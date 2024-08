لیام نیسون در حال مذاکره برای حضور در فیلم Four Kids Walk Into a Bank است

به نظر می‌‌رسد لیام نیسون، جک دیلن گریزر، تالیا رایدر، نوآ جوپ و بسیاری دیگر درحال مذاکره برای پیوستن به فیلم Four Kids Walk Into a Bank هستند.

اقتباس مورد انتظار Four Kids Walk Into a Bank، پس از مدت‌‌ها تیم بازیگری خود را پیدا کرده است. طبق گزارشی که در روز جمعه منتشر شد، بازیگرانی که به آنها اشاره کردیم درحال مذاکره با استودیو سازنده هستند تا به این پروژه اضافه شوند. Four Kids Walk Into a Bank اقتباسی از کمیک‌‌بوکی با همین نام نوشته متیو روزنبرگ است، که سابقه کار برروی کمیک‌‌بوک‌‌های DC vs. Vampires و The Joker: The Man Who Stopped Laughing را نیز در کارنامه خود دارد. نگارش فیلمنامه این اثر را میتو رابینسون برعهده دارد و فرانکی شاو بازبینی فیلمنامه را انجام می‌‌دهد. اگر مذاکرات به نتیجه برسند، نیسون نقش یک دزد بانک سابق با نام دنی را ایفا می‌‌کند و تالیا رایدر نقش نوه نوجوان او را برعهده دارد.

Four Kids Walk Into a Bank روایت‌‌گر داستان یک خلافکار سابق یعنی شخصیت دنی است، که نوه او با نام پیج، ارزشمندترین فرد زندگی‌اش است. زمانی که پیج متوجه می‌‌شود پدربزرگش درحال آماده‌سازی نقشه‌‌ای برای دزدی از یک بانک دیگر است، او سه تا از بهترین دوستانش را جمع‌آوری می‌‌کند تا یک روز قبل از دنی، سرقت را به اتمام برسانند.

درحال حاضر تاریخ اکران مشخصی برای فیلم Four Kids Walk Into a Bank مشخص نشده است.

منبع: کامیک‌بوک