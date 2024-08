بازی We Harvest Shadows در سبک مزرعه‌داری ترسناک معرفی شد؛ گیم‌پلی آن را ببینید

در این بازی که به طور همزمان عناصر شبیه‌ساز کشاورزی و ترسناک را در خود جای داده است، بازیکنان کنترل گرت را به دست می‌گیرند، فردی از شهر که تا پایان عمر خود را به مزرعه‌ای متروکه تبعید کرده است. به نوعی او فکر می‌کند که دنیا بدون او بهتر است. او هر روز جدید فهرست کار‌های جدیدی را به همراه دارد. بازیکنان باید خانه‌شان را درست کنند، از دام‌ها مراقبت و مزرعه‌شان را بهبود ببخشند اما در خلوت شب، شرایط تغییر کرده و ظاهرا نیرویی شوم در مزرعه پرسه می‌زند.

این بازی با الهام گرفتن از بازی‌های ترسناک روان‌شناختی به سبک پی‌تی و آثار اول شخص داستانی به سبک What Remains of Edith Finch، سعی می‌کند که در عین واحد هم آرامش بخش و هم ترسناک باشد. جالب است بدانید که به دلیل داشتن مکانیک‌های کشاورزی، برخی حتی آن را Animal Crossing با لنزی ترسناک خطاب می‌کنند که چیز تقریبا جدیدی است که توسط خالق The First Tree ساخته می‌شود.

انزوای شخصیت We Harvest Shadows همچنین به موازات افزایش محبوبیت بازی‌های این سبک مانند Animal Crossing: New Horizons و Stardew Valley در سال‌های اخیر است. این آثار شبیه‌ساز با حال و هوای آرام‌بخش و ساعت‌ها محتوا، در طول همه‌گیری راه فرار بسیاری برای دوری از شرایط وخیم دنیا بودند و حال We Harvest Shadows به خوبی می‌تواند آن انزوا را به تصویر بکشد، البته اگر سازنده مانند بازی قبلی خود روی این بازی جدید نیز وقت و تلاش زیادی انجام دهد. هرچند که این بازی با توجه به نوع گرافیک و مکانیزم‌های مختلف، نسبت به The First Tree پیچیدگی بیشتری از منظر تولید دارد.

این بازی برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نامشخص عرضه خواهد شد. همچنین تاریخ انتشار آن نیز تا این لحظه مشخص نشده است.

منبع: Gematsu

