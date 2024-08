فهرست تروفی‌‌های بازی Astro Bot فاش شد

فهرست تروفی‌‌های بازی Astro Bot منتشر شد. این عنوان شامل ۲۴ تروفی برونز، ۱۷ تروفی نقره‌ای و ۲ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: Astro-nomical! Earned all Trophies. Well done and see you in Astro’s next adventure! Unforgettable! Recovered the Mothership’s Memory. Solid Performance Recovered the Mothership’s SSD. Doing It For You Recovered the Mothership’s […]

فهرست تروفی‌‌های بازی Astro Bot فاش شد محمد حسین کریمی ۲۱:۲۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

PlayStation 5 ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، فهرست تروفی و اچیومنت Astro Bot, Sony, Team Asobi منبع متن: gamefa