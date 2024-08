اولین تصویر از شخصیت ثینگ در پشت صحنه فیلم The Fantastic Four: First Steps منتشر شد

به تازگی تصویری از پشت صحنه فیلم The Fantastic Four: First Steps منتشر شده که شخصیت ثینگ را نشان می‌دهد. بن گریم یا ثینگ یکی از شخصیت‌های برجسته گروه چهار شگفت‌انگیز به شمار می‌رود که قرار است در فیلم جدید این گروه نیز حضور داشته باشد، فیلمی که اتفاقات آن در دنیای سینمایی مارول جریان […]

اولین تصویر از شخصیت ثینگ در پشت صحنه فیلم The Fantastic Four: First Steps منتشر شد علی محمدپناه ۰۹:۲۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

به تازگی تصویری از پشت صحنه فیلم The Fantastic Four: First Steps منتشر شده که شخصیت ثینگ را نشان می‌دهد. بن گریم یا ثینگ یکی از شخصیت‌های برجسته گروه چهار شگفت‌انگیز به شمار می‌رود که قرار است در فیلم جدید این گروه نیز حضور داشته باشد، فیلمی که اتفاقات آن در دنیای سینمایی مارول جریان دارد و عنوان آن The Fantastic Four: First Steps است. فیلم سینمایی «چهار شگفت‌انگیز: گام‌های نخست» برای چندین سال است که در دست توسعه قرار دارد و حالا بازیگران آن در حال فیلم‌برداری بخش‌های خودشان هستند و در این میان نیز تصویر و ویدیویی از پشت صحنه فیلم‌برداری این اثر سینمایی منتشر شده که شخصیت ثینگ را نشان می‌دهد. فیلم The Fantastic Four First Steps این اثر سینمایی بخشی از فاز ششم دنیای سینمایی مارول به شمار می‌رود و تصویر و ویدیوی تازه منتشر شده نیز نشان می‌دهد که چطور شخصیت ثینگ قرار است در این اثر سینمایی به تصویر کشیده شود؛ سازندگان علاوه بر کمک گرفتن از جلوه‌های کامپیوتری، ظاهرا از ماسک و گریم نیز استفاده می‌کنند. نقش شخصیت ثینگ را در این اثر سینمایی، ابن ماس بکراک به تصویر می‌کشد که در این تصویر صورتش مشخص نیست. همانطور که در این تصویر می‌بینید، این بازیگر لباسی بسیار حجیم به تن کرده و چندین نفر در حال گذاشتن ماسک شخصیت ثینگ روی صورت وی هستند. دستکش‌هایی برای ظاهر سنگی و خشن شخصیت ثینگ نیز در دستان این بازیگر دیده می‌شود. فیلم سینمایی «چهار شگفت‌انگیز: گام‌های نخست» قرار است در تاریخ ۲۵ ژوئیه سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۳ مرداد ۱۴۰۳) روی پرده سینماها اکران شود. منبع: screenrant

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Marvel, The Fantastic Four, The Fantastic Four: First Steps

منبع متن: gamefa