تریلر جدیدی برای فیلم Terrifier 3 منتشر شد

فیلم Terrifier 3 قسمت بعدی در این سری اسلشر محبوب و جدید است که توسط دیمین لئون نوشته و کارگردانی خواهد شد.

همه‌ی طرفداران سری از بازگشت دیوید هاوارد تورنتون باری دیگر به نقش Art the Clown معروف بازمی‌گردد. Terrifier 3 نیز ماه اکتبر امسال در آمریکا اکران خواهد شد. Art the Clown باری دیگر ساکنین شهر Miles County، که در خواب آرامش‌بخش عصر کریسمسی خود هستند، را با شورش وحشتناک و پر از قتل و خونریزی خود آشنا می‌کند. بازیگرانی چون لارن لاورا، الیوت فولام، سامانتا اسکافیدی، آنتونلا رز، مارگارت آن فلورنس، برایس جانسون، الکسا بلیر، میسون مکارتیا، کریسی فاکس، کلینت هاوارد، جان آبراهامز، دنیل روباک، جیسون پاتریک و حتی کریس جریکو از جهان کشتی کج در این فیلم ایفای نقش خواهند کرد.

فیلم Terrifier 3 چگونه خواهد بود؟

لئون از سال ۲۰۰۸ تاکنون مشغول نوشتن داستان‌های مختلف برای Art the Clown بوده است. همه چیز از حضور اول این کاراکتر در فیلم کوتاهی به نام The 9th Circle شروع شد. فیلم کوتاه بعدی Terrifier نام داشت و در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. این کاراکتر ابتدا توسط مایک جیانلی و قبل از بازنشستگی او بازی شده بود. عناوین Terrifier و The 9th Circle هر دو در فیلم All Hallows’ Eve که در سال ۲۰۱۳ ساخته شده، حضور دارند. در سال ۲۰۱۶ بود که دلقک وحشتناک ما اولین فیلم کامل خود را در Terrifier 1 به دست آورد. سال ۲۰۲۲ نیز Terrifer 2 را به همراه داشتند. همین دنباله بود که توانست به فروش عظیمی در گیشه دست پیدا کند. فیلم دوم این سری توانست با بودجه‌ی ۲۵۰ هزار دلاری خود، ۱۵.۷ میلیون دلار فروش داشته باشد.

لئون پیش از این در X به Terrifier 3 اشاره کرد. به گفته‌ی او، این قسمت یکی از وحشتناک‌ترین صحنه‌های سری را خواهد داشت. وی اینگونه نوشت که:

من می‌توانم صادقانه بگویم که الان یکی از بزرگ‌ترین و وحشتناک‌ترین صحنه‌های تاریخ فرنچایز Terrifer را فیلمبرداری کردیم. هیچوقت باور نمی‌کنید چه کسی نتوانست این صحنه را تحمل کند. پشت صحنه خنده‌دار خواهد بود. بی‌صبرانه منتظرم تا آن را مشاهده کنید.

Terrifer 3 در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۰ مهر ۱۴۰۳)، در سینماهای آمریکا، اکران خواهد شد.

منبع: ComingSoon