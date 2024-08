۲۰ بازی ترسناک برتر پلی‌استیشن ۵؛ از رزیدنت اویل ۴ تا الن ویک ۲

۲۰. Fatal Frame: Maiden of Black Water

تهیه‌کننده: Koei Tecmo/ سازنده: Koei Tecmo

سال انتشار: ۲۰۱۴

داستان پنجمین نسخه از سری فتال فریم در یک جزیره‌ی کوهستانی می‌گذرد و ماجرای یوری کوزوکاتا، زن جوانی را دنبال می‌کند که برای بررسی ناپدید شدن مرموزانه‌ی خواهر و برادرش به شهر خود بازمی‌گردد. همانطور که یوری عمیق‌تر در اسرار تاریک جزیره می‌کاود، افسانه‌ای وحشتناک را در مورد گذشته‌ی جزیره کشف می‌کند. مکانیک اصلی گیم‌پلی فتال فریم یعنی استفاده از دوربین برای گرفتن ارواح و بیرون راندن آن‌ها همچنان وجود دارد. در واقع لنز دوربین به عنوان یک سلاح عمل می‌کند و به بازیکنان اجازه می‌دهد تا موجودات شبح را شکست دهند. در نهایت بازی همچنین در ایجاد فضایی سرد فوق‌العاده عمل کرده و محیط‌های بازی اغلب تاریک، کلاستروفوبیک و پر از صدا‌های دلهره‌آور هستند.

۱۹. Little Nightmares II

تهیه‌کننده: Bandai Namco Entertainment / سازنده: Tarsier Studios

سال انتشار: ۲۰۲۱

لیتل نایتمرز ۲ دنباله‌ای تخیلی و ترسناک برای نسخه‌ی قبلی خود است. در این بازی بازیکنان مونو (Mono) را کنترل می‌کنند، پسر جوانی که در سفری در دنیایی پیچیده پر از موجودات عجیب و غریب و معما‌ است و البته در این راه تنها نیست چرا که دوست او به نام سیکس، او را در مسیر کشف رازهای این دنیا دنبال می‌کند. بازی دارای جلوه‌های بصری خیره‌کننده و ترسناک و یک موسیقی دلهره‌آور است که فضای وهم‌انگیزش را تقویت می‌کند. عناصر پلتفرمر و حل معما چالش برانگیز هستند اما شما را خسته نمی‌کنند. محیط‌های بازی با دقت طراحی شده‌اند تا داستانی پیچیده و فراموش نشدنی را روایت کنند. در نهایت می‌توان گفت که اگر از نسخه‌ی قبل لذت برده‌اید، این نسخه نیز می‌تواند شما را حتی بیشتر سرگرم کند.

۱۸. Visage

تهیه‌کننده: SadSquare Studio / سازنده: SadSquare Studio

سال انتشار: ۲۰۲۰

ویزاژ یک بازی ترسناک روانشناختی است که در سال ۲۰۲۰ توسط یک تیم کوچک کانادایی منتشر شد و به سرعت به دلیل تشابه‌ی خود با پی‌تی شناخته شده. علی رغم اینکه این بازی در این سبک معروف است اما اغلب نادیده گرفته می‌شود و به اندازه‌ی دیگر آثار ترسناک در این سبک مانند Layers of Fear و Observer یاد نمی‌شود. با این حال این دلیل نمی‌شود که آن را تجربه نکنید. در این بازی در یک خانه‌ی متروکه‌ی بزرگ، بازیکنان به کاوش در راهرو‌های تاریک می‌پردازند و در حالی که در محیطی ترسناک و غیرقابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند، با محیط اطراف خود تعامل دارند. این بازی به صورت استادانه‌ای شما را به وحشت می‌اندازد و برای به پایان رساندن آن اصلا کار آسانی نخواهید داشت.

۱۷. Bramble: The Mountain King

تهیه‌کننده: Merge Games / سازنده: Dimfrost Studio

سال انتشار: ۲۰۲۳

این بازی ماجراجویی جذاب که از افسانه‌های نورس الهام می‌گیرد، از عناصر ترسناک نیز بهره برده و از این نظر مشابه‌ی آثاری مانند اینساید (Inside) و لیتل نایتمرز (Little Nightmares) است. بازی که توسط یک استودیوی کوچک سوئدی ساخته شده است و داستان اوله (Olle)، پسر جوانی را روایت می‌کند که در ماموریتی تاریک برای نجات خواهر ربوده شده‌اش از دست یک ترول بدجنس است و در این راه با موجودات باستانی نورس روبرو می‌شود. این بازی با دنیای جذاب و مکانیک‌های گیم‌پلی منحصر به فرد خود، به یکی از بهترین بازی‌های ماجراجویی سال ۲۰۲۳ تبدیل شد و عناصر ترسناک آن هرچند کم هستند، اما تاثیر خود را می‌گذارند.

۱۶. Apsulov: End of Gods

تهیه‌کننده: Angry Demon Studio / سازنده: Angry Demon Studio

سال انتشار: ۲۰۱۹

بازی Apsulov: End of Gods اساطیر اسکاندیناوی و سبک علمی تخیلی را به طرز ماهرانه‌ای در هم می‌آمیزد تا یک تجربه‌ی سرگرم‌کننده را خلق کند. داستان خوب بازی باعث شده است که آن را از داستان‌های تکراری که اغلب در سبک وحشت دیده می‌شود، متمایز کند. این بازی علی رغم راهرویی بودن، دارای موجوداتی ترسناک و داستانی جذاب است که آن را به انتخابی مناسب برای طرفداران سبک ترسناک تبدیل می‌کند. علاوه‌بر این، فضای جذاب بازی با جلوه‌های بصری پرجزئیات و جلوه‌های صوتی گوش‌نواز آن که به طور کامل بازیکنان را در دنیای Apsulov غرق می‌کند، تاثیرگذارتر شده است. از طرفی خط داستانی بازی پر از پیچش است تا بازیکنان را همیشه مجذوب خود نگه دارد. در نهایت مانند بیشتر بازی‌های ترسناک، این بازی نیز دارای تعداد زیادی معما است که به اندازه‌ی کافی چالش‌برانگیز هستند.

۱۵. House of Ashes & The Devil in Me

تهیه‌کننده: Bandai Namco Entertainment / سازنده: Supermassive Games

سال انتشار: ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲

مجموعه بازی The Dark Pictures Anthology یک سری از بازی‌های اکشن و هیجان‌انگیز با عناصر ترسناک است که نباید ار آن‌ها غافل شوید. بازی House of Ashes به عنوان سومین بازی از این مجموعه، بازیکنان در سفری پر از دلهره در یک معبد باستانی و نفرین شده‌ی بین‌النهرینی غوطه‌ور می‌کند، در حالی که باید تلاش کنند از برخورد‌های خطرناک با انسان‌ها و موجودات ماوراء طبیعی جان سالم به در ببرند. استودیوی سوپرمسیوگیمز با این بازی یک اثر بصری فوق‌العاده را ارائه داده و از قابلیت‌های فنی پلی‌استیشن ۵ برای ارائه‌ی یک تجربه‌ی سینمایی بی‌نظیر بهره می‌برد. علاوه‌بر این، داستان پر شاخ و برگ بازی با پایان‌های مختلف بازیکنان را درگیر خود نگه می‌دارد. از سوی دیگر بازی The Devil in Me که آخرین قسمت این مجموعه است به همان اندازه‌ی نسخه‌های قبلی خوب عمل کرده و علی رغم برخی انتقاد‌هاهمچنان سطح بالایی از تعلیق را حفظ می‌کند.

۱۴. Do Not Open

تهیه‌کننده: Perp Games / سازنده: Nox Noctis

سال انتشار: ۲۰۲۲

بازی Do Not Open ممکن است مورد علاقه‌ی همه نباشد اما قطعا یک بازی ترسناک جذاب به حساب می‌آید. این بازی که توسط یک تیم توسعه‌دهنده‌ی کوچک اسپانیایی منتشر شده، بازیکنان را در نقش مایکل گورنگ، جانورشناس و متخصص همه‌گیری‌شناسی قرار می‌دهد که در نسخه‌ای مرموز از خانه‌ی خود به دام افتاده است. این خانه ممکن است در ابتدا خالی به نظر برسد، اما به سرعت یک تهدید فراطبیعی شروع به ظاهر شدن می‌کند که بازیکنان را در بازی آزار می‌دهد. این بازی بازیکنان را وادار می‌کند تا از تاکتیک‌هایی مانند پنهان‌ شدن استفاده کنند تا از رویارویی با موجودات ماوراء طبیعی که هر موجود زنده‌ای را هدف قرار می‌دهد جان سالم به در ببرند. برای اینکه بازی جذاب و چالش برانگیز باشد، معما‌ها به صورت تصادفی تولید می‌شوند که این ویژگی هر دور از بازی را منحصر به فرد می‌کند.

۱۳. In Sound Mind

تهیه‌کننده: Modus Games / سازنده: We Create Stuff

سال انتشار: ۲۰۲۱

بازی In Sound Mind دیدگاه منحصر به فردی را در مورد سبک وحشت ارائه می‌دهد که ممکن است در ابتدا غیر متعارف به نظر برسد و حتی ممکن است باعث ترسیدن شما نشود، اما این بازی خلاقیت بی‌حد و مرزی را به نمایش می‌گذارد که جامعه‌ی بازی‌ساز‌های مستقل به آن مشهور هستند. این بازی یک برداشت تازه از ترس روانشناختی است که بازیکنان را در روان آشفته‌ی یک فرد آشفته غوطه‌ور می‌کند که این شامل یک سفر فراموش نشدنی پر از پیچش و آشفتگی است که آن را از یکنواختی که بر این سبک غالب است، متمایز می‌کند. این بازی با ایده‌ی منحصر به‌ فرد خود و توجه به جزئیات، تجربه‌ی خاصی را ارائه می‌دهد که طرفداران سبک وحشت نباید آن را از دست بدهند. بازیکنان مجذوب معما‌های خلاقانه‌ای می‌شوند که سطح مناسبی از سختی را بدون اینکه بیش از حد خسته‌کننده به نظر برسد فراهم می‌کنند. علاوه‌بر این، جلوه‌های بصری بازی با دقت طراحی شده‌اند و طراحی صدای استثنایی به غوطه‌ور شدن بازیکنان در این دنیای عجیب و غریب کمک می‌کند.

۱۲. Madison

تهیه‌کننده: Bloodious Games / سازنده: Bloodious Games

سال انتشار: ۲۰۲۲

بازی مدیسون تلاشی توسط استودیویی مستقل برای ارائه‌ی یک تجربه‌ی بازی ترسناک است. این بازی که توسط یک استودیوی مستقر در آرژانتین ساخته شده است، یک اثر ترسناک روانشناختی اول‌ شخص است که از بازی لغو شده‌ی پی‌تی الهام گرفته است. در این بازی بازیکنان شخصیتی به نام لوکا (Luca) را کنترل می‌کنند که برای تولد ۱۶ سالگی خود یک دوربین دریافت می‌کند و شروع به تجربه‌ی رویداد‌های ناراحت‌کننده‌ای می‌کند که مربوط به یک قاتلی سریالی در ۳۰ سال پیش است. بازی در یک خانه‌ی وسیع اتفاق می‌افتد و بازیکنان باید حقیقتی که در پشت یک مراسم شوم وجود دارد را کشف کنند. شاید احساس کنید مدیسون یکی دیگر از آن آثار ترسناک راهرویی معمولی است اما این اثر مکانیک جالبی را با دوربین خود برای تجربه‌ی وقایع معرفی می‌کند که در نوع خود کم نظیر است.

۱۱. Dead Space

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Motive Studio

سال انتشار: ۲۰۲۳

بازی فضای مرده (Dead Space) در نسل هفتم بازی‌های ویدیویی، یک بازی پیشگامانه بود. یک دهه بعد، این بازی در سال ۲۰۲۳ بازسازی شد و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. این بازی که شامل تغییرات بصری و کنترل‌های بهبود یافته و در عین حال حفظ عناصر اصلی بود، توانست طرفداران قدیمی و جدید را در عین واحد راضی نگه دارد، بدون اینکه چیزی را که نسخه‌ی اصلی را به یاد ماندنی می‌کرد، قربانی کند. در این بازی شما کنترل آیزاک کلارک (Isaac Clark)، مهندسی که به ماموریتی برای تعمیر سفینه‌ی فضایی‌ایشیمورا (Ishimura) فرستاده شده است را در دست می‌گیرید. مدت کوتاهی پس از رسیدن او، وقایع از کنترل خارج می‌شوند زیرا کشتی با موجودات ترسناک فرازمینی‌ای آلوده می‌شود. اکنون آیزاک باید برای زنده ماندن در کشتی ‌ایشیمورا بجنگد. با قرض گرفتن چندین عنصر کلیدی از آثار قدیمی سبک وحشت و بقا مانند رزیدنت ایول ۴، بازی فضای مرده یک تیراندازی سوم‌شخص علمی تخیلی وحشتناک است که بازیکن را تا انتها درگیر نگه می‌دارد.

۱۰. Tormented Souls

تهیه‌کننده: PQube / سازنده: Dual Effect

سال انتشار: ۲۰۲۱

بازی Tormented Souls تلاش‌های یک استودیوی مستقل را برای ارائه‌ی یک تجربه‌ی کلاسیک ترسناک نشان می‌دهد. این بازی با الهام گرفتن از جنبه‌های مختلف از دوران گذشته‌ی بازی‌های ترسناک، به بازی‌های قدیمی ادای احترام می‌کند. جنبه‌های مختلفی مانند کنترل‌های تانک، دوربین ثابت و اتمسفر سنگین مورد علاقه‌ی طرفداران آثار کلاسیک در بازی قرار گرفته‌اند. در این بازی، بازیکنان نقش کارولاین واکر (Caroline Walker) را بر عهده می‌گیرند در حالی که او در عمارت ترسناکی که به بیمارستان تبدیل شده است کاوش می‌کند تا حقیقت دختران دوقلوی گم شده را کشف کند. خط داستانی شبیه به بازی تحسین‌شده‌ی ترسناک روان‌شناختی سایلنت هیل ۲ (Silent Hill ۲) است، جایی که قهرمان داستان جیمز ساندرلند (James Sunderland) به دنبال همسر گم‌شده‌اش می‌گردد.

۹. Metro Exodus

تهیه‌کننده:Deep Silver / سازنده: ۴A Games

سال انتشار: ۲۰۱۹

بازی Metro Exodus یکی از بهترین بازی‌های ترس و بقای اول شخص سال‌های اخیر است. نسخه‌ی کامل این که به برای کنسول‌های نسل جدید توسعه یافته است، شامل بازی و تمام محتوای اضافی آن است و تجربه‌ی آن روی پلی‌استیشن ۵ ضروری است. داستان این بازی که در دنیایی پساآخرالزمانی می‌گذرد، ترکیبی متعادل از تیراندازی اول‌ شخص، مخفی کاری و جنبه‌هایی از ترس و بقا است. ممکن است که این اثر به اندازه بازی‌های تیراندازی اول‌شخص مانند نسخه‌های قبلی مترو یا رزیدنت ایول ۷ ترسناک نباشد، اما برخی از برخورد‌های ناگهانی با موجودات می‌تواند شما را وحشت‌زده کند. آنچه که این بازی را شایسته‌ی ذکر در این لیست می‌کند، سیستم ساخت و ساز آن است که یک لایه از استراتژی را به بازی اضافه می‌کند.

۸. The Callisto Protocol

تهیه‌کننده: Krafton / سازنده: Striking Distance Studios

سال انتشار: ۲۰۲۲

بازی The Calisto Protocol یکی بازی‌های ترسناک موردانتظار از سازندگان سابق دد اسپیس بود که خیلی‌ها مشتاق انتشار آن بودند. محصول نهایی بحثی پر سروصدا را برانگیخت که داستانی نافرجام داشت و عملکرد ضعیف بازی در پلتفرم‌های مختلف را مورد انتقاد قرار داد. با وجود این، بازی نباید به طور کامل کنار گذاشته شود زیرا همچنان دارای جلوه‌های بصری شگفت‌انگیز، صداگذاری تأثیرگذار و مبارزاتی هیجان‌انگیز است که تجربه‌ی لذت‌بخشی را برای شما به عنوان طرفداران آثار ترسناک ارمغان می‌آورد. در این بازی شما نقش جیکوب لی (Jacob Lee)، یعنی یک زندانی را بر عهده می‌گیرید و در حالی که با زندانیان آلوده روبرو می‌شوید، در راهرو‌های شوم یک مرکز تحقیقتاتی در یکی از قمر‌های سیاره‌ی مشتری حرکت می‌کنید. در نهایت هدف شما این است که اسرار مرموز این مرکز را در حالی که دائما خود را در برابر تهدید حملات زامبی‌ها محافظت می‌کنید، کشف کنید.

۷. The Quarry

تهیه‌کننده: ۲K / سازنده: Supermassive Games

سال انتشار: ۲۰۲۲

بازی The Quarry یک اثر هیجان‌انگیز ترسناک است که توسط ذهن‌های پشت مجموعه بازی The Dark Anthology ساخته شده است. اگر از طرفداران خشونت شدید هستید، این بازی مطمئناً شما را راضی خواهد کرد. شما کنترل نه مشاور نوجوان را در تلاشی برای زنده ماندن در شبی وحشتناک در کمپ تابستانی Hackett’s Quarry در دست بگیرید. به عنوان بازیکن، خود را در رویداد‌های غیرقابل پیش‌بینی غرق کنید که شما را در میخکوب می‌کند. آنچه تجربه‌ی بازی را بهتر می‌کند، تصمیمات استرس‌زایی هستند که باید بگیرید. نتایج ممکن است شما را نجات دهد یا نابود کند. استودیو Supermassive Games یک بار دیگر با جدیدترین بازی خود که از نظر بصری به اندازه‌ی آثار قبلی خود خیره‌کننده است بازیکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حالات چهره‌ی واقع‌گرایانه و جلوه‌های بصری خیره‌کننده تجربه‌ای شبیه به فیلم را ایجاد می‌کند که شما را ساعت‌ها در بازی غرق می‌کند.

۶. The Last of Us Part 1

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Naughty Dog

سال انتشار: ۲۰۲۲

کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که با سری لست آو آس آشنا نباشد. این بازی در دنیایی پساآخرالزمانی که توسط یک بیماری واگیردار قارچی ویران شده است، جریان داشته و داستان آن سفر جوئل (Joel) و الی (Ellie) را دنبال می‌کند که در سراسر کشور حرکت می‌کنند تا الی را برای درمان به یک بیمارستان برسانند. این بازی با داستانی جذاب و لحظاتی دردناک شما را به یک سفر عمیق می‌برد و شاید ترس مهم‌ترین جنبه‌ی آن نباشد اما نبرد‌هایی هیجان‌انگیز با دشمنان جهش‌یافته ارائه می‌دهد که در صدر آن‌ها، نبرد با کلیکرها قرار دارد که می‌تواند لرزه بر اندام شما بیندازد. در این میان نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، با بهبود جلوه‌های سمعی بصری خود نیز بر القای این حس ترس افزود.

۵. Martha is Dead

تهیه‌کننده: Wired Productions / سازنده: LKA

سال انتشار: ۲۰۲۲

بازی Martha is Dead دومین اثر استودیوی LKA Games در ژانر ترسناک روانشناختی است. داستان بازی در سال ۱۹۴۴ در توسکانی (Tuscany) ایتالیا می‌گذرد و در آن بازیکنان نقش جولیا (Giulia) را بازی می‌کنند که در تلاش است تا حقیقت مرگ خواهر دوقلویش را کشف کند. Martha is Dead با کاوش در مضامین روانشناختی متعدد، خود را به گوهری کمیاب در سبک وحشت تبدیل می‌کند. علاوه‌بر داستانی جذاب، بازی دارای جلوه‌های بصری چشم‌نوازی نیز است. سبک هنری فوق‌العاده زیبا، فضای ایتالیای جنگ‌زده را به خوبی به تصویر می‌کشد و تجربه‌ی کلی از بازی را بیش از پیش بهبود می‌دهد. بازیکنان همچنین از اینکه بازی دارای انواع معما‌های چالش برانگیز برای حل است، خوشحال خواهند شد. به طور کلی این اثر یک بازی ضروری برای طرفداران بازی‌های ترسناک روانشناختی است. سبک هنری خیره‌کننده، داستان جذاب و معما‌های چالش‌برانگیز آن، همگی در کنار هم قرار می‌گیرند تا یک تجربه‌ی بازی منحصربه‌فرد و فراموش‌نشدنی را ایجاد کنند.

۴. The Chant

تهیه‌کننده: Plaion / سازنده: Brass Token

سال انتشار: ۲۰۲۲

شاید بتوان The Chant را یک بازی شبیه به بازی Obscure: The Aftermath در نظر گرفت. این اثر مملو از احساس ناامیدی، ناراحتی و عدم اطمینان است و بازیکنان هرگز نمی‌دانند چه زمانی ممکن است یک هیولای ترسناک ظاهر شود. در این بازی شما در نقش جس (Jess)، زن جوانی بازی می‌کنید که تصمیم گرفته است تعطیلات آخر هفته‌اش را در یک جزیره‌ی مرموز و دورأفتاده بگذراند. اما با باز شدن دروازه‌ی Gloom، تعطیلات آرام او به سرعت به مبارزه‌ای برای بقا تبدیل می‌شود. برای عبور از مراحل بازیکنان باید از کرفتینگ بهره ببرند و آیتم‌های مختلف بسازند، چندین معما را حل کنند و با هیولا‌های گیاه مانندی که ما را به یاد سری Obscure می‌اندازند، مقابله کنند.

۳. Alan Wake 2

تهیه‌کننده: Microsoft Game Studios / سازنده: Remedy Entertainment

سال انتشار: ۲۰۱۰

الن ویک ۲ چندین سال پس از وقایع بازی اول شروع می‌شود و الن بار دیگر خود را در یک دنیای کابوس‌وار گرفتار می‌بیند. این بار اما تاریکی به نوعی موذیانه‌تر است و خطرات بیشتر شده است. بازیکنان سفری را در میان منطقه‌ای متروک و وحشتناک آغاز می‌کنند و اسرار یک نیروی شوم را کشف می‌کنند که سلامت عقل الن را تهدید می‌کند. از منظر گیم‌پلی بازی نسبت به نسخه‌ی قبل ترسناک‌تر شده و بازیکنان با موجودات وحشتناکی روبرو می‌شوند که در سایه‌ها کمین کرده‌اند و باید از هوش خود و انواع سلاح‌ها برای زنده ماندن استفاده کنند. محیط‌های بازی با تمرکز بر ایجاد حس ترس و انزوا، اتمسفر سنگینی دارند. در نهایت جلوه‌های بصری بازی در یک کلام فوق‌العاده بوده و موسیقی نیز در کنار صداگذاری عالی کار شده است.

۲. Resident Evil Village

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۲۰۲۱

بازی رزیدنت ایول ویلیج دنباله‌ی رزیدنت اویل ۷ است و سنت این ریبوت را ادامه می‌دهدو بازیکن را در سبک بقا و تیراندازی اول‌شخص قرار می‌دهد. بازی ماجرای ایتن وینترز (Ethan Winters) را دنبال می‌کند، در حالی که او به یک دهکده‌ی مرموز اروپایی در جست‌وجوی دختر گم‌شده‌اش سفر می‌کند. در طول راه، ایتن باید با گروهی از دشمنان ترسناک روبه‌رو شود و معما‌هایی را حل کند تا اسرار دهکده و نیرو‌های شوم ساکن آنجا را کشف کند. پایه و اساس رزیدنت اویل ۸ مانند باقی بازی‌های رزیدنت ایول است، یعنی ترکیبی از گیم‌پلی ترس و بقا و حل معما را ارائه می‌دهد که طرفداران قدیمی نیز عاشق آن شده‌اند. قدرت کار با اسلحه همراه با لحظات تعقیب بازیکنان توسط لیدی دیمیترسک در هر زمان، هیجانی دائمی را به بازی اضافه می‌کند. گرافیک بازی نیز در سطح خوبی قرار دارد و با محیط‌های پر جزئیاتی که از جنگل‌های وهم‌آور گرفته تا کلیسای جامع ترسناک را در بر می‌گیرد، شما را حسابی وحشت‌زده می‌کند. از طرفی تجربه‌ی نسخه‌ی هفتم نیز برای طرفداران این مجموعه پیشنهاد می‌شود.

۱. Resident Evil 4

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۲۰۲۳

رزیدنت ایول ۴ بازگشت موفقیت‌آمیز شاهکار ترس و بقای کپ‌کام در سال ۲۰۲۳ است که با جلوه‌های بصری و مکانیک‌های بهبود یافته توانست هم بازیکنان قدیمی و هم جدید را راضی نگه دارد. داستان این بازی شش سال پس از وقایع رزیدنت ایول ۲ جریان دارد و در آن ماموری به نام لیان اس کندی (Leon S Kennedy) به یک ماموریت هیجان‌انگیز برای یافتن و نجات دختر رئیس جمهور یعنی اشلی گراهام (Ashley Graham) فرستاده می‌شود. لئون در حین ماموریت خود با موجوداتی وحشتناک از جمله زامبی‌هایی با تشنگی سیری ناپذیری برای خون، روستاییانی آلوده به انگل، گرگ‌های تهاجمی که آن‌ها آلوده نیز شده‌اند و هیولا‌های مختلف دیگر روبرو می‌شود. به طور کلی کپ‌کام از قدرت فنی پلی‌استیشن ۵ برای بهبود تجربه‌ی گیم‌پلی و ارتقای آن به سطوحی جدید استفاده کرده است و در عین حال به ماهیت بازی اصلی وفادار مانده است.

منبع: Altar of Gaming

