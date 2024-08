نقدها و نمرات فصل دوم سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power

فصل دوم سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power توانسته امتیازهای خوبی را از منتقدان دریافت کند.

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار فصل دوم سریال «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت» از سوی سرویس آنلاین آمازون پرایم پخش شده و این طور به نظر می‌رسد که این فصل از سریال توانسته نقدهای بسیار خوبی را از منتقدان دریافت کند و امتیازات آن بالا باشد.

منتقدان بر این باور هستند که فصل دوم سریال «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت» با اینکه برخی از رفتارها و عادات زشت فصل قبلی را همچنان حفظ کرده اما توانسته برخی صفات مثبت را نیز بروز بدهد و همین نیز سبب شده تا فصل دوم یک ماجراجویی پر جنب و جوش‌تری در دنیای تالکین باشد.

تاکنون در وب سایت راتن تومیتوز ۶۳ نقد برای فصل دوم سریال «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت» منتشر شده که امتیاز ۹۲ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۶۷ از صد دیده می‌شود که بر اساس ۲۲ نقد منتشر شده برای آن است. در ادامه نظر برخی از منتقدان برتر جهانی درباره فصل دوم این سریال را مشاهده می‌کنید.

نظر منتقدان درباره فصل دوم سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power

راتن تومیتوز | ۶۳ نقد – امتیاز ۹۲ درصد

| ۶۳ نقد – امتیاز ۹۲ درصد متاکریتیک | ۲۲ نقد – امتیاز ۶۷ از صد

