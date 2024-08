نقدها و نمرات فصل چهارم سریال Only Murders in the Building

نقدها و نمرات فصل چهارم سریال Only Murders in the Building علی محمدپناه ۱۹:۳۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷

منتقدان نقدهای خودشان برای فصل چهارم سریال Only Murders in the Building را منتشر کردند. سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان» یکی از سریال‌های بسیار موفق سرویس آنلاین هولو به شمار می‌رود که در طول سه فصل گذشته خودش توانسته با داستان‌سرایی جنایی و معمایی توجه مخاطبان و طرفداران بسیار زیادی را جلب کند و حالا نیز چهارمین فصل از این سریال نیز پخش شده است. منتقدان بر این باور هستند که سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان» بار دیگر با فصلی فرامتنی‌تر و با حضور چهره‌های مشهور بیشتر بازگشته و توانسته روند این سریال برای تبدیل شدن به یکی از لذت‌بخش‌ترین و دلنشین‌ترین سریال‌ها را ادامه بدهد. تاکنون در وب سایت راتن تومیتوز ۴۰ نقد برای فصل چهارم سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان» منتشر شده که امتیاز ۹۸ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که بر اساس ۲۲ نقد منتشر شده برای آن است. در ادامه نظر برخی از منتقدان برتر جهانی درباره این اثر را مشاهده می‌کنید. نظر منتقدان درباره فصل چهارم سریال Only Murders in the Building راتن تومیتوز | ۴۰ نقد – امتیاز ۹۸ درصد

| ۴۰ نقد – امتیاز ۹۸ درصد متاکریتیک | ۲۲ نقد – امتیاز ۸۰ از صد «۱۰۰/۱۰۰ The Guardian | منتقد: ریچل آروستی» سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان» همچنان یک نمونه نادر از یک سریال کمدی درام باقی مانده که هر دو مورد کمدی و درام را به شکلی عالی و فوق‌العاده ارائه می‌کند. «۸۰/۱۰۰ IGN | منتقد: سامانتا نلسون» پس از فصل کمی مشکل‌دار سوم، سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان» با تمرکز بیشتری روی معمای قتل و همچنین پیچیدگی درون شخصیت‌هایش بازگشته است. «۸۰/۱۰۰ Variety | منتقد: آلیسون هرمان» بخش‌ها و شخصیت‌های اضافه شده بسیار جالب توجه هستند اما باید گفت که فصل چهارم نسبت به فصول قبلی تمرکز و روحیه بیشتری دارد. «۷۰/۱۰۰ RogerEbert.com | منتقد: کریستینا اسکوبار» نتیجه ترکیب عناصر مختلف سبب شده تا بینندگان زمان بیشتری را با سه شخصیت اصلی سپری کنند که بسیار خوب است و در عین حال به سریال اجازه می‌دهد تا جوک‌های خوبی را نیز ارائه کند. «۶۷/۱۰۰ IndieWire | منتقد: بن تراورز» فصل چهارم سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان» هنوز هم سرگرم‌کننده و خنده‌دار است و به خوبی ساخته شده و بازیگران نیز نقش‌آفرینی خوبی داشتند. این اثر همچنین به اندازه کافی باهوش است که تمرکز را روی سه شخصیت اصلی داستان بگذارد، سه شخصیتی که ما بیشتر به آن‌ها اهمیت می‌دهیم.

