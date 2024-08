به‌نظر می‌رسد زلدا در بازی The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom توانایی استفاده از شمشیر در مبازرات را خواهد داشت که البته با محدودیت‌های خاصی همراه خواهد بود. همچنین برای اولین بار Still World به نمایش گذاشته شد.

در ادامه تریلر جدید بازی The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom را مشاهده می‌کنید:

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ (۵ مهر ۱۴۰۳) برای نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.