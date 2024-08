اطلاعاتی از روند توسعه بازی بعدی The Witcher منتشر شد

شرکت CD Projekt امروز گزارش مالی مربوط به نیمه نخست ۲۰۲۴ را منتشر کرد و در آن اطلاعات جدیدی از روند توسعه The Witcher Polaris اعلام شد.

Michał Nowakowski، یکی از مدیران CD Projekt چنین گفت:

کار روی Polaris [اسم رمز نسخه بعدی The Witcher] در حال پیشرفت است. تیم توسعه توانسته قدم بزرگی در پروسه بردارد و به این خاطر به‌زودی پروژه وارد توسعه کامل می‌شود. نیمه نخست امسال دوره پرکاری برای شعبه بوستون بوده است. این شعبه در حال ساخت Orion، عنوان جدید جهان Cyberpunk می‌باشد.

هم‌اکنون ۴۱۰ نفر روی The Witcher Polaris کار می‌کنند. سی‌دی پراجکت از آوریل تا پایان جولای ۹ کارمند جدید استخدام کرده که این ۹ نفر روی پروژه‌های Polaris، Orion و Sirius (اسپین‌آف چندنفره از سری The Witcher که توسط The Molasses Flood ساخته می‌شود) شروع به کار کرده‌اند. سایر تغییرات در کارمندان اختصاص داده شده را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید:

اخبار بازی ، بازی ویدیویی

CD Projekt, CD Projekt Red, The Witcher 4

منبع متن: gamefa