آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Inside Out 2 تا Only Murders in the Building علی محمدپناه ۱۰:۰۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

این آخر هفته قرار است به معرفی چهارمین فصل از سریال Only Murders in the Building و انیمیشن Inside Out 2 بپردازیم. سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان» از جمله سریال‌های برتر سرویس آنلاین هولو به شمار می‌رود که تا به امروز توانسته عملکرد بسیار خوبی داشته باشد و تحسین منتقدان و بینندگان را کسب کند و حالا نیز فصل چهارم آن از راه رسیده است، فصلی که بار دیگر با تحسین منتقدان همراه شده و بینندگان نیز مطمئناً از تماشای آن لذت می‌برند. در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» به سراغ معرفی عاشقانه The Greatest Hits می‌رویم و پس از آن نیز جدیدترین فیلم نیکلاس کیج یعنی فیلم مهیج و ترسناک Longlegs را معرفی خواهیم کرد. در پایان نیز از انیمیشن سینمایی مورد انتظار Inside Out 2 خواهیم گفت. فصل چهارم سریال Only Murders in the Building فصل چهارم سریال Only Murders in the Building عوامل سازنده: سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان» اثری در ژانر کمدی، درام و معمایی به شمار می‌رود که توسط استیو مارتین و جان هافمن خلق شده است. سه فصل ابتدایی سریال از سرویس آنلاین هولو پخش شده و قسمت‌های فصل چهارم آن نیز به صورت هفتگی از همین سرویس آنلاین عرضه خواهند شد. داستان و بازیگران: در فصل چهارم سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان»، سه شخصیت اصلی داستان پس از اینکه پادکست خودشان را به پایان رساندند، برای جشن گرفتن به آپارتمان چارلز می‌آیند اما متوجه می‌شوند که ساز به قتل رسیده است. در همین حین نیز آن‌ها به لس‌آنجلس می‌روند تا با سازندگان فیلم اقتباسی از پادکستشان آشنا شوند. همانند سه فصل قبلی سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان» نقش سه شخصیت اصلی داستان را بار دیگر استیو مارتین، مارتین شورت و سلنا گومز بازی می‌کنند. در کنار آن‎ها نیز بازیگرانی از فصول قبلی حضور خواهند داشت که برجسته‌ترین آن‌ها نیز مریل استریپ است. بازیگران جدیدی نیز در فصل چهارم حضور خواهند داشت که شامل یوجین لوی، زک گالیفیاناکیس و ایوا لانگوریا است. آیا فصل چهارم سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان» ارزش دیدن دارد؟ سریال «فقط قتل‌های درون ساختمان» در طول سه فصل ابتدایی خودش که از سرویس آنلاین هولو پخش شده بود، توانست مورد توجه مخاطبان بسیار زیادی قرار بگیرد و تحسین منتقدان را برانگیزد. از همین رو، انتظار و هیجان برای فصل چهارم آن بسیار زیاد است. اگر از آن دسته مخاطبانی هستید که از تماشای سه فصل ابتدایی این مجموعه لذت بردید، مسلماً تماشای فصل چهارم آن را نیز دوست خواهید داشت. این در حالی است که با وجود اینکه فصل سوم سریال افت کیفیت داشت اما فصل چهارم آن توانسته عملکرد بسیار بهتری داشته باشد و تمرکز بیشتری روی سه شخصیت اصلی و معمای قتل بگذارد. همین نیز یک تجربه تماشای بسیار دلنشینی را رقم می‌زند. فیلم The Greatest Hits فیلم The Greatest Hits عوامل سازنده: فیلم «بهترین ملودی‌ها» اثری در ژانر عاشقانه و فانتزی به شمار می‌رود که نویسندگی و کارگردانی آن را ند بنسون برعهده داشته است. این اثر سینمایی محصولی از کمپانی سرچلایت پیکچرز به شمار می‌رود و در جشنواره فیلم South by Southwest اکران شده است. داستان و بازیگران: فیلم سینمایی «بهترین ملودی‌ها» داستان دختری به نام هریت با بازی لوسی بوینتون را دنبال می‌کند که عزادار نامزد فوت کرده خودش است و وقتی که به آهنگی خاص مرتبط با نامزدش گوش می‌دهد، به زمان گذشته سفر می‌کند. در کنار لوسی بوینتون، بازیگران دیگری نیز در این فیلم هنرنمایی می‌کنند که شامل جاستین اچ مین، دیوید کورنسوت و آستین کروت می‌شود. آیا فیلم «بهترین ملودی‌ها» ارزش دیدن دارد؟ فیلم سینمایی «بهترین ملودی‌ها» حول محور ایده بسیار جالب توجهی ساخته شده است اما سازندگان این اثر نتوانستند رویکردی شایسته را نسبت به این ایده در پیش بگیرند و محتوای فیلم نیز بیشتر روی احساسات‌گرایی متمرکز شده است. با این حال، باید گفت که بررسی فیلم از اینکه موسیقی چه نقشی در زندگی احساسی ما دارد، بسیار جالب‌توجه بوده است. فیلم سینمایی «بهترین ملودی‌ها» یک اثر عاشقانه است و نیازی نیست که تمام مراحل و بخش‌های داستان آن منطقی باشد اما با این وجود، مشکلاتی در این اثر سینمایی وجود دارند و این فیلم همانند یک یادآوری از آن است که داستان‌های عاشقانه بهتری وجود دارند که می‌توان به تماشای آن‌ها نشست. در هر صورت، فیلم ایده جالبی دارد و می‎‌توان از تماشای آن لذت برد. فیلم Longlegs فیلم Longlegs عوامل سازنده: فیلم «لنگ‌درازها» اثری در ژانر مهیج و ترسناک به شمار می‌رود که مسئولیت نویسندگی و کارگردانی آن را آزگود پرکینز برعهده داشته است و محصولی از کمپانی Neon به شمار می‌رود. داستان و بازیگران: اتفاقات فیلم «لنگ‌درازها» در دهه ۹۰ میلادی جریان دارد و داستان یک مأمور اف‌بی‌آی را دنبال می‌کند که وظیفه دارد تا یک قاتل زنجیره‌ای را دستگیر کند، قاتلی که مسئولیت قتل چندین خانواده در ایالت اورگان برعهده داشته است و این در حالی است که حضوری فیزیکی در جنایات وجود ندارد. در این اثر سینمایی بازیگرانی همچون مایکا مونرو، نیکلاس کیج، بلیر آندروود، آلیشیا ویت و داکوتا دالبی نقش‌آفرینی می‌کنند. آیا فیلم «لنگ‌درازها» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «لنگ‌درازها» در فضایی نگران‌کننده قرار دارد و این در حالی است که از اجرایی ترسناک و دلهره‌آور از نیکلاس کیج بهره می‌برد و همین نیز سبب شده تا یک فیلم ترسناک شیطانی باشد که به طور مؤثر قادر است تا وحشت و ترس را به بینندگان القا کند. با وجود اینکه موارد و عناصر متعددی در فیلم «لنگ‌درازها» گنجانده شده‌اند اما این اثر سینمایی همچنان مؤثر است و توانسته وحشت روان‌شناختی و فراطبیعی را به خوبی با هم ترکیب کند و طوری به نمایش بگذارد که همانند آن قبلاً دیده نشده است. این اثر جزئیات زیادی دارد اما روند آن به نحوی است که ممکن است مورد پسند همه افراد نباشد. انیمیشن Inside Out 2 انیمیشن Inside Out 2 انیمیشن Inside Out 2 با عبور از فیلم انتقام‌جویان دهمین فیلم پرفروش تاریخ شد عوامل سازنده: انیمیشن سینمایی «درون و بیرون ۲» اثری درباره بلوغ از استودیو انیمیشن سازی پیکسار است که دنباله‌ای برای انیمیشن اصلی آن محصول سال ۲۰۱۵ میلادی است و سکان کارگردانی آن را نیز کلسی مان برعهده داشته و فیلم‌نامه آن را نیز مگ لفاوه قلم زده است. داستان و صداپیشه‌ها: بازیگرانی همچون امی پوهلر، فیلیس اسمیت، لوئیس بلیک، دایان لین و کایل مک‌لاکلان نقش‌های خودشان از فیلم اول را در این انیمیشن سینمایی تازه بازآفرینی می‌کنند و این در حالی است که بازیگران جدیدی در این انیمیشن حضور دارند که صداپیشه شخصیت‌های جدید را برعهده دارند و شامل مایا هاک، آیو ادبیری، تونی هیل، لیزا لاپیرا و پل والتر هاوئزر است. انیمیشن سینمایی «درون و بیرون ۲» همانند فیلم نخست داستان احساسات رایلی را بازگو می‌کند که متوجه می‌شوند احساسات جدیدی از راه رسیده‌اند و قصد دارند تا کنترل ذهن رایلی را به دست بگیرند. آیا انیمیشن سینمایی «درون و بیرون ۲» ارزش دیدن دارد؟ انیمیشن سینمایی «درون و بیرون ۲» توانسته احساسات بیشتری از نوجوانان را به نمایش در بیاورد و همین نیز سبب شده تا جنبه‌های احساسی این اثر سینمایی در مقایسه با انیمیشن سینمایی اول بیشتر شده باشد و حس و حال دل‎انگیز آن اثر را تکرار کند. انیمیشن سینمایی «درون و بیرون ۲» از طراحی کاراکتر و انیمیشن سازی بسیار خوبی برخوردار است و استعاره‌ها به خوبی به کار گرفته شدند و شوخ‌طبعی‌ها نیز دلنشین و جالب هستند. این انیمیشن توانسته داستان بسیار تأثیرگذار و مهمی را درباره بلوغ و همانند فیلم Eighth Grade روایت کند. مطمئناً علاقه‌مندان به فیلم اول، از تماشای این اثر تازه لذت خواهند برد. منبع: گیمفا

