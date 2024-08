شخص جدیدی به بازیگران فیلم The Magic Faraway Tree پیوست

ربکا فرگوسن، از سریال Silo، به لیست بازیگران فیلم The Magic Faraway Tree، که اقتباسی از مجموعه‌ی کتاب‌های کودکان نوشته شده توسط انید بلایتون با همین نام است، اضافه شد.

فرگوسن نقش بانو اسنپ را بازی خواهد کرد. این شخصیت یک مدیر وحشتناک است. به گفته‌ی کارگردان این اثر، ربکا حضور قدرتمند و وحشتناکی روی صحنه دارد، یکی از بهترین بازیگران نسل خود است و حضور او در این فیلم فوق‌العاده و پرانرژی خواهد بود. ظاهراً کارگردان این اثر، بن گرگور، برای حضور فرگوسن در این فیلم بسیار هیجان‌‎زده است. اندرو گارفیلد و کلیر فوی در صدر لیست بازیگران The Magic Faraway Tree قرار دارند. این دو بازیگر نقش شخصیت‌های تیم و پالی تامسون را ایفا خواهند کرد. شخصیت‌های مذکور یک زوج هستند که با یکدیگر ازدواج کرده‌اند و به اطراف شهر انگلیس نقل مکان می‌کنند. بت، جو و فرن کودکان این زوج هستند. این خانواده درختی جادویی پیدا می‌کنند که آنها را به سرزمینی جادویی می‌برد.

چه کسانی در لیست بازیگران فیلم The Magic Faraway Tree حضور دارند؟

یکی از شناخته‌شده‌ترین اشخاص حاضر در سینمای انگلیس، بدون شک، سایمون فارنبی است.

افراد بسیاری در لیست بازیگران این اثر حضور دارند. نیکولا کولان در نقش شخصیت سیلکی، نانسو آنوزی در نقش کاراکتر مون فیس، جسیکا گانینگ در نقش بانو واش الات، داستین دمری-برنز در نقش شخصیت مرد ماهیتابه‌ای، مارک هیپ در نقش کاراکتر آقای اوم بوم بوم، اولیور کریس در نقش آقای واتزایزنیم حضور خواهند داشت. بازیگران دیگری نیز چون جنیفر ساندرز، هیران آبیسکیرا و پیپا بنت وارنر نیز ایفای نقش خواهند کرد.

خلاصه‌ی داستانی رسمی منتشر شده به شرح زیر است:

پس از رسیدن خانواده‌ی کلیدی ما به اطراف شهر، بچه‌های خانواده درختی جادویی پیدا می‌کنند. این درخت ساکنین جادویی و خارق‌العاده‌ای دارد. شخصیت‌هایی چون مون فیس، سیلکی، بانو واش الات و مرد ماهیتابه‌ای با بچه‌ها دیدار می‌کنند. در نقاط بالایی درخت، بچه‌ها به سرزمینی باورنکردنی و پر از فانتزی می‌روند. لذت‌ها و چالش‌های بیشماری در این ماجراجویی قرار دارند که خانواده را به همدیگر نزدیک‌تر می‌کند. این خانواده ارزش واقعی خود برای یکدیگر را درک می‌کنند.

گرگور مسئولیت کارگردانی The Magic Faraway Tree را به عهده دارد. نویسنده‌ی فیلم‌نامه‌ی این اثر سایمون فارنبی افسانه‌ای، از گروه Them There، خواهد بود. پیپا هریس، نیکولاس براون، دنی پرکینز و جین هوکز نیز تهیه‌کنندگان این اثر هستند. پروسه‌ی فیلمبرداری The Magic Faraway Tree در انگلستان، توسط استودیوی شین فیلد، آغاز شده است و هنوز تاریخ انتشاری نداریم.

منبع: ComingSoon