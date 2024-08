انیمیشن Inside Out 2 محصول سال ۲۰۲۴ و ساخته کلسی من فیلم‌ساز آمریکایی است.

این فیلم در ادامه داستان انیمیشن Inside Out (محصول ۲۰۱۵) ساخته شد و توانست نقدهای مثبتی از سوی منتقدان دریافت کند. همچنین با فروش بیش از ۱/۵ میلیارد دلار به پرفروش‌ترین فیلم سال و دومین انیمیشن پرفروش جهان تبدیل شد.

در این قسمت از انیمیشن Inside Out با زندگی رایلی اندرسون (قهرمان داستان که حس‌ها در ذهن او زندگی می‌کنند) در دوران بلوغ و مشکلات آن همراه هستیم. همانند قسمت اول، در این قسمت هم فیلم با معرفی هرکدام از حس‌ها در قالب سکانس‌های طنز آغاز می‌شود. پنج حس شادی، غم، نفرت، ترس و خشم که در قسمت اول داستان حضور داشتند باز هم در پشت میز فرمان‌دهی، ذهن رایلی را کنترل می‌کنند. «حس شادی» هم‌چنان نقش اصلی و اساسی را در این فرمان‎دهی برعهده دارد.

مسابقه در زمین هاکی اولین زنگ خطر را برای حس‌های رایلی به صدا درمی‌آورد. او با خطایی که انجام می‌دهد از زمین مسابقه اخراج می‌شود و این خاطره بد در ذهنش جا می‌گیرد. حس‌های او وقتی متوجه این قضیه می‌شوند این خاطره و تمامی خاطرات بد را از بین می‌برند. همچنین شمایلی را می‌بینیم که از افکار مثبت و خاطرات خوب رایلی ساخته شده است و هویت او را شکل می‌دهد. در ابتدا به نظر می‌رسد فیلم درگیر مسائل روان‌شناسی زرد مثبت‌اندیش شده است اما با اتفاقات پایان فیلم مشخص می‌شود کارگردان به‌درستی این سکانس‌ها را در ابتدای داستان قرار داده است. تکنیک انیمیشن‌سازی در سکانس‌های مسابقه هاکی نیز به‌شدت چشم‌گیر است.

منبع متن: gamefa