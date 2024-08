اولین تریلر از فیلم ترسناک میکی ماوس با نام Screamboat منتشر شد

به تازگی اولین تریلر از فیلم ترسناک Screamboat منتشر شده است که در آن نگاهی جدید به شخصیت میکی ماوس را شاهد هستیم.

انیمیشن کوتاه Steamboat Willie در سال ۱۹۲۸، برای اولین بار شخصیت محبوب میکی ماوس را به دنیا معرفی کرد، اما اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی بود که حق استفاده از میکی ماوس به صورت عامه درآمد و ساخت یک فیلم ترسناک براساس این شخصیت تایید شد. که در ادامه می‌‌توانید اولین تریلر از آن را تماشا کنید.

تولید این فیلم را استودیو Iconic Events برعهده گرفته که آثاری مانند Terrifier 2 و The Mean One را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین استیون لامورت کارگردانی Screamboat را در دست گرفته است و دیوید هاوارد تورنتون نقش نسخه شیطانی میکی ماوس را ایفا می‌‌کند. داستان فیلم در یک کشتی در شهر نیویورک جریان دارد که میکی ماوس در آن یک قتل عام راه می‌‌اندازد.

لامورت در مصاحبه‌‌‌ای که زمان معرفی این فیلم در ماه ژانویه انجام داد گفت:

Steamboat Willie نسل‌‌های مختلفی را سرگرم و شاد کرده است، اما در لایه‌‌های زیرین این فضای شاد، پتانسیل زیادی برای ارائه یک تجربه وحشتناک خالص وجود دارد. این فیلم پروژه‌‌ای است که رویای ساخت آن را داشتم و نمی‌‌توانم صبر کنم تا آن را به جهان معرفی کنم.

Screamboat برای اکران در ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه‌ریزی شده است.