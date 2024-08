عرضه Stalker: Legends of the Zone برای نینتندو سوییچ تایید شد

استودیوی اوکراینی GSC Game World اعلام کرد Stalker: Legends of the Zone، که شامل سه بازی کلاسیک Stalker است، در ماه نوامبر برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. این یعنی سه نسخه Shadow of Chornobyl ،Clear Sky و Call of Pripyat همگی بر روی پلتفرم اصلی نینتندو منتشر خواهند شد و کاربران می‌توانند این بازی‌ها […]