد.در طراحی این کارت گرافیک از رنگ‌های آبی و طلایی استفاده شده تا دنیای باشکوه World of Warcraft را در ذهن کاربران تداعی کند. همچنین MSI از پلیت‌های با طرح و رنگ بازی World of Warcraft برای این کارت گرافیک استفاده کرده که می‌توان آنها را مطابق با سلیقه خود تغییر داد. لازم به ذکر است قطعات MSI در حال حاضر با گارانتی معتبر ۳۶ ماهه گرین در بازار داخلی موجود هستند.

منبع متن: gamefa